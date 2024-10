Cuerpo celeste Tsuchinshan-ATLAS se acercará a la Tierra hoy sábado. Ve DETALLES AQUÍ

Madrid, 12 de octubre (EuropaPress).- El C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, conocido como el “cometa del siglo“, se podría ver con facilidad y a simple vista surcando el cielo nocturno durante estos días. El cometa pasará cerca del Sol sin desintegrarse y alcanzará su punto más cercano a la Tierra este sábado 12 de octubre.

El mejor momento para observar el “cometa del siglo” será al atardecer de este sábado, en torno a las 20:00 horas. Para ello, hay que mirar hacia el oeste, según ha informado eltiempo.es.

Este cuerpo celeste, compuesto por hielo y polvo, se aproxima a la Tierra ofreciendo un espectáculo que no se repetirá en miles de años. Desde el 12 de octubre, el cometa es visible a simple vista en el hemisferio norte, mostrando una cola luminosa que se extiende a lo largo del firmamento.

Comet C/2023 A3 (Tsuchinshan–Atlas), which last graced our skies during the Neanderthal era, is making its grand return.

On October 12, it will pass by Earth at about 44 million miles. If you want to catch a glimpse, look toward the western horizon just after sunset this… pic.twitter.com/anFAm7Sors

