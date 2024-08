PuntosYComas ¬ Morena revela manipulación en los 20 distritos electorales de Jalisco

En un expediente de 310 hojas, el abogado del partido Morena que promueve y defiende el Juicio de Inconformidad, documenta en diversos capítulos y etapas, graves presuntas irregularirades en la mayoría de los 20 distritos electorales de Jalisco.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- El cúmulo de presuntas irregularidades denunciadas por Morena en el Juicio de Inconformidad en el cual solicita la anulación de los comicios de Gobernador en Jalisco, fueron desestimadas por el Tribunal Electoral del estado, que incluso anunció una suma final de sufragios que amplia la ventaja del candidato presuntamente ganador, Jesús Pablo Lemus Navarro, de Movimiento Ciudadano, cuando justamente, uno de los agravios principales expresados por el quejoso es la falta de certeza en el cómputo de votos.

Según la resolución del Tribunal Electoral de Jalisco emitida este lunes 12 de agosto del 2024, la votación valida para la gubernatura, en los comicios del pasado domingo 2 de junio del 2024, fue de 3 millones 676 mil 663 votos. Sería para Lemus Navarro 1 millón 626 mil 789 votos, que representarían el 44.25 por ciento, contra 1 millón 440 mil 24 votos de Claudia Delgadillo González, la candidata de la coalición morenista, que representarían el 39.17 por ciento. La diferencia entre el primero y el segundo lugar sería de 186 mil 765 votos, el 5.08 por ciento del total. Por lo cual, el Tribunal Electoral de Jalisco argumenta que “las irregularidades alegadas por el actor [Morena], en cualquier caso, las mismas no serían determinantes” para el resultado y para considerar la nulidad de la elección.

Sobre la certeza del cómputo, así como de la presunta manipulación generalizada de paquetes electorales, actas y votos, deberá pronunciarse, como instancia final, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando revise la resolución del Tribunal Electoral de Jalisco y analice el Juicio de Inconformidad promovido por Morena, que exige la nulidad de los comicios y la convocatoria a una elección extraordinaria en la contienda por la gubernatura de Jalisco.

En un expediente de 310 hojas, el abogado del partido Morena que promueve y defiende el Juicio de Inconformidad, en el que se exige la nulidad de los comicios de gobernador en Jalisco, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, documenta en diversos capítulos y etapas, graves presuntas irregularirades en la mayoría de los 20 distritos electorales de Jalisco, de los cuales hoy reseñaremos del 11 al 20.

DISTRITO 11

Con respecto a las presuntas irregularidades en el Distrito 11 electoral, con cabecera en el oriente de Guadalajara, la queja de Morena advierte que en “la mayoría de los recuentos que se efectuaron no había actas en los paquetes, circunstancia que fue una irregularidad generalizada en el Estado. Ante boletas perdidas de gubernatura que aparecieron en otras autoridades, no hay certeza de quién llevó al consejo distrital esas boletas, pues no era personal certificado y capacitado.

Señala Morena que se presentó un escrito de incidente en el que se denunció que aparecieron 14 paquetes sin documentación electoral de gobernador (actas, votos, etcétera), lo cual evidencia la manipulación de paquetes y su alteración focalizada para deshacerse de documentación relativa a la elección de gobernador. Se violó el artículo 134 constitucional, ya que el representante de Movimiento Ciudadano es un servidor público en funciones, pues trabaja en la Secretaría de Salud del Estado, su nombre es José de Jesús Segura de León.

DISTRITO 12

Sobre las irregularidades en el Distrito 12, con cabecera en Tlajomulco, Jalisco, Morena argumenta que “dada la dinámica o mecánica ilegal que se implementó, se cantaron cientos de actas y se contabilizaron, sin permitir a los representantes [partidistas] examinarlas y determinar si cumplían los requisitos de ley, pues no se permitió que las revisaran para asegurarse de que cumplían con los requisitos legales para ser computadas y no presentaban características que ameritaran un recuento parcial. Ello viola la certeza y autenticidad del resultado, pues es muy probable que se computaron actas ilegales, con inconsistencias, alteraciones y discrepancias graves”.

Agrega Morena en su Juicio de Inconformidad: “Aún más grave fue la falta de proyección pública de los datos que se capturaban en el sistema de cómputo. Mis representantes no pudieron ver nunca qué se capturaba, de manera que no existe certeza de que lo capturado coincidiera con lo asentado en actas. Permitir que los representantes partidistas se cercioren de que se capturan los datos que efectivamente se están cantando y están en las actas es un deber elemental en un cómputo distrital que se violó, razón por la cual no deben prevalecer los resultados finales en este distrito, pues no se satisfizo una garantía mínima de certeza y transparencia que dotara a la elección de legitimidad democrática”.

