Adán Augusto dejará la Segob el viernes; iniciará sus recorridos por el Pacífico

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).– Adán Augusto López Hernández dejará la Secretaría de Gobernación (Segob) el próximo viernes para buscar la candidatura de Morena a la Presidencia.

“Yo no voy a renunciar le he pedido al Presidente que me releve del cargo de Secretario de Gobernación, seguramente el viernes por la mañana haré efectiva esa petición ya de manera formal”, expresó al salir de la reunión a la que convocó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.