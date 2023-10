Bad Bunny estrena su nuevo álbum; mexicanos reaccionan a la “eterna espera” con MEMES

Ciudad de México, 13 de octubre (PorEsto).- Bad Bunny se convirtió en tendencia en redes sociales como X, antes Twitter, cuando miles de sus fans mexicanos hicieron una lluvia de memes con motivo del estreno de su nuevo álbum titulado “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, uno de los productos musicales más esperados de este 2023.

Los seguidores del “Conejo Malo” aprovecharon para hacer memes sobre la “eterna espera” que tomó el estreno del nuevo álbum de su artista favorito, pues el cantante tomó un año para estrenar su reciente disco tras su último trabajo de estudio que llevo por nombre “Un Verano Sin Ti” y que despertó en miles de fans las ganas de escuchar nuevos temas del puertoriqueño.

Bad Bunny’s “nadie sabe lo que va a pasar mañana” is charting inside the Top 200 on Apple Music in 110 different countries currently. 🌎 pic.twitter.com/77OygmVr1W

— Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) October 13, 2023