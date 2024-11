La expriista Cynthia López Castro se une Morena: “Me sumo al proyecto de Sheinbaum”

El pasado 29 de octubre, López Castro anunció su salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de denunciar diferencias con el instituto político al que perteneció por 21 años. Las y los priistas la habían señalado de haber pactado su ausencia en el Senado.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- La Senadora expriista, Cynthia López Castro, anunció ayer por la noche que se sumará a Morena. La legisladora había sido señalada por la oposición hace unas semanas de permitir a la Cuarta Transformación (4T) lograr la mayoría calificada para aprobar la reforma de “Supremacía constitucional” al abandonar el Pleno minutos antes de la votación.

“Después de una profunda reflexión he decidido sumarme al proyecto que encabeza la primera mujer Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en quien confío y me motiva para trabajar por una sola causa: México. Agradezco a la Presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, su recepción y respaldo. Lista para seguir trabajando por México”, escribió la Senadora en X, antes Twitter.

En su publicación, Castro añadió una foto en la que se aprecia a ella junto con Luisa Alcalde, y con una bandera de México y otra de Morena a los lados. La bancada del PRI en el Senado, que antes había expulsado a Manlio Fabio Beltrones, ya sólo cuenta con 14 escaños, mientras que Morena y sus aliados cuentan con 86 senadores, suficientes para aprobar reformas a la Carta Magna.

El pasado 29 de octubre, López Castro anunció su salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de denunciar diferencias con el instituto político al que perteneció por 21 años.

“Ya no comulgo con el partido. Ya no me siento a gusto”, argumentó en una conferencia de prensa en el Senado.

López Castro argumentó que abandonó la sesión porque se sentía mal; sin embargo, fue criticada por militantes del PRI, quienes la acusaron de haber pactado su ausencia. En respuesta, la Senadora aclaró que su voto no fue definitorio y que, de haber estado presente, habría votado en contra de la reforma.

“Ofrezco una disculpa pública. Soy un ser humano, me sentí mal y me salí del Senado y no alcancé a regresar . Mi compromiso firme con quienes me dieron su confianza ! Mi voto no le dio la mayoría a Morena, ya la tenían con 84 votos”, aseguró la Senadora sobre su ausencia en el Senado.