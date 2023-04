VIDEOS: Bad Bunny sorprende con un viaje musical latino en el arranque del Coachella

Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).– Coachella, uno de los festivales de música más importantes del mundo y el más grande de Estados Unidos, arrancó el viernes con la presencia de artistas como Blink 182, Gorillaz y Bad Bunny, el artista latino que conquistó el escenario poniendo a bailar y cantar a más de 120 mil asistentes con un recorrido de su repertorio musical.

El puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, se convirtió en el primer artista latino en encabezar la edición 2023 de Coachella.

Al inicio de su presentación cantó algunos temas de su último disco “Un verano sin ti”, como “Titi me preguntó”, “Neverita”, “Efecto” y “El apagón”.

Bad Bunny, que cerró su gira en el Estadio Azteca el año pasado, también interpretó ”Otra noche en Miami”, y “Si estuviésemos juntos”.

Esta no es la primera vez que Bad Bunny se presenta en el Coachella, en 2019 lo hizo por primera vez, pero este año regresó como headliner del festival.

El cantante se dio tiempo para interactuar con el público, a quien preguntó: “¿Qué prefieren, que hable en inglés o en español?”. Todos respondieron: “¡En español!”.

“La gente nunca podrá entender lo que en verdad siente un artista, por eso, todo lo que vean en redes sociales o digan los medios, no lo crean si no sale de mí, ¿Quieren conocerme? Los invito a mi casa ¿Quién quiere conocerme?”, dijo el reguetonero al público que asistió a ver el show y entre los cuales estaba Kendall Jenner, la modelo e influencer a quien en los últimos días han relacionado con el cantante.

Durante su presentación, las pantallas del escenario fueron mostrando imágenes de estilo documental con voces que contextualizaban la historia de la música latinoamericana.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando recordó a Tego Calderon y lo homenajeó con un video, y trajo al escenario a todos sus invitados comenzando con Jowell y Randy, y al rapero Post Malone, quien apareció con su guitarra acústica.

El Peso Pluma y la Kendall en el mismo lugar bailando un merengue de Benito. Coachella me dio demasiado el primer día pic.twitter.com/PiBLaWja1x

BLINK 182 y GORILLAZ EN EL COACHELLA

A poco tiempo de comenzar el evento, los organizadores del Festival de Música y Artes de Coachella Valley, que se realizará durante dos fines de semana consecutivos (14-16, y 21-23 de abril), publicaron los horarios de los conciertos entre los que estaba la presentación de la banda Blink 182.

La banda originalmente había cancelado sus presentaciones a pesar de encontrarse a punto de iniciar un tour, debido a la grave lesión que sufrió el baterista de la agrupación Travis Barker en el dedo anular izquierdo, viéndose en la necesidad de someterse a una operación a principios de febrero.

All the Small Things – Blink 182

Live from Coachella 2023#blink182 #Coachella #Sahara pic.twitter.com/XkabTnTAPK

— Jorge Rodriguez (@jitotine) April 15, 2023