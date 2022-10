Queen estrena “Face It Alone”, una canción inédita con la voz de Freddie Mercury

Madrid, 13 Oct. (DPA/EP).- La banda de rock británica Queen ha lanzado una canción con la voz de su cantante Freddie Mercury, fallecido en 1991, por primera vez en ocho años. “Face It Alone” se grabó en 1988 y originalmente tenía la intención de aparecer en el álbum “The Miracle”, pero nunca llegó a publicarse.

Ahora la canción ha sido redescubierta y está lista para ser lanzada como sencillo. Se iba a reproducir públicamente por primera vez este jueves en la radio BBC 2, aunque la canción fue filtrada previamente en una radio francesa.

