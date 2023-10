ENTREVISTA | La postura de México ha sido responsable, aplaude el Embajador palestino

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo). – El Embajador de Palestina en México, Mohamed Saadat, reconoció que México ha adoptado una postura equilibrada y responsable en el conflicto con Israel, enfocándose en la búsqueda de una solución pacífica y justa basada en las resoluciones de las Naciones Unidas.

En una entrevista con SinEmbargo, el Embajador de Palestina en México compartió detalles sobre la situación en Gaza y el conflicto en curso entre Israel y Palestina, en donde hizo hincapié en la gravedad del conflicto y la necesidad de abordarlo de manera urgente y responsable para evitar que la situación empeore y se convierta en un conflicto de mayor envergadura.

Al condenar los ataques de Hamás contra la población civil de Israel, el Gobierno de México destacó que “ninguna causa justifica el recurso al terrorismo”. Sobre ello, el embajador destacó que, desde su punto de vista, todos los actos que comete Israel pueden ser considerados como actos de terrorismo y por ello consideró que México está promoviendo una posición equilibrada y responsable que se basa en los principios de justicia y el derecho internacional.

Mientras tanto, el diplomático acusó a Israel de llevar a cabo una “guerra de exterminio”, de utilizar armas prohibidas internacionalmente; además de que ha empleado “tácticas de desinformación y deformación de la realidad” para obtener apoyo a su causa y chantajear a quienes se han solidarizado con los palestinos.

“Actualmente, Israel ya está llevando en Gaza una guerra de exterminio total contra nuestro pueblo. Israel va a seguir con este genocidio contra nuestro pueblo. Yo creo que es muy importante que la comunidad internacional presione a Israel para detener este genocidio contra nuestro pueblo y actuar de manera urgente para garantizar la llegada de ayuda humanitaria, medicamentos, comida, gas, agua y luz, porque no hay nada de esto ahora en la Franja de Gaza”, señaló en entrevista.

El Embajador recordó que el conflicto palestino-israelí tiene una larga historia de masacres y violencia, desde 1948 hasta la actualidad; al respecto, Saadat enfatizó que la política de Israel, su negativa a aceptar resoluciones de las Naciones Unidas y sus acciones en la región son la causa fundamental de la crisis actual.

“Esta situación es producto de una acumulación de antecedentes previos a este conflicto. Estos antecedentes consisten en que el Gobierno israelí a lo largo de los últimos años ya cerró el camino de paz y no quiere negociar, ni renovar las negociaciones sobre la paz. Junto con esto, ellos han llevado a cabo un proceso inmenso de colonización y expansión en nuestras tierras, apropiación y desplazamiento de nuestro pueblo, de nuestros territorios y los colonos que ahora se trasladaron a vivir en nuestro territorio, y es violación de la ley internacional, ellos también participan en cometer crímenes contra nuestro pueblo”, dijo.

No obstante, dijo que la respuesta de Israel a los ataques de Hamás ha sido desproporcionada y ha llevado a una devastación masiva en Gaza. “Israel se aprovecha de este término de ‘defenderse’ para cometer genocidio contra nuestro pueblo y para apropiarse de todo el territorio palestino. Ellos (Israel) quieren apropiarse del territorio (palestino), pero nuestro pueblo sigue reclamando sus derechos de autodeterminación y el establecimiento del Estado palestino independiente”, insistió.

Durante la entrevista, el Embajador criticó la respuesta de la comunidad internacional, a la cual acusó de actuar con “doble moral” debido a que, a menudo, parece justificar las acciones de Israel mientras ignora las masacres contra el pueblo palestino.

Además, advirtió que el conflicto entre Israel y Palestina tiene el potencial de escalar y convertirse en un conflicto regional. En su opinión, si el conflicto se expande a nivel regional, podría atraer la atención de potencias internacionales y llevar a una mayor intervención en la región del Medio Oriente. Debido a la naturaleza sensible de la región, dijo, existe el riesgo de que el conflicto se convierta en un factor desestabilizador que podría tener implicaciones globales.

LA SITUACIÓN EN PALESTINA

La situación en Palestina es desgarradora y la cifra de muertos, a este jueves, asciende a mil 300 personas, en su mayoría niños y mujeres, explicó el Embajador. Además, alrededor de seis mil personas resultaron heridas, y 265 mil personas fueron desplazadas de sus hogares, con más de 23 mil viviendas destruidas.

Mohamed Saadat señaló que Israel está aplicando un asedio total en Gaza, impidiendo la entrada de alimentos, medicamentos, energía y agua. Además, acusó que se han utilizado armas prohibidas internacionalmente, como el fósforo blanco. El conflicto no se limita a Gaza, ya que en Cisjordania se han reportado 31 muertos y 180 heridos.

La posición oficial del pueblo palestino en la Franja de Gaza en relación a los recientes ataques de Hamás a la población civil de Israel es un tema complejo, reconoce.

Cuestionado al respecto, el Embajador de Palestina en México respondió que la población palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania, está consciente de que Israel está llevando a cabo una guerra que ellos califican como un “exterminio” contra su pueblo y enfatizó que el pueblo palestino no olvida las masacres y violaciones cometidas por Israel a lo largo de los años.

El embajador hizo un llamado a la comunidad internacional para que actúe de manera urgente y responsable. Destacó la necesidad de detener el “genocidio” que, según él, está siendo perpetrado contra el pueblo palestino y garantizar la entrega de ayuda humanitaria.

“Primero cese a este fuego, permitir la entrada de ayuda y buscar una solución definitiva al conflicto sobre la base de la aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas y el establecimiento del Estado palestino independiente”.

ACUSA A ISRAEL DE USAR EL CHANTAJE “ANTISEMITA”

El funcionario diplomático también abordó las críticas que el Presidente de México ha recibido por su postura neutral en el conflicto Israel-Palestina. En su respuesta, el diplomático palestino destacó que Israel ha llevado a cabo una política de chantaje contra cualquiera que quiera solidarizarse con Palestina y critique la política de ocupación israelí. Además, mencionó que Israel ha intentado calificar a quienes apoyan a Palestina como antisemitas, lo cual consideró como una falacia.

El embajador argumentó que tanto palestinos como israelíes son pueblos semitas, y que Israel está cometiendo masacres contra un pueblo semita. Esto lleva a cuestionar si quienes critican las acciones de Israel pueden ser calificados como antisemitas.

“Israel ha llevado una política de presión y chantaje contra todos los que defienden la justicia y la paz. Cualquiera que critica la política israelí y las violaciones de Israel, lo critican de antisemita. Esto es un chantaje que ellos usan ahora. Ahora, los palestinos somos un pueblo semita, ellos están cometiendo masacres contra un pueblo semita. Entonces, ¿ellos son antisemitas? ¿sí o no? ¿qué quieren? Ellos ponen muchas aproximaciones y todo lo que quieren utilizar a favor de ellos: política de chantaje, desinformación, deformación de las realidades. Eso es lo que está pasando y quieren que el mundo siga detrás de ellos. El que quiere pensar de una forma justa, responsable, ya lo atacan con estas cosas, pero hay mucha gente que dice que no y México está diciendo la verdad y está pidiendo que se resuelva este conflicto de una vez con una posición equilibrada y responsable, que se basa en sobre los principios ustedes de la justicia. Entonces, esto no les gusta (a Israel) no les gusta la justicia, les gusta la doble moral, que la gente los apoye en todo lo que ellos hacen. Ellos están por encima de la ley”, dijo.