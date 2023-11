Alertas y aniversarios del EZLN

“Tortícolis teórica”, así llaman los zapatistas la tendencia casi generalizada de sólo mirar a la política de arriba y no la que se hace desde abajo. Concentrados como estamos en las elecciones y en la contienda por la disputa del poder público a través de los políticos y partidos profesionales, con frecuencia se minimizan, ignoran o de plano se esconden otros temas sociales y políticos relevantes para el país. Eso es lo que le ocurre habitualmente a los mensajes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la organización política de las comunidades mayas de Chiapas, levantadas contra el Estado mexicano desde el 1º de enero de 1994.

Desde el pasado 22 de octubre los zapatistas han dado a conocer un conjunto de comunicados en los que han hecho importantes anuncios y advierten sobre una creciente situación de violencia que se cierne sobre sus comunidades. Irreverentes como son, iniciaron estas comunicaciones haciendo suyo el poema “Los motivos del lobo” del autor nicaragüense Rubén Darío, originalmente publicado en diciembre de 1913.

En el sexto comunicado, “Posdata que busca esperando encontrar” del 9 de noviembre, recuerdan la crisis por desaparición de personas que existe en México y hacen un reconocimiento a las madres buscadoras. “La monstruosidad de un sistema ha creado otra ocupación: la de “buscadora”. Acaso la más terrible, angustiante, penosa y anacrónica de todas las ocupaciones. Pocas cosas señalan más el fracaso de una propuesta política en el poder, que la existencia y crecimiento de la ocupación de BUSCADORA (…)– Pero les decimos aquí lo que les íbamos a decir acá: No dejen de buscar. Esas personas ausentes valen por la sangre que heredaron, la de ustedes. No conocemos a quienes les faltan, pero las conocemos a ustedes y la nobleza de su lucha. No se rindan, no se vendan, no claudiquen. Aunque el horror que afrontan no está de moda, su causa es justa y noble. Y ningún político puede decir lo mismo. Su necia dignidad enseña y muestra el camino. Ojalá más personas las miraran como las miramos nosotros los pueblos zapatistas: con admiración y respeto”.

Los recientes comunicados del EZLN se dan en un contexto de conmemoraciones importantes, en las que se proponen hacer una revisión auto-crítica del proyecto político de una autonomía anticapitalista que proponen para sí mismos y para el resto del mundo. Lo llaman 40-30-20-10.

El 17 de noviembre, se cumplen 40 años de la creación del EZLN como tal, una organización político-militar muy peculiar en América Latina que caminó junto a las comunidades mayas de Chiapas en total silencio durante diez años; el 1º de enero de 2024 se cumplen 30 años del levantamiento en el que le declararon la guerra al Estado mexicano; y cumplen 20 años de anunciar la creación de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (Marez) y las Juntas de Buen Gobierno, las estructuras de organización de su Gobierno autónomo, cobijados en las estructuras más amplias de los Caracoles zapatistas. La conmemoración a los diez años se debe a las iniciativas de reflexión sobre la praxis política del EZLN, compartida a comunidades, organizaciones e individuos de la izquierda anticapitalista mundial a través de la llamada Escuelita Zapatista.

Después del primer comunicado han publicado otros seis en los que han hecho anuncios relevantes, como la desaparición de los Marez y las Juntas de Buen Gobierno, anunciado en el texto “Cuarta Parte y Primera Alerta de Aproximación Varias Muertes Necesarias”. En este comunicado advierten de la extensión de la violencia organizada que se ha ido extendiendo por todo Chiapas a partir de las disputas del “crimen desorganizado” (como llaman a los cárteles) con la complacencia de las todas las estructuras de gobierno.

Señalan: “En las comunidades rurales el problema es más grave aún. Eso lo gritan quienes las habitan en todas las regiones de Chiapas, particularmente en toda la franja fronteriza con Guatemala. Lo que se lee, escucha y se ve en la mayoría de los medios locales y nacionales, es sólo un eco malo y sinvergüenza, de las redes sociales del gobierno del estado. La verdad es que las autoridades oficiales son el problema. Sí, como en el resto del país”.

El conjunto de los comunicados ya publicados, y los próximos que saldrán, se enmarcan en una reflexión y análisis de la realidad del país que pretende salirse de la mirada habitual sólo en la política electoral y partidista y pretende encarar cómo salir de la pesadilla que está generando el capitalismo en México. “Nuestro silencio de estos años no fue, ni es, señal de respeto ni aval de nada, sino de que nos esforzamos por ver más lejos y buscar lo que buscan todos, todas, todoas: una salida de la pesadilla. Conforme vayan conociendo, por los escritos subsiguientes, lo que hemos estado haciendo, tal vez entiendan que nuestra atención ha estado en otro punto”, señalaron los zapatistas del pasado 9 de noviembre.

Y con su habitual ironía, critican que las alternativa a la pesadilla que existe en el país, sean entre dos alterativas partidistas. “Unos se masturban con la mañanera. Otros con la destrucción, las muertes, los asesinatos, las violaciones, las desapariciones, el hambre, la guerra, las enfermedades, el dolor y la pena. Ninguno tiene una propuesta política viable y seria, sólo entretienen… hasta que ya no. Pero ya que estamos hablando del autoerotismo: puestos a escoger entre Bertha (Xóchitl) y Claudia, pues Wendy”. En conjunto, lo que comparten esta serie de mensajes de los zapatistas, es una alerta sobre la descomposición de la realidad mexicana y su lucha y resistencia para enfrentarla, pero ya no sólo en Chiapas, sino en todo México.

Y como lo han hecho después del Estado mexicano, a través de la partidocracia tradicional, traicionara los Acuerdos de San Andrés firmados con el EZLN en 1996, los zapatistas siguen resistiendo y creando modos de reproducción de la vida con autonomía del Estado y el capital. Por eso será importante los anuncios que presentaran en sus siguientes comunicados. Es decir, siguen construyendo otros horizontes políticos más allá de la hegemónica política liberal.

Rubén Martín