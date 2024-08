Era 2006. El país ardía. El TEPJF no titubeó: el Presidente puso todo en riesgo...

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- ”Esta sala superior no pasa por alto que las declaraciones analizadas del presidente de la República, Vicente Fox, se constituyeron en un riesgo para la validez de la elección que, de no haberse debilitado su posible influencia con los diversos actos y circunstancias concurrentes, podrían haber representado un elemento mayor para considerarlas determinantes para el resultado final, de haber concurrido otras irregularidades de importancia que quedarán acreditadas”, fue lo que resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al calificar el proceso electoral del que resultó ganador Felipe Calderón Hinojosa, sobre Andrés Manuel López Obrador en 2006.

En ese entonces, en el proyecto de sentencia que elaboraron los magistrados Alfonsina Navarro y Miguel Lauro para validar las elecciones del 2 de julio de ese año aseguraron que el presidente Fox puso en riesgo con sus declaraciones la legitimidad del proceso y no hubo ni un solo magistrado que no hiciera el señalamiento de que su intromisión fue la mayor irregularidad.

Los magistrados dividieron en dos tipos las expresiones presidenciales: aquellas que promovían sus programas de gobierno y las que oscilaban entre la libertad de expresión y la intromisión en procesos electorales, pues aunque no eran señalamientos expresos a candidatos o partidos, ”las críticas y descalificaciones hacia otros participantes del proceso incidieron en la imagen de éstos ante quienes capten su sentido, pues los adjetivos de mesiánico o populista se pueden entender dirigidos a los candidatos que orientaron sus programas a modelos diferentes alejados del impulsado por el gobierno actual”.

El proceso electoral de 2006 sigue siendo recordado como un fraude por parte de la izquierda, y en particular por el obradorismo, pues Felipe Calderón, postulado por el Partido Acción Nacional (PAN), ganó con una mínima diferencia de 0.56% sobre López Obrador de la Coalición Por el Bien de Todos, quienes denunciaron diversas irregularidades antes, durante y después de dicha jornada.

En su libro “¡Gracias!”, editado por Planeta, el presidente López Obrador recuerda sobre este proceso lo siguiente: “La injerencia de Fox en el proceso electoral no tuvo límite: desde el principio hubo plena correspondencia entre el Gobierno federal y el equipo de campaña de Felipe Calderón y ambos hacían reuniones conjuntas. La coordinación era plena: por ejemplo, iba Calderón a un estado y detrás iba Fox; o al revés, iba primero Fox y después Calderón”.

Sin embargo, a pesar de reconocer la injerencia de Vicente Fox y las denuncias de fraude, los magistrados del Tribunal Electoral validaron los comicios de 2006 porque para anularlas era necesario un “escenario excepcional, con irregularidades evidentes y sin el menor resquicio de duda”.

FOX INTERVINO, CALDERÓN NO

El antecedente de injerencia en elecciones federales reconocido por el Tribunal Electoral es lo ocurrido con Vicente Fox y su intención de influir en los comicios a favor de Calderón. En 2012, no fue así pues cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia, el Tribunal validó la elección sin darle peso a las injerencias del entonces presidente y las denuncias de la coalición Movimiento Progresista, conformada por PRD-PT-Movimiento Ciudadano, y su candidato López Obrador.

Los magistrados descartaron la presunta intervención de funcionarios públicos en el proceso electoral y la supuesta compra y coacción del voto de distintos actores políticos, esto pese a que la coalición evidenció las declaraciones hechas por Calderón Hinojosa a favor de la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota. Y otros dichos más del ex presidente y el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, denostando algunas de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador en el debate entre candidatos organizado por el entonces IFE.

En este proceso electoral fue que Josefina Vázquez Mota denunció que fue abandonada por los panistas por apoyar al priista Enrique Peña Nieto. Años después, dijo que Felipe Calderón no la apoyó pese a que militaban en el mismo partido y que los gobernadores panistas tenían la instrucción de no apoyarla en sus actos de campaña, incluso ha mencionado un supuesto acuerdo entre el entonces presidente y Peña para que éste llegara a la Presidencia.

EL PROCESO DE 2018

En la línea del tiempo sigue el proceso electoral de 2018, en el que si bien Enrique Peña Nieto no tardó en reconocer el triunfo holgado de López Obrador, sí hubo un intento de las derechas y empresarios para impedir que el candidato de Morena llegara a la Presidencia, pero no pudieron evitarlo porque fue respaldado por una jornada histórica en la que obtuvo 30 millones de votos. En su libro “¡Gracias!”, el presidente describe que unos meses antes de las elecciones de 2018 las élites de poder en México estaban tan desesperadas por su crecimiento en las encuestas que volvieron a operar en su contra.

Visitaron a Enrique Peña Nieto para proponerle, primero, que el comediante Eugenio Derbez fuera el candidato presidencial común del Partido Acción Nacional y Revolucionario Institucional (PRI), lo que significaba bajar del proceso a Ricardo Anaya Cortés y a José Antonio Meade Curibreña.

“Unos meses antes de las elecciones, como manteníamos una amplia ventaja en las encuestas, el grupo oligárquico, en su desesperación, volvió a visitar a Peña para decirle que contaban con sondeos según los cuales me ganaría el comediante Eugenio Derbez; una de mis gargantas profundas me contó que Peña respondió: ‘Señores, por favor, sean serios’. También supe que intentaron convencer a Carlos Slim para participar como candidato único del PRIAN, ofreciéndole la declinación de Meade y Anaya; la veracidad de esta propuesta me la confirmó el propio Slim, quien no aceptó el desafío argumentando que él tenía otro oficio. Era y sigue siendo un hombre de negocios y, por cierto, nada tonto”.