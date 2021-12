Austria levanta confinamiento a excepción para no vacunados y casos activos COVID

Viena, 12 dic (EFE).- Austria levantó este domingo el confinamiento general –seguirá vigente para los no vacunados o quienes no hayan pasado la enfermedad– y, aunque se redujeron mucho las cifras de contagios, todavía existe una gran presión hospitalaria, especialmente en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Las restricciones seguirán vigentes para los no vacunados que, además, se enfrentan a partir de febrero a multas de hasta 3 mil 600 euros si no se inmunizan.

A partir de este domingo, las personas que no estén vacunadas solo pueden salir de sus hogares para ir al trabajo -donde deberán presentar una prueba negativa cada dos días-, realizar compras esenciales, pasear o ejercitarse. Se les prohíbe la entrada a cualquier lugar de ocio o tiendas no esenciales.

En Austria, donde menos del 69 por ciento de la población está inmunizada con la pauta completa, se calcula que existen 1.4 millones de personas mayores de 14 años que todavía no se han vacunado.

El Gobierno anunció esta semana que no prolongaría el confinamiento general más allá de la fecha prevista de la medianoche del día 11, pero subrayó que las restricciones seguirán vigentes para los no vacunados.

El confinamiento general ha ayudado a reducir las infecciones diarias hasta un tercio de su pico de finales de noviembre.

El sábado, el último día del confinamiento general, se registraron 4 mil 460 positivos, una cifra muy inferior a los 13 mil 806 del 22 de noviembre, cuando empezaron los cierres, aunque la situación en las ucis sigue siendo complicada.

Mientras que al inicio del confinamiento había 562 pacientes en la UCI ahora hay 573, aunque con una tendencia claramente decreciente desde el máximo de 670 que se registró el pasado martes.

Con el confinamiento han estado cerrados bares, restaurantes, hoteles, espacios de ocio como teatros y museos, y todo el comercio salvo tiendas esenciales como supermercados, farmacias y droguerías.

Al decaer las medidas a escala nacional, cada región aplica a partir de ahora restricciones propias.

Tens of thousands of Austrians protested today in Vienna to stop lockdowns and police-enforced vaccination. pic.twitter.com/zuVtsLguWC

— Aaron Ginn (@aginnt) December 11, 2021