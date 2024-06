Comando irrumpe hospital de Puebla; secuestra a una paciente y asesina a su hermano

De acuerdo con la Policía Municipal, el hombre y la mujer, identificada como Minerva “N”, son originarios de una comunidad cercana.

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- Un comando asesinó a un hombre y secuestró a una mujer al irrumpir en un hospital público del Municipio de Tlacotepec, Puebla.

El ataque ocurrió la tarde del miércoles en el Hospital Comunitario de la Sierra Negra poblana, cuando sujetos armados llegaron para privar de la libertad a una mujer que recibía atención médica y su hermano intentó impedirlo.

De acuerdo con la Policía Municipal, el hombre y la mujer, identificada como Minerva “N”, son originarios de una comunidad cercana, hecho por el que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación para dar con las personas responsables.

Por su parte, elementos de los cuerpos de seguridad, municipales, estatales y Ejército Mexicano arribaron al lugar para acordonar la zona.

Hasta el momento se desconoce el paradero de la mujer que fue secuestrada en la extensa zona de la Sierra Negra, que colinda con Veracruz.

La violencia azota Puebla desde hace unos días, pues en sólo una semana se han registrado 18 asesinatos en el estado, según cifras del Gobierno federal.

GENTE ENARDECE EN PUEBLA

Pobladores de Coyula, en el Municipio de Atlixco, lincharon a cuatro hombres acusados de ser delincuentes. Fuentes policiales adelantaron que la noche del lunes 10 de junio habitantes de esta comunidad retuvieron a cinco personas, cuatro hombres y una mujer.

Los acusaron de haberse robado una camioneta en San Lucas Tulcingo, perteneciente al municipio de Tochimilco. Al perseguirlos, lograron alcanzarlos y retenerlos en Coyula, ya en Atlixco.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla confirmó lo que ocurrió. A pesar de que se trató de dialogar con la enardecida población, amagaron con quemarlos vivos.

La gente terminó linchando a los presuntos delincuentes. A los cuatro hombres les prendieron fuego y murieron. A la mujer le dieron una severa golpiza y continúa retenida.

La zona se mantiene intensa porque los mismos habitantes se encargaron de no permitir la entrada ni salida de personas en los principales puntos de acceso.

En el lugar, además de autoridades ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE), hay personal Ejército mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal. Todos trabajan en un dispositivo de seguridad para tratar de liberar a la mujer aún privada de la libertad.

La dependencia indicó que, al momento, un grupo de aproximadamente 450 personas sigue distribuido en las entradas principales a la comunidad en actitud agresiva. Así, impiden el acceso a servicios médicos y de emergencias; negándose en todo momento a entablar diálogo con las autoridades.

Uno de los casos más recientes fue el de Apolonio R.H, quien fue víctima de linchamiento la madrugada del pasado 20 de abril en Santa Rita Tlahuapan. De hecho, ya se había salvado de uno.

