“Es falso”: Taddei y CIRT desmienten a Xóchitl. Ella insiste: Max dio la información

Ante la polémica que generaron sus declaraciones, Xóchitl Gálvez aclaró hoy que Max Cortázar, su vicecoordinador de campaña, fue quien le dijo que la Consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) le había dado la información a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).– Xóchitl Gálvez Ruiz afirmó ayer en distintos medios de comunicación que Guadalupe Taddei, Consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), había compartido los resultados del conteo rápido de la elección presidencial a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), ya que fue de las primeras en felicitar a Claudia Sheinbaum por su virtual victoria; sin embargo, ambas partes negaron los señalamientos, por lo que después optó por invitar a Max Cortázar, su vicecoordinador de campaña, a aclarar quién le dijo que la información provenía de la titular del organismo electoral.

Gálvez Ruiz aseguró el miércoles en diversas entrevistas que Guadalupe Taddei habría filtrado los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) a la CIRT, antes de que los informara a nivel nacional la noche del 2 de junio, pues felicitó en sus redes sociales a Sheinbaum Pardo desde las 19:04 horas por su virtual triunfo.

En un entrevista con el periódico Reforma, la candidata presidencial del PRIAN contó que Max Cortázar, vicecoordinador de su campaña, le hizo una llamada a la CIRT para preguntar quién le había dado el dato, ya que fue había felicitado a Claudia Sheinbaum por su virtual triunfo electoral antes de que el INE diera a conocer los resultados del PREP, y que le respondieron que fue la propia Consejera presidenta del INE.

“Algo que sí me consta es que la CIRT felicita a Claudia y Max [Cortázar] le hace una llamada a la CIRT y le dicen que [Guadalupe] Taddei le da el dato. Eso me consta. Antes de dar a conocer públicamente el conteo rápido”, afirmó Xóchitl en entrevista con Reforma.

“En el momento que sale el conteo rápido que es brutal, es contundente [la diferencia]. Creo que ahí sí el INE tiene que analizar por qué se dio a conocer a otros medios y no a la gente”, criticó.

De la misma forma, Gálvez Ruiz ofreció otra entrevista con Carlos Loret de Mola en el portal Latinus, en la que repitió su versión, pues reafirmó que a Taddei le filtró los resultados a la CIRT de que Sheinbaum había sido la virtual ganadora de la elección presidencial.

“Tenemos la impresión de que fueron sacadas del INE. Una cosa que nos consta es que a la CIRT, Taddei le dice que ganó Claudia, porque nos lo dijo el de la CIRT antes de darlo a conocer. Eso nos dijo el líder, al menos se lo dijo a Max [Cortázar], Max lo dice en la mesa, y entonces ahí me desconcierto porque digo: ¿por qué el INE no lo canta directamente?”, cuestionó.

Ante las declaraciones de Xóchitl Gálvez, Guadalupe Taddei negó esta mañana en una entrevista para el programa de Ciro Gómez Leyva de Radio Fórmula que haya dado la información a la CIRT antes del anuncio oficial que ofreció pasadas las 23:00 horas del 2 de junio, y aseguró que el INE actuó conforme a lo establecido en el procedimiento en tiempo y forma.

“Hay que tener mucha prudencia y mucha claridad en qué consiste el conteo rápido, y a qué hora estaban ya posibilitados los partidos políticos, medios o cualquier organización a difundir sus encuestas de salida. Quizá se refiere ese tuit a una encuesta de salida que en ese momento ya estaba autorizada a dar los datos, es decir, fuimos informando correctamente que a las siete [19:00 horas] ya se podían difundir, de acuerdo con las encuestas que cada uno hubiera hecho”, dijo.

“Me parece totalmente sin sentido afirmar en este momento, o intentar posicionar, que el INE no cumplió con el ejercicio y con los tiempos establecidos por el propio INE. […] ¿El INE cumplió? Sí. ¿El INE entregó los resultados en tiempo? Sí. La presidencia del INE al transmitir esta información estuvo siempre acompañada de un notario de la Ciudad de México que da fe de que las cosas se están haciendo de acuerdo con el procedimiento. El procedimiento marcaba que no se puede entregar información por ninguna vía a ningún otro medio que no sea al país en ese momento. No hay ni siquiera una rendija, un resquicio, por dónde intentar posicionar una situación distinta”, declaró.

De la misma forma, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión negó en sus redes sociales las aseveraciones de Xóchitl Gálvez, pues mencionó que en ningún momento el INE le dio información.

“Es falso y negamos las aseveraciones que hizo Xóchitl Gálvez al Reforma sobre una posible filtración del INE a la CIRT. El INE no nos dio en ningún momento resultados de encuestas. Incluso, por falta de comunicación sobre las Cadenas Nacionales, ingresamos una queja a la Segob”, escribió.

Luego de que desmintiera la CIRT y la Consejera presidenta del INE sus declaraciones, Gálvez Ruiz salió este jueves con la periodista Azucena Uresti en su programa de Radio Fórmula a echarle la bolita a su vicecoordinador de campaña, Max Cortázar, ya que señaló que él fue quien le dio esa información al equipo y que lo tendrá que aclarar. No obstante, cuestionó a la CIRT al señalar que quién le dio los resultados para dar una felicitación, minutos después de las 19:00 horas.

“Quien dio esa información, y yo se lo aclaro a la CIRT. Quien dio esa información fue Max Cortázar al equipo que estábamos, estaba los presidentes de los partidos [PRI, PAN, PRD] inclusive. No estoy mintiendo. Max tendrá que aclarar si efectivamente fue el presidente de la CIRT. Es su palabra contra la otra palabra. Con base en qué la CIRT hizo un comunicado cuando nadie tenía [información]. Entonces que nos diga con base en qué hizo una felicitación la CIRT si nadie tenía resultados”, cuestionó.

“Que ellos digan cuál fue la fuente. A Max le dijeron que la fuente había sido Taddei. Juro por mis hijos que estoy diciendo la verdad. Yo lo que digo es que esa información la dio Max Cortázar en la mesa política en la que estábamos sentados”, agregó.