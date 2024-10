Anecdotario Baires, una obra acerca del exilio, la familia y los reencuentros

Anecdotario Baires es una obra de teatro íntima sobre la trascendencia de los recuerdos, las despedidas y el tener que dejar tu lugar de origen que cuenta con Pedro de Tavira, Alejandro Morales, Nacho Tahhan, Miguel Santa Rita, Lucio Giménez Cacho Goded y Muriel Ricard en el elenco.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- Anecdotario Baires es una obra escrita por Conchi León y dirigida por Matías Gorlero, que toca temas como el abandono de un hijo, y en especial la migración y el exilio, cuando una persona debe dejar su lugar de origen y empezar de nuevo, ¿qué pasa con lo que se queda atrás?

Anecdotario Baires nos presenta a un hombre que prepara su mudanza, él está acostumbrado a las mudanzas, de niño cambió hasta de país; ya de adulto los amores y desamores, los sueños frustrados lo llevaban a mudarse. En cada casa parece dejar algo, pero es momento de reencontrase con una parte de él, con un hermano. Un juego de ficción y realidad contado por un Argemex, con nostalgia de exilio y ecos de dictadura.

“Fue una obra que estuvo en el cajón seis años después de que Conchi terminara de escribirla, en su primer versión porque fueron seis años donde me tardé en poder juntarme por dentro para poder contarla y creo que estoy en el momento de vida, donde ahora puedo contar”, compartió Matías Gorlero, director de la obra y pieza fundamental de esta historia que está inspirada en su historia.

EL EXILIO

En esta obra, en la que participan Pedro de Tavira, Alejandro Morales, Nacho Tahhan, Miguel Santa Rita, Lucio Giménez Cacho Goded y Muriel Ricard, se toca el tema del exilio, algo que el director tiene muy presente.

“Era lo más importante, que no se convierta en vamos a ver la anécdota de vida mía, de mi familia, si no vamos a ver lo que ocurre cuando la gente por obligación tiene que exiliarse, por necesidad ahora o por riesgo de vida como mis padres, cómo las familias se rompen y se separan y todo el tiempo que tardamos en sanar esas heridas y en reencontrarnos”, señaló Matías.

La actriz Muriel Ricard compartió a SinEmbargo que Matías, el director es un gran amigo por lo que hay mucha complicidad para contar este relato y resaltó el tema del exilio.

“Me parece que hablar del exilio es básicamente hablar de la historia de la humanidad y de tratar de escudriñar el por qué el por qué nos exiliamos, a veces estando en el mismo territorio nos exiliamos, creo que el exilio es algo de lo que debemos hablar porque además ha mutado a lo largo de la historia […] además podemos hablar del exilio en un propio país, y te exilias a la capital o hacia dónde hay trabajo, estamos hablando de migración, que ahora bueno es todo un tema y más para para nosotros como latinoamericanos, los exilios políticos, los exilios de guerra, los exilios de hambre, o sea es brutal, lo que abarca la palabra exilio”, destacó Muriel.

Para Nacho Tahhan esta obra tiene un sabor especial, el actor argentino radicado en México, contó que él ha vivido dos migraciones, la primera de su provincia a la ciudad de Buenos Aires y después hasta la Ciudad de México, por lo que contar esta historia le permite establecer una resonancia que en otros momentos no había podido hacer. “Yo pensé que es una historia importante en ese sentido, porque cada vez habitamos un mundo donde los ciudadanos se desplazan por muchos motivos. Entonces sí me parece que en ese sentido pues me toca”, declaró Nacho.

Respecto al teatro, Tahhan apuntó que brinda la oportunidad de visitar esa memoria perdida. “Al revés de lo que podría intuirse, yo siento que uno aprende a vivir actuando y no aprende a actuar viviendo, creo que hay algo del teatro que le dona, algo de actuar que le dona información a la vida, ponerte en lugares distintos, poder algo de lo que sucede en la obra también reintegrar esa memoria perdida, también pasa cuando actuamos reintegramos experiencias que quizá no hemos podido evitar de forma plena en la vida y en la actuación y el teatro nos da al mismo tiempo el privilegio y la posibilidad de adentrarnos en esos procesos y hacer un proceso ahí, a veces el el cuerpo no sabe que lo que estás haciendo es mentira, sólo lo sabe cierta parte del cerebro, pero el cuerpo está ahí atraviesan emociones y eso deja un aprendizaje, sobre ese plus de aprendizaje, uno puede reintegrar memoria reintegrar experiencia, por eso creo que hasta ahora siempre deja algo sobre todo a mí, que soy migrante también”, compartió Nacho.

Al hablar de migración, Pedro de Tavira dijo tener el privilegio de no haber tenido que migrar ya que vive en la Ciudad de México lugar en el que nació, sin embargo, conoce a personas que han dejado su logar de origen. “Sí tengo gente muy cercana, que he tenido que emigrar y el interior del país a la Ciudad de México o de otro país para acá y es un desarraigo y es una pérdida de una tierra por más cliché o por más metáfora que sea que no es lo mismo, las costumbres, las maneras de relacionarse, no es lo mismo y eso lo pierdes, ganas muchas cosas, pero pierdes muchas cosas también”, dijo el actor en entrevista a este medio.

“Cuando la ficción te pone con temas tan universales como la relación interpersonal de hermanos, la relación entre padres e hijos, sin duda te toca de algún lado, te puedo decir que una de las cosas que aborda muy bien esta obra es los silencios, los no decirse las cosas, el daño que hace no expresar desde la boludez más boluda, como hiciste esto me molestó, hasta lo más serio y profundo que uno pueda tener, entonces de ahí te diría que es de donde donde encuentro cosas personales, pero para eso se va terapia”, explicó Pedro al hablar de su personaje.

Anecdotario Baires se presenta en el Foro Shakespeare (Zamora 7 Cuauhtémoc, Zamora 7, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, Ciudad de México) hasta el 10 de noviembre con funciones los viernes a las 20:00 horas, sábado 19:00 horas y domingo 18:00 horas.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.