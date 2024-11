ENTREVISTA ¬ La legislatura pasada reservó el desafuero de “Alito”: Hugo Eric Flores

El Diputado Hugo Eric Flores explicó que un primer juicio de procedencia, es decir de desafuero, contra “Alito” Moreno Cárdenas ya fue desechado, mientras que en uno segundo el dirigente priista dice tener una resolución judicial a su favor. “Nosotros estamos revisando evidentemente todo el expediente”.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).– La anterior Legislatura en la Cámara de Diputados reservó el expediente que contiene la solicitud de desafuero en contra de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, actual dirigente nacional y Senador del PRI, junto a otros casos, estos de juicio político, presentados contra el Ministro Arturo Zaldívar, el Fiscal Alejandro Gertz Manero y los exconsejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, informó en entrevista el Diputado de Morena, Hugo Eric Flores, presidente de la Sección Instructora, el órgano legislativo encargado de resolver las solicitudes de juicio de procedencia.

“Había unos expedientes reservados y uno no entiende por qué reservan algunos. Había ocho expedientes reservados y desde luego uno que es abogado y un poco curioso, pues dice ‘traíganme estos que están reservados’, que además no estaban en la bóveda de la Comisión Jurisdiccional, uno de ellos, justamente, era del Senador ‘Alito’, había dos del Ministro Zaldivar, había dos del Fiscal Gertz, estaban el de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama”, expresó Flores a “Los Periodistas”. “Yo pregunté por qué lo reservaron y me dijeron, ahora sí que como diría el caso, ‘no más’”.

Y ahondó al ser cuestionado de si se investigarán en el Congreso los señalamientos en contra del dirigente del PRI: “Sí, vamos en serio. A nosotros nos interesa mucho poder darle esa función que tiene el Poder Legislativo, ponerla en práctica”.

La semana pasada quedó instalada la Comisión jurisdiccional que atiende las solicitudes de juicio político que provienen de distintas instancias. Una vez que se instaló, explicó Flores, se determinó hacer lo procedente con la Sección Instructora “Es clara la normatividad de la Cámara de Diputados que nos marca que tendrá que ser integrada por cuatro miembros de la propia Comisión jurisdiccional, es decir, la Sección Instructora se desprende de la Comisión jurisdiccional”, ahondó.

Hugo Eric Flores explicó que un primer juicio de procedencia, es decir de desafuero, contra “Alito” Moreno Cárdenas ya fue desechado, mientras que en uno segundo el dirigente priista dice tener una resolución judicial a su favor.

“Nosotros estamos revisando evidentemente todo el expediente. Este juicio político lo solicita la Fiscalía del Estado de Campeche y el motivo por el que lo solicitas por enriquecimiento ilícito, entonces yo creo que el Senador basado en estos dos argumentos pues él está confiado. He de decir, por cierto, que no es la única solicitud que hay de juicio político, en contra del Senador, es importante también comentarlo”, ahondó en ese sentido .

Flores prometió respetar en todo momento el debido proceso y apegarse al marco constitucional y a la Ley Federal de responsabilidad de los servidores públicos. “En esa parte el Senador sí debe estar tranquilo porque aquí se va a actuar conforme a derecho, no hay una consigna política y sí vamos a revisar, porque ese es el mandato que tenemos ya de la propia Comisión, de ir revisando todos los asuntos pendientes”.

El Diputado de Morena indicó que la Sección instructora tiene que allegarse de todos los elementos de prueba y una vez que pueda tener un dictamen determinar si se desecha la solicitud de juicio o iniciar el procedimiento que tendría que ser llevado al pleno de la Cámara de Diputados. “Aquí la Cámara de Diputados actúa como parte acusadora y quien tendría que terminar juzgando en este caso también tendría que ser el Senado”

“En el caso de juicio político quiero comentar que hay dos más en contra del Senador Moreno Cárdenas, pues aquí este es otro procedimiento donde sí hay posibilidades de inhabilitación”.

—¿Qué criterios va a utilizar la Sección Instructora para determinar si esta solicitud es procedente o no? —se le preguntó.

—Nos vamos a basar en todo lo que esté en el expediente, no va a haber aquí inventos de absolutamente nada y desde luego que no hay en este caso ninguna situación de carácter político. Ahora, pues que me lo crean pues puede ser un poquito difícil. Yo digo que no convendría inaugurar esta legislatura con un asunto que se pudiera llegar a caer jurídicamente, el criterio va a ser único, todo lo que esté sustentado en Derecho seguramente procederá.

—¿Usted garantiza que no le dará impunidad a Alejandro Moreno Cárdenas? ​​​

—Yo garantizo que vamos a hacer un proceso apegado a derecho y que a partir de todo lo que se substancie en este procedimiento pues veremos si tiene alguna responsabilidad, si la tuviera desde luego que vamos a actuar como comisión y como Sección Instructora y si no la tuviera y sus casos estuvieran prescritos o los argumentos que él ha esgrimido sean válidos y legales, pues entonces desde luego que también lo vamos a decir.

Álvaro Delgado y Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/alvaro-delgado-y-romina-gandara