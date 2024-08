Golpes, amenazas y hasta un aborto forzado: exesposa exhibe al expresidente argentino

Fabiola Yáñez ya había dicho que sufría “maltratos, hostigamiento, desprecio, agresiones” y “cachetazos casi diarios” por parte del expresidente, quien también la habría presionado para realizarse un aborto en 2016.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- La exprimera dama argentina Fabiola Yáñez declaró por primera vez este martes en la causa por violencia de género que inició contra el expresidente Alberto Fernández, un día después de presentar un escrito con nuevas revelaciones, en un caso que conmociona al país.

Yáñez declaró por cerca de cuatro horas ante el Fiscal Ramiro González por videollamada desde el Consulado argentino en Madrid, España, donde reside. “Pudo declarar y se sintió muy cómoda”, afirmó a la prensa su abogada Mariana Gallego.

Yáñez, quien estuvo casi 10 en pareja con Fernández y con quien tiene un hijo de dos, se comprometió a aportar alguna información adicional para completar su declaración, acotó la Fiscalía.

En la audiencia virtual estuvieron presentes, desde Buenos Aires, el Fiscal González y representantes de la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres y de la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas.

La exprimera dama presentó este lunes ante el Consulado argentino en Madrid un escrito en el que asegura que “los actos de hostigamiento, maltrato y menosprecio” por parte de Fernández comenzaron hace ocho años, en 2016.

El texto sostiene haber sido víctima de “lesiones graves doblemente calificadas por el vínculo y perpetradas en el marco de violencia de género con abuso de poder y de autoridad”, según recoge el diario argentino Página 12. Entre las agresiones, menciona cachetadas a diario dentro de las discusiones, incluso frente a su hijo Francisco.

En su declaración escrita, dio detalles de cómo habrían sido las circunstancias de uno de esos golpes. “Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño”, relató, y acusó al médico presidencial de encubrir el hecho.

El documento sostiene que los hechos denunciados no solo ocurrieron en la Quinta de Olivos —Residencia Presidencial—, sino también en el piso de Puerto Madero que Pepe Albistur le presta a Alberto Fernández, domicilio que el exmandatario ocupó antes de ser Presidente y que ha vuelto a ocupar una vez finalizado su mandato.

Yáñez refiere hechos de violencia continuos, menosprecio constante y “hostigamiento incluso en los últimos tiempos”, por lo que pidió que Fernández sea imputado por “lesiones graves doblemente calificadas por el vínculo y perpetrado en el marco de violencia de género con abuso de poder y de autoridad”.

Como argumento para justificar la figura de violencia grave y no leve, indica que las lesiones sufridas le dejaron secuelas en forma de daños psicológicos que le impidieron ejercer sus funciones y su vida normal durante más de 30 días, que provocaron la prescripción de medicamentos.

Yáñez relata además que Fernández la obligaba a estar pendiente del teléfono móvil, a sus llamadas reiteradas, y que restringía su círculo social, salidas con amigas o lo que ella describió como “hacer una vida normal”.

Al ser consultada por The Associated Press sobre la declaración de su defendida, la abogada Mariana Gallego dijo que no discutirá el asunto con los medios de prensa. La letrada acompañó a Yáñez durante la audiencia judicial mantenida por Zoom desde Madrid.

Yáñez denunció a Fernández hace una semana, poco después de que salieran a la luz los presuntos chats que durante el mandato presidencial intercambió mediante su teléfono móvil con María Cantero, quien fue secretaria privada del entonces gobernante, en los que la ex primera dama se habría referido a los supuestos actos de violencia sufridos.

Esas conversaciones fueron detectadas por la justicia en el marco de una causa por supuesta corrupción en la contratación de seguros para organismos estatales que salpica a Fernández y a su exsecretaria, que incluyó la revisión de los mensajes telefónicos intercambiados entre ambos.

En los últimos días, los medios de prensa argentinos han difundido imágenes que en las que se ve el rostro y una axila de Yáñez con marcas de lo que serían golpes y que la exprimera dama habría enviado por Whatsapp a la antigua secretaria de Fernández.

En una reciente entrevista al portal Infobae, Yáñez dijo, en referencia al supuesto maltrato físico y psicológico sufrido en manos de Fernández, que “lo peor fue el último año” de su gobierno, cuando se fue a “vivir a la casa de huéspedes” que se encuentra en el mismo predio donde está la residencia presidencial en las afueras de Buenos Aires con el pequeño hijo de ambos para guardar distancia.

Desde que las acusaciones de Yáñez salieron a la luz, Fernández no ha sido visto fuera del departamento donde reside en Buenos Aires y está aislado del grueso de sus correligionarios del peronismo.

FERNÁNDEZ LA OBLIGÓ A SOMETERSE A UN ABORTO

Yáñez aseguró además en el escrito que Fernández ejerció sobre ella “violencia reproductiva” al presionarla para realizarse un aborto en 2016, poco tiempo después de conocerse.

La reportera Camila Dolabjian, del diario argentino La Nación, informó que, de acuerdo con el testimonio de Fabiola Yáñez, el expresidente tuvo una “pésima reacción” cuando se enteró que su entonces novia había resultado embarazada, cuando ambos se fueron a vivir juntos a Puerto Madero.

“Hay que resolverlo. Tenés que abortar”, le dijo Fernández, quien argumentó que no podía decirle a nadie que iba a tener un hijo con ella “en tan poco tiempo”.

La historia se remonta a 2016, previo a su compromiso —el cual se efectuó en mayo de ese año—, cuando el expresidente argentino le había expresado sus deseos por querer tener otro hijo con ella y formar una familia. Al poco tiempo, afirma, quedó embarazada.

Sin embargo, al contarle la noticia, “apareció su desprecio y rechazo”, pues Fernández dijo que eso no podía pasar. “Estoy en shock”, dijo.

“Comenzó a hostigarme con que era muy pronto, que no estaba listo aún, que no me había presentado a su hijo [Estanislao]”, prosiguió la exprimera dama.

Yáñez relató que a partir de ahí, comenzó “la segunda parte de su plan de desprecio”, la cual consistió en ignorarla “por completo”.

“Vivíamos en la misma casa, pero dejó de hablarme. No me dirigía la palabra en absoluto. Pasé a ser un mueble en mi propio hogar y cargando a su hijo en mi vientre”, añadió.

Adicionalmente, Fabiola Yáñez dio a conocer que durante otro embarazo recibió patadas en el estómago por parte de Fernández, el cual podría haber sucedido en 2021, un año antes al que en abril de 2022 convirtió a la pareja en padres de Francisco, el segundo hijo de Alberto Fernández.

“Comencé a sentir los primeros síntomas del embarazo y ni se lo podía comentar porque para él no existíamos, ni yo ni ese bebe. Y ahí caí en quizás una de las más graves formas de violencia, la reproductiva, ya que través de sus acciones e incluso sus omisiones (silencio, abandono, desprecio, reproches) fue vulnerando mi autoestima, mi autonomía”, contó la exprimera dama.

— Con información de AP, EuropaPress y DW