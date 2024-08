La boxeadora Imane Khelif acusa a JK Rowling y Musk por “acoso cibernético agravado”

Por Bárbara Ortutay

Estados Unidos, 13 de agosto (AP).- La escritora JK Rowling y el empresario Elon Musk han sido nombrados en una demanda por acoso cibernético presentada por la boxeadora argelina Imane Khelif, quien fue objeto de señalamientos por su género al competir contra la italiana Angela Carini.

La autora y el magnate habían compartidos comentarios en X, antes Twitter, sobre la medallista olímpica y las especulaciones sobre su sexo.

Khelif fue el centro de la controversia durante los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que algunas declaraciones señalaban que era una mujer trans, intersexual o con un Trastorno del Desarrollo Sexual aunque su pasaporte argelino, una nación que no permite el cambio de género, señala que es mujer.

Por dichas especulaciones, la boxeadora recibió un acoso cibernético masivo y comentarios de personalidades como Rowling y Musk, por lo que fueron nombrados en la demanda presentada ante la Fiscalía de París.

La demanda fue presentada contra X, lo que según la ley francesa significa que fue presentada contra personas desconocidas. No obstante, Nabil Boudi, el abogado de Khelif, confirmó a Variety que la autora de la saga de Harry Potter y el fundador de Tesla fueron mencionados. El resto de las personas, nombradas o no, serán inevitablemente investigadas como parte de la acusación.

“Lo que estamos pidiendo es que la fiscalía investigue no solo a estas personas, sino a quien considere necesario. Si el caso llega a los tribunales, serán juzgados”, señaló Boudi, quien también afirmó que aunque la demanda se presentó contra X, está dirigida a los autores de las publicaciones con presuntos mensajes de bullying.

¿QUÉ DIJERON MUSK Y JK ROWLING?

Las críticas sobre la participación de Khelif en París 2024 se fortalecieron después de su combate de boxeo contra la italiana Angela Carini, el cual terminó en 46 segundos. Carini decidió retirarse de la pelea tras recibir algunos golpes de la argelina.

Este combate y un comunicado de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés) desataron los cuestionamientos sobre su sexo. En marzo del año pasado, la IBA descalificó a Khelif del Mundial de Boxeo en Nueva Delhi por “no cumplir con los criterios de elegibilidad para participar en la competición femenina”.

Could any picture sum up our new men’s rights movement better? The smirk of a male who’s knows he’s protected by a misogynist sporting establishment enjoying the distress of a woman he’s just punched in the head, and whose life’s ambition he’s just shattered. #Paris2024 pic.twitter.com/Q5SbKiksXQ

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 1, 2024