Una parte de Marilyn Cote divierte, otras no: afloran testimonios de negligencia

A raíz de que se destapó el caso de Marilyn Cote, una mujer se que hizo pasar por psiquiatra, han salido a la luz más testimonios que afirman haber sido sus víctimas.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- Bajo la promesa de “curar” en una semana trastornos como la depresión y la ansiedad, Marilyn Cote, una abogada de profesión, logró atraer pacientes a quienes recetaba, sin autorización, medicamento controlado.

Así consta en las denuncias expuestas en redes sociales de víctimas que fueron defraudadas por esta mujer, quienes, además, detallaron que recibieron malos tratos durante la consulta que la falsa psiquiatra les brindó.

A raíz de que se destapó el caso de Marilyn Cote han salido a la luz más testimonios que afirman haber sido víctimas de esa mujer, quien utilizaba cédulas falsas para ejercer como médico, pese a que sólo está certificada como abogada. Diversas plataformas de redes sociales han servido como zona de difusión de testimonios de posibles víctimas de la abogada.

Una usuaria de X, identificada como monics, @monics15, aseguró que le hizo un “terrible diagnóstico” y que le recetó medicamento, por lo que estaría dispuesta a demandar. “Si hubiese demanda colectiva. Me encantaría unirme, aún tengo todas las recetas que me mandó y el terrible diagnóstico que me hizo”, dijo.

En tanto, el diario El País recogió los testimonios de varias expacientes de Cote que vieron afectada su salud luego de recibir tratamiento por parte de la abogada. El rotativo menciona el caso de Alitzel García, quien al parecer presentaba un cuadro de depresión, pero a quien Cote diagnósticó con “un trastorno de personalidad narcisista”, por lo que Marilyn le prescribió antidepresivos y antipsicóticