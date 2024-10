CLOSE UP ¬ Alcántara llegó a la SCJN por la 4T. Acto seguido, se brincó a la derecha

Juan Luis González Alcántara Carrancá fue el Primer Ministro elegido por el Senado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, tras ser nominado por el exmandatario. Sin embargo, este factor no impidió que el jurista se convirtiera en uno de los principales críticos del tabasqueño y en férreo opositor de la Reforma al Poder Judicial.

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- El Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá tendrá la responsabilidad de decidir si la acción de inconstitucionalidad presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra de la Reforma Judicial es admitida o no.

El pasado 9 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detalló que el recurso presentado por el presidente del Comité Ejecutivo del PAN, Marko Cortés, el lunes 7 de octubre, se turnó al Ministro Alcántara Carrancá debido a que existe una conexión con la acción presentada por el Gobierno del estado de Guanajuato en días pasados.

“Con el escrito y los anexos, fórmese y regístrese el expediente físico y electrónico, relativo a la acción de inconstitucionalidad hecha valer por quien se ostenta como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional”, se lee en el documento de la Corte.

¿Pero quién es Juan Luis González Alcántara Carrancá y por qué su nombre ha tomado relevancia en los últimos días? Sencillo, se trata del Primer Ministro elegido por el Senado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, tras ser nominado por el exmandatario. Sin embargo, este factor no impidió que el jurista se convirtiera en uno de los principales críticos del expresidente y en férreo opositor de la Reforma al Poder Judicial.

Junto a la Ministra Presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, Juan Luis González Alcántara ha utilizado su posición para realizar golpeteo político en contra del Gobierno y organizar reuniones clandestinas junto a personajes de la oposición.

En diciembre de 2023, González Alcántara Carrancá prestó su casa, ubicada en Paseo de la Reforma, en Lomas de Chapultepec, para realizar una cena entre la Presidenta de la Corte, Norma Piña y Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito“, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo que fue interpretado una expresión de apoyo hacia a la coalición electoral integrada junto al PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En mayo de este año, el diario Milenio reveló que en diciembre de 2023, la Ministra presidenta de la Corte convocó, a través de WhatsApp, a la cena a magistradas y magistrados porque “tenía mucho qué decir”; sin embargo, paralelamente invitó al dirigente del PRI y al panista Santiago Creel, quien era el coordinador de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez Ruiz, aunque éste último decidió no asistir. El Ministro nunca aclaró esta situación ni desmintió la información que surgió al respecto.

Al respecto, Hamlet García Almaguer, Consejero Nacional de Morena, criticó esta situación y aseguró que a lo largo de la historia de México ha habido personajes que dan facilidades para que se realicen este tipo de reuniones.

“Es anfitrión de reuniones en donde la oligarquía pretende repartirse el país […] pero siempre ha habido en la historia del país personajes como Alcántara Carrancá que propician o facilitan las reuniones. El nuevo club donde se reparte el país es la casa del ministro Alcántara”.

LA LLEGADA A LA CORTE

Juan Luis González Alcántara Carrancá fue nombrado como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución de José Ramón Cossío Díaz, el 21 de diciembre de 2018 tras ser nominado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar el cargo por 15 años.

El jurista fue elegido después de dos rondas de votación en una terna que estaba conformada por Loretta Ortiz, quien llegaría a la Corte en 2021, y Celia Maya, actual integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

González Alcántara Carrancá llegó a la SCJN tan solo unos días después de que López Obrador rindiera protesta como Presidente de la República. El tabasqueño y el abogado mantenían una estrecha relación luego de que ambos trabajaran juntos cuando, el primero era Jefe de gobierno capitalino y el segundo, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Su relación era tan estrecha que inclusive el nombre del ahora Ministro llegó a sonar para ser uno de los candidatos a ocupar el puesto de Fiscal General de la República, el cual finalmente fue otorgado a Alejandro Gertz Manero.

