Harnaaz Sandhu, de India, es la nueva Miss Universo; supera a Paraguay y Sudáfrica

Ciudad de México, 12 de diciembre (AP/EFE).- Miss India Harnaaz Sandhu, de 21 años, superó a Miss Paraguay Nadia Ferreira y Miss Sudáfrica Lalela Mswane para convertirse en Miss Universo 2021 en la 70ª edición del certamen internacional de belleza.

Sandhu es actriz y estrenará dos series limitadas en 2022. Actualmente estudia un máster en administración pública y ha dicho que busca empoderar a las mujeres. A lo largo de la competencia, Sandhu se destacó por su facilidad para imponerse en el escenario.

Es la tercera concursante de India en ostentar el título de Miss Universo.

The new Miss Universe is…India!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/DTiOKzTHl4

La india destrona así a la mexicana Andrea Meza, tras imponerse hoy por sobre la paraguaya Nadia Ferreira, que terminó segunda, y la sudafricana Lalela Mswane, que se ubicó tercera.

La gala de hoy tuvo lugar en el estadio Universe Arena, construido para la ocasión y que estuvo lejos de llenarse, debido a la prohibición al ingreso de turistas decretada hace dos semanas por Israel para frenar el avance de la variante Ómicron del coronavirus.

Sandhu es oriunda de la ciudad india de Chandigarh, quien además de ser una conocida actriz en su país, es una activista por los derechos de la mujer, sobre todo en lo que refiere a acceso a la educación.

FINAL STATEMENT: India. #MISSUNIVERSE

The 70th MISS UNIVERSE Competition is airing LIVE around the world from Eilat, Israel on @foxtv pic.twitter.com/wwyMhsAyvd

— Miss Universe (@MissUniverse) December 13, 2021