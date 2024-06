AMLO ve oportunidad para reformar al PJ; sería posible con mayoría calificada, dice

En los últimos días, el Presidente López Obrador ha insistido en la necesidad de que las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) sean elegidos en las urnas por el voto directo del pueblo.

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la mañana de este jueves que hay “una gran oportunidad para llevar a cabo una reforma al Poder Judicial” porque Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) alcanzaron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y se quedaron muy cerca del mismo objetivo en el Senado de la República, pues como la gente sabía que en las elecciones del pasado 2 de junio también se iba a votar para hacer reformas a la Constitución, decidió darles su confianza para continuar con la transformación.

“Entonces se presenta una gran oportunidad para llevar a cabo una reforma al Poder Judicial, porque también la gente sabía que se iba a votar no sólo por el Presidente Municipal, Diputado local, Gobernadora, Gobernador, Diputado federal, Senador, Senadora, Presidenta; sino que se iba a votar para que se pudiesen hacer reformas a la Constitución“, dijo.

López Obrador recordó que “hacían conferencia de prensa los del bloque conservador para decir: ‘No vamos a aprobar ninguna Ley. No vamos a aprobar ninguna reforma que envíe el Ejecutivo’”. “Y como se aprobaban las leyes, no se reformaba la Constitución. Solamente se logró al principio porque había un poco más de sensatez. No había entrado en acción yo creo Claudio X. González y todos esos. Se aprobó lo de la reforma al Artículo 28 de la Constitución, que fue, como se dice coloquialmente, ‘un gol’. Les metimos ‘un gol’ porque con esa reforma se canceló la condonación de impuestos”, detalló.

“Eso nos ayudó muchísimo porque por eso tenemos una recaudación exitosa: porque los que no pagaban impuestos ahora están pagando. Pero no estamos hablando del tendero, del médico o del obrero que sí pagan impuestos. Nada más su contribución, como son pocos los ingresos, es menor. Estamos hablando de que no pagaban impuestos los de arriba, impuestos de 10 mil millones de pesos al año por empresa, casi el equivalente al presupuesto de un estado o al presupuesto de la UNAM. Era lo que condonaban de impuestos. Entonces cuando se termina con eso, imagínense cómo se fortalecen las finanzas públicas”, agregó.

Además de dicha reforma constitucional, el mandatario mexicano mencionó otra que permitió la creación de la Guardia Nacional (GN) “porque no estaba permitido que las Fuerzas Armadas, ni la Secretaría de la Defensa ni la Secretaría de Marina, participaran en tareas de seguridad pública”. “Estaba prohibido. Y nosotros planteamos la necesidad de sumar experiencias, esfuerzos, elementos, instalaciones. Estamos hablando de que no podían, aunque lo hacían de manera ilegal. En algunos casos, no podía el Ejército y la Marina ocuparse de lo que más le preocupa a los mexicanos: la seguridad pública”, lamentó.

“Estamos hablando de dos instituciones muy importantes por su profesionalismo, por su disciplina, con cerca de 300 mil elementos. Logramos la reforma a la Constitución, se pudo crear la Guardia Nacional que tiene ahora 120 mil elementos. Todo esto nos lo permitió la reforma a la Constitución. Pero si ustedes revisan, esto fue en el 2019, 2020 cuando mucho. A partir de ahí, ninguna reforma a la Constitución”, reprochó.