Miembros del CJNG y Cártel de Sinaloa se enfrentan en Zacatecas; reportan 6 muertos

Elementos de seguridad efectuaron la detención de un civil armado y se aseguraron cinco armas de fuego largas, una granada, equipo táctico y otros indicios.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- Un enfrentamiento ocurrido este martes entre grupos antagónicos del crimen organizado en Villanueva, Zacatecas, dejó un saldo de seis muertos y dos heridos.

La Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz emitió un comunicado esta tarde donde señaló que, luego del reporte de detonaciones de arma de fuego en la comunidad de Boquilla del Carmen, personal del Ejército mexicano, la Guardia Nacional (GN), Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) y la Fuerza Rural de la Policía Estatal Preventiva, acudieron a la zona reportada.

Al arribar al lugar, confirmaron que el motivo de los disparos fue por un enfrentamiento entre grupos rivales del crimen organizado, donde encontraron a seis personas sin vida, probablemente pertenecientes a dichas organizaciones; así como a otras dos personas lesionadas, por lo que fueron trasladadas para recibir atención médica.

Fuentes policiales citadas por medios nacionales afirman que el enfrentamiento fue entre miembros de los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa.

Asimismo, efectuaron la detención de un civil armado y se aseguraron cinco armas de fuego largas, una granada, equipo táctico y otros indicios. Tanto el detenido como los objetos decomisados fueron puestos a disposición a la autoridad correspondiente para llevar a cabo la indagatoria de Ley.

También localizaron un campamento utilizado por un grupo delincuencial, el cual fue destruido para evitar su reutilización.

Si bien la Vocería aseguró que la situación fue controlada, las operaciones por parte de los elementos de seguridad pública continúan en la zona, esto con el fin de garantizar la integridad de la ciudadanía.