Hamlet García Almaguer, quien en 2018 se desempeñaba como asesor en el Senado de la República, recordó que González Alcántara Carrancá utilizó como recurso su cercanía con el expresidente López Obrador para obtener los votos que lo ratificaran como Ministro de la Corte.

“Cuando el ministro Alcántara Carrancá buscó su confirmación por el Senado de la República, yo era asesor en el Senado, y me tocó verlo tanto en los pasillos como en las oficinas de diversos senadores de la República y para lograr su fin, que era llegar a la Corte, lo primero que decía en estas reuniones era que él simpatizaba con el Presidente, que lo conocía desde hace muchos años, que había tenido el honor de presidir el Poder Judicial mientras que el Presidente López Obrador pues dirigía el Gobierno de la Ciudad de México y que tenía por él respeto y aprecio”.

El exdiputado federal afirmó que luego de que el Ministro González Alcántara Carrancá asegurara su lugar en la Corte, comenzó a tomar decisiones que van en contra de la soberanía popular y de la voluntad de millones de personas.

“En resumen el ministro Alcántara utilizó la historia de cercanía con el Presidente López Obrador, al haber sido titular del judicial local y el presidente titular del Ejecutivo local, para que las y los senadores le abrieran las puertas cuando buscó su ratificación. Y después de eso, a través de sus votos ha tomado decisiones que van en contra de la soberanía popular, del texto constitucional y de la voluntad claramente expresada en las urnas en una conformación no solo del Congreso de la Unión sino también de los congresos de las entidades federativas”.

En su discurso de exposición de motivos, González Alcántara Carrancá se comprometió a realizar un trabajo que velara por las necesidades de todos aquellos que acudieran a la Corte.

“Mi visión es la de una Suprema Corte, no solamente competente y talentosa, sino ante todo, una Corte humana, una Corte capaz de empatizar con quienes acuden a ella y de atender sus necesidades, anhelos y convicciones específicas”.

Sin embargo, con el paso de los años, Juan Luis González Alcántara Carrancá se posicionó como uno de los principales opositores a la Reforma al Poder Judicial propuesta por el expresidente López Obrador en la Corte.

Durante los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, el pasado 30 de julio, el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá afirmó que la insistencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador en reformar al Poder Judicial de la Federación (PJF) estaba relacionada con su malestar por la resolución de la SCJN que invalidó el pase de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 2023.

En el evento el Ministro pidió a las y los diputados reflexionar si vale la pena cambiar toda la estructura del Poder Judicial por una sentencia que molestó al poder, e invitó a pensar si conviene como sociedad “cambiar todo”.

“Sabemos que el deseo de una Reforma Judicial fue impulsado por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El malestar fue creado por una resolución de la Corte, y por eso todo está dirigido a cambiar y modificar la estructura de la Corte. No podemos simular que no molestó una resolución que se apegó a la norma constitucional en el caso de la Guardia Nacional”, afirmó.

El Ministro expresó que la resolución de la Corte de invalidar el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena estuvo apegada a la Constitución, y cuestionó que a la SCJN se le tilde de “conservadora”.

“Esta es la consecuencia del malestar de quien tiene el ejercicio del poder. Deberíamos de reflexionar si nos conviene cambiar todo porque se emitió una resolución apegada a la Constitución. No hay de otra. Esa es la razón: el malestar que existe en algunos sectores porque la Corte es muy conservadora”, sostuvo.

El pasado 18 de abril de 2023, la Corte consideró que el decreto para el traspaso supuso un “fraude a la Constitución” y con los votos a favor de ocho de los 11 ministros, se declaró inconstitucional que la Guardia Nacional quedara bajo el mando de la Secretaría de la Defensa.

Con el voto a favor de ocho de los 11 ministros, el máximo tribunal declaró inconstitucional que la Guardia Nacional se mantuviera bajo el mando del Ejército.

