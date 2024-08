El Gobierno federal ya prepara ceremonia para atletas que participaron en París 2024

La delegación mexicana quedó en el lugar 65 del medallero olímpico con tres preseas de plata y dos bronces. Antes de que entregue la Banda Presidencial el 1 de octubre, López Obrador podrá recibir a las y los deportistas.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este martes las medallas obtenidas por la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de París 2024 e informó que ya prepara una reunión para recibir a las y los atletas, en la que se les entregará un reconocimiento. “A todos se les han entregado apoyos y lo vamos a seguir haciendo”, sostuvo.

“Ya estamos preparando la ceremonia para entregarles sus reconocimientos. Les vamos a entregar sus reconocimientos a los de la delegación, a los que obtuvieron medallas. Estamos orgullosos del desempeño de los deportistas”, comentó.

La delegación mexicana quedó en el lugar 65 del medallero olímpico con tres preseas de plata y dos bronces. Los segundos lugares se los llevaron la judoca Prisca Awiti, Osmar Olvera y Juan Celaya en clavados, y Marco Verde en boxeo; mientras que los bronces fueron del equipo femenil de tiro con arco y de la prueba del trampolín individual, también de Osmar Olvera.

Respecto a la gestión de Ana Gabriela Guevara frente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el mandatario señaló que realizó un buen trabajo. “Ahí están los resultados. En política cuentan también los resultados”.

“Estamos orgullos. Hay cuestionamientos, esto es normal en una sociedad auténticamente democrática. No puede haber pensamiento único, no se pude protestar con los dientes apretados. Se tiene que garantizar el derecho a disentir, y tenerle confianza a nuestro pueblo”, agregó.

El pasado 10 de agosto, Guevara aseguró que el desempeño de las y los atletas mexicanos estuvo por debajo de las predicciones. “Nos quedamos muy cortos, hubo preseas que se fueron cayendo en el camino y siempre lo dije: es difícil tratar de empatar el tema de la numeralia, que la numeralia no tiene sentimientos, no tiene esta atmósfera de competencia, no tiene la adrenalina”, declaró.

La funcionaria tenía previsto que México obtendría nueve medallas en las justas deportivas, una más que las ocho obtenidas en Londres 2012, reconoció en una entrevista con medios de comunicación tras la derrota Carlos Sansores, taekwondoín mexicano, quien se quedó a un lugar del podio olímpico.

―¿Es el momento de hacer una nueva escuela mexicana de deportes, dado que México acabó en el lugar número 65 en el medallero olímpico? ―preguntó una reportera al Presidente.

―Sí. Claro que sí. Y México tiene mucho potencial en todo ―respondió López Obrador.

―¿Qué fue lo que faltó? Los atletas lo dieron todo ―cuestionó la reportera.

―Venimos de un periodo decadente de 36 años. Imagínense un país en donde un grupo, una pandilla de rufianes, se dedica más a saquear y se abandona por completo al pueblo. Fue un proceso de degradación progresivo. Resistimos y no se agravó más la situación.

Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo federal afirmó que México sí se ha colgado varias medallas respecto a política social. “Tenemos medalla en empleo. Tenemos medalla en remesas. Tenemos medalla en fortaleza del pueblo. Tenemos medalla en aumento de salario. Tenemos medalla en reservas del Banco de México. Tenemos medalla en combate a la pobreza. Nos faltan más medallas, pero ya las vamos a conseguir”, expresó.

El pasado 23 de junio, el Presidente reveló que el Gobierno de Estados Unidos le devolvió a México más de 32 millones de dólares confiscados a Héctor Javier Villarreal Hernández, quien fue Secretario de Finanzas de Coahuila y titular del Servicio de Administración Tributaria durante el Gobierno de Humberto Moreira. En su conferencia de prensa, López Obrador anunció que dichos recursos serán destinados para la delegación mexicana que participaría en los Juegos Olímpicos.

Asimismo, el Presidente añadió que antes de que entregue la Banda Presidencial el 1 de octubre, podrá recibir a los deportistas. “Los abanderamos y los vamos a recibir de nuevo. Quedamos de verlos al regreso. Voy a estar al pendiente de toda la competencia y esperamos que les vaya muy bien. Aunque ellos van a estar regresando para mediados o finales de agosto, todavía me va a corresponder atenderlos aquí, recibirlos aquí, y entregarles sus apoyos, sus recompensas”, adelantó entonces.