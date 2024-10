El PRI baja a 14 escaños en el Senado: Cynthia López Castro deja partido y bancada

La semana pasada, López Castro abandonó el Pleno antes de la votación para blindar la Constitución, lo que le generó críticas entre los militantes del PRI.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– La Senadora Cynthia López Castro anunció su salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de denunciar diferencias con el instituto político al que perteneció por 21 años.

“Ya no comulgo con el partido. Ya no me siento a gusto”, argumentó en una conferencia de prensa en el Senado.

“Si hay linchamiento, si hay campañas, haré las denuncias correspondientes y por eso yo renuncio con respeto y que no manden a las mujeres a salir. Que haya respeto, uno está en su derecho a disentir”, agregó.

🗳️📌ÚLTIMA HORA: SENADORA CYNTHIA LÓPEZ CASTRO DEJA EL PRI La senadora Cynthia López Castro anunció su salida del PRI. Argumenta diferencias irreconciliables con el presidente del partido, Alejandro "Alito" Moreno. López Castro, quien ya había levantado polémica al ausentarse… pic.twitter.com/y2fCCAsUbz — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 29, 2024

La semana pasada, López Castro abandonó el Pleno minutos antes de que se votara la reforma para blindar la Constitución e impedir que fuese impugnada mediante amparos, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, situación que le generó diversas críticas entre los militantes del PRI.

Al aclarar que no ha entrado en conversaciones con ninguna otra bancada, dijo que permanecerá como Senadora independiente.

“Hoy decido renunciar al PRI después de 21 años de militancia. Empecé en el PRI cuando tenía 16 años”, declaró. “Seguiré recorriendo la Ciudad de México para cumplirle a la gente”.

Ofrezco una disculpa pública. Soy un ser humano, me sentí mal y me salí del Senado y no alcancé a regresar . Mi compromiso firme con quienes me dieron su confianza ! Mi voto no le dio la mayoría a Morena ya la tenían con 84 votos. pic.twitter.com/bzr76vNJSK — Cynthia López Castro (@cynthialopezc1) October 26, 2024

La legisladora explicó que su decisión fue motivada por la falta de identificación con el partido bajo la actual dirigencia y por los ataques que recibió tras ausentarse de la votación de la reforma constitucional.

López Castro argumentó que el jueves pasado abandonó la sesión pórque se sentía mal; sin embargo, fue criticada por militantes del PRI, quienes la acusaron de haber pactado su ausencia. En respuesta, la Senadora aclaró que su voto no fue definitorio y que, de haber estado presente, habría votado en contra de la reforma.

La bancada del PRI en el Senado, que antes había expulsado a Manlio Fabio Beltrones, se queda ahora con 14 escaños.