El firme posicionamiento de Juan Luis González Alcántara Carrancá en contra a la Reforma al Poder Judicial no se ha quedado solo en el discurso, el Ministro ha salido a las calles para participar en movilizaciones en contra de los proyectos del Gobierno federal.

Primero, el Ministro participó el pasado 1 septiembre en la marcha contra la Reforma al Poder Judicial organizada por estudiantes de derecho, donde llamó a los legisladores a reflexionar sobre qué es lo que quiere la sociedad.

Un mes después, el 22 de octubre, trabajadoras y trabajadores del PJF salieron a las calles de las principales ciudades del país para participar en una megamarcha a la que se sumaron el empresario Claudio X. González Guajardo y organizaciones como Chalecos México, Unidos y Sociedad Civil México, en protesta por la extinción de 13 fideicomisos.

En la movilización también estuvo el Ministro de la Corte Juan Luis González Alcántara Carrancá y el Ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz.

La constante oposición del Ministro, provocó que el expresidente López Obrador declarara el 2 de septiembre de 2022 que había cometido un error al proponer a ciertos personajes como Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En su conferencia matutina, el exmandatario dijo que dichos personajes, una vez ratificados “cambiaron de parecer: ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia”.

“Dije: ‘voy a tener oportunidad de proponer a ministros’. Hice mi cuenta, más los que estén ahí, decentes. ‘Pues puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México’. ¿Y qué creen? Me equivoqué, porque hice propuestas pero ya una vez que [los] propuse por el cargo, o porque cambiaron de parecer: ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia”, dijo el Presidente.

Un año más tarde, el tabasqueño aseguró que durante su gestión hubo traiciones y señaló de manera directa al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, a quien le agradeció por facilitar la reunión entre Norma Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diciembre pasado, lo que ayudó a exhibir la “simulación”.

“No me afectó tampoco el que, en efecto, presenté la terna para que entraran ministros, y se volvieron traidores, mejor dicho ‘traidorzuelos’, porque traidor es otra cosa. […] Tampoco afectó, al contrario, ayudaron. Imagínense que uno de los que propuse, porque también uno comete errores, fue el que, en su casa de Las Lomas, se reunió, o hizo posible la reunión del presidente del PRI con la [Ministra] presidenta de la Suprema Corte. Imagínense el favor que nos hizo. ¿Qué voy a estar enojado con él? Al contrario, le tengo que agradecer”, mencionó.

Hamlet Almaguer respaldó los dichos del expresidente y aseguró que pese a los reiterados intentos de la Corte por cancelar la Reforma al Poder Judicial, los jueces, magistrados y ministros deben de entender que no México no es una República judicial.

“México no es una República judicial, México es una República democrática, representativa, laica y federal y es una República presidencialista, así está en la Constitución. No son los jueces, no son los magistrados, no son los ministros los que gobiernan el país y no lo van a hacer”.

¿CUÁL ES SU TRAYECTORIA?

Juan Luis González Alcántara Carrancá nació en la Ciudad de México el 19 de agosto de 1949. Es licenciado y doctor en Derecho (con mención honorífica) por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, cuenta con una especialidad en Finanzas Públicas, Maestría en Relaciones Internacional por la Escuela Fletcher de Derecho y Maestría en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona. También cuenta con diversos cursos en la Universidad de Uppsala, la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros.

Ha sido profesor titular de la UNAM, IBERO, CIDE, ITAM, y otros centros de Estudio. Es Investigador Honorario del Instituto de Investigaciones Jurídicas y autor de numerosos libros y textos especializados. Fue integrante del Grupo Redactor de la Constitución de la Ciudad de México.

Entre las distinciones que ha recibido destacan el premio “René Cassin” de Derechos Humanos, del Comité de la Tribuna Israelita A.C., y el Mérito Académico, otorgado por la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México.

González Alcántara Carrancá cuenta con una amplia trayectoria dentro del sector público. Desde 1992, fungió como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; del año 2000 al 2003 fue Presidente de esa institución y desde 2004 desempeñó el cargo de Magistrado de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.