Explica en su queja el partido guinda: “El sistema arrojó un recuento de 126 paquetes, cuando en realidad solo se recontaron 52, ya que fe una incidencia generalizada que el acta no se encontrara afuera del paquete, lo cual habla de una situación generalizada de irregularidades y desaseo durante toda la jornada electoral. El presidente del consejo subsanó el cómputo de algunas secciones imprimiendo el acta digitalizad del PREP, sin ningún fundamento jurídico para ello y sin cotejarla con ninguna otra acta, cuando debió hacerlo porque no contaba con la original. En consecuencia, tales paquetes deben recontarse, ya que no existe certeza suficiente sobre los resultados que se computaron”.

DISTRITO 13

Referente al Distrito 13 de Jalisco, con cabecera en San Pedro Tlaquepaque, las objeciones de Morena son las siguientes: “A pesar del recuento total, existieron actas de escrutinio y cómputo sin firmas de ningún funcionario y de ningún representante partidista, lo cual vicia el contenido del paquete por completo y evidencia una constante: que se asentaron resultados falsos, porque había muchas irregularidades en el llenado de las actas”.

DISTRITO 14

Con respecto al Distrito Electoral 14, con cabecera en Tlajomulco, Jalisco, Morena señala que “existen múltiples actas de punto de recuento firmadas por servidores públicos del municipio a renovarse, porque actuaron como representantes de Movimiento Ciudadano durante la sesión de cómputo, lo cual tiene diversas consecuencias nocivas y antijurídicas: Uso indebido de recursos públicos, por su aplicación parcial a favor de un partido político (literalmente lo representaron), en contravención al artículo 134 constitucional; Dichas actividades tuvieron lugar en días y horas hábiles, de modo que era horario laboral para tales servidores públicos municipales. Por tanto, al ser recursos públicos humanos, ello resultó ilegal”.

Explica el partido quejoso que “existieron 22 paquetes correspondientes a la gubernatura que se perdieron o extraviaron, circunstancia que genera una falta de certeza absoluta en cuanto al contenido de dichos paquetes y los votos que contenían a favor de la candidata postulada por el partido que represento, lo cual generó una merma importante en la suma total de la votación a favor de Claudia Delgadillo. De los 22 paquetes en cuestión, en 11 casos en los que supuestamente se trasladaron paquetes del consejo municipal al distrital, moviendo los votos en bolsas de basura negras, sin cadena de custodia alguna”.

Al respecto, de las bolsas de votos que se regresaron, once venían con sus actas respectivas y se pudieron ubicar a sus casillas correspondientes, pero aun así se recontaron y luego pasaron a captura, así como los 11 paquetes restantes que no se pudieron recuperar material electoral se contabilizaron en ceros.

Reclama Morena que “existe una diferencia numérica significativa entre el número de votos para elección de gobernadora y la de presidenta de la república en las mismas casillas. Específicamente, se advirtió una diferencia de 10 mil votos en el distrito 14, lo cual es un fuerte indicio de que se extrajeron boletas correspondientes a la elección de gubernatura. Conclusión: todo ello eso permite inferir que el contenido de los paquetes electorales fue manipulado o alterado, de tal forma que no hay certeza sobre el resultado electoral asentado en el acta de resultados del cómputo distrital del Distrito 14”.

DISTRITO 15

En relación con el Distrito 15, con cabecera en La Barca, Jalisco, estas son las observaciones que hace Morena: “Aparecieron ‘mágicamente’ 74 paquetes en la bodega que supuestamente estaban perdidos, pero nadie advirtió que estuvieran ahí antes de que se computaran o de dónde provinieron los paquetes. se ofrece un audio como prueba en el que los consejeros intentaron explicar, sin éxito, la situación irregular. Ello debe de constar en el acta circunstanciada y se solicita el recuento de esos paquetes, en virtud de que no hay garantías mínimas de la integridad de esos paquetes perdidos que reaparecieron”.

Se queja una vez más el partido guinda del mismo hecho: “Durante el desarrollo del cómputo, ninguno de los representantes podía constatar que era lo que se capturaba en el sistema oficial, ya que no se proyectaba ni transmitía lo que se hacía en la computadora, de manera que los resultados no están dotados de certeza y existen muchas dudas acerca de lo que realmente se capturó, pues bien podría no corresponder con lo asentado en las actas”.

DISTRITO 16

El Distrito 16 de Jalisco tiene por cabecera San Pedro Tlaquepaque. Sobre el recuento de votos, Morena objeta: “No llegaron 30 paquetes. No se pudieron capturar el miércoles en el cómputo poque estaban extraviados y cuando se encontraron, se cotejaron sin más, sin tomar en cuenta la posibilidad de manipulación. En el 80 por ciento de los paquetes no venían actas. Asimismo, muchos venían abiertos y sin la cinta oficial para sellarlos, fuerte indicio de que fueron alterados. El viernes 8 de junio a la una de la tarde se recontaron 70 paquetes adicionales que ya se habían computado, porque supuestamente las actas no coincidían. Total falta de certeza, pues no se expuso la razón para hacer eso y tales paquetes ya habían sido cantados y contabilizados oficialmente”.

Los hechos señalados, juzga Morena, “muestran la incompetencia y el desaseo de la autoridad electoral”. Se señala que hubo además una indebida intervención de servidores públicos a favor de Movimiento Ciudadano, pues su representante propietario, llamado José Antonio Rodríguez Ayala, firmó documentación como actas de recuento, pese a que es jefe de departamento de relaciones laborales del ayuntamiento de Tlaquepaque, lo cual es contrario al artículo 134 constitucional, en relación con el principio de imparcialidad”.

DISTRITO 17

Jocotepec, es la cabecera del Distrito 17 de Jalisco. Ahí, refiere Morena en su queja, “durante la recepción de los paquetes, los sellos del camión que transportó los paquetes del distrito 17 traía los sellos rotos. Se hizo constar en el acta circunstanciada. Al abrir el camión, todos los paquetes venían bien embalados menos los correspondientes a la gubernatura, estos paquetes venían sueltos, incluso maltratados”.

Agrega el documento: “La justificación fue que se descompuso el camión y tuvieron que moverlos a otro. Ello demuestra una violación al protocolo de cadena de custodia. Sucedió que 10 paquetes perdidos nunca aparecieron, por lo que se capturaron en cero. Ello evidencia que no se resguardó debidamente la documentación electoral”.

Juzga también Morena “parcialidad y subjetividad a favor del partido en el poder: una de las consejeras, llamada Elvia Aidet Solórzano Ojeda, es militante de Movimiento Ciudadano y, de hecho, hace tres años estuvo en nómina de Movimiento Ciudadano, prueba que se adjunta. Ello supone un conflicto de intereses que convierte en parcial y sesgada toda su actuación”.

Igual denuncia el partido quejoso que “se observó la existencia de paquetes completamente vacíos de documentación electoral (ni actas ni boletas), lo cual evidencia que se sustrajo el material mediante la manipulación ilícita de su contenido. Además, muchos de los votos dentro de los paquetes venían en bolsas de plástico caseras no oficiales, sin rotular ni indicar a qué sección pertenecían. Existe una diferencia anómala de 15 mil votos respecto de los recibidos por Morena en la elección de Presidencia de la República”.

DISTRITO 20

Describe Morena que en el Distito 20, con cabecera en Tonalá, Jalisco, “ocurrió un claro incumplimiento de los lineamientos, porque ya sea en físico o digital, el consejo estaba obligado a proporcionar copias de las actas para poder realizar la confronta de ley. Ello generó indefensión absoluta para mi partido, por la negativa de expedir las copias. Se insiste, se pidieron copias por escrito y nunca se expidieron, lo cual entorpeció la función de mis representantes, tomando en cuenta la ilegibilidad de actas (basado en el momento de registro de mi partido político, la sexta o séptima copia nunca se lee porque no es nítida)”.

Concluye Morena sobre el Distrito 20: “Dada la dinámica o mecánica ilegal que se implementó, se cantaron cientos de actas y se contabilizaron sin permitir a los representantes examinarlas y determinar si cumplían los requisitos de ley, pues no se permitió que las revisaran para asegurarse de que cumplían con los requisitos legales para ser computadas y no presentaban características que ameritaran un recuento parcial. Ello viola la certeza y autenticidad del resultado, pues es muy probable que se computaron actas ilegales, con inconsistencias, alteraciones y discrepancias graves”.

Mañana concluiremos la reseña de los datos medulares del Juicio de Inconformidad que promueve Morena en su solicitud de nulidad de los comicios de gobernador en Jalisco, que ahora tendrá que revisar y resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Pedro Mellado Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace casi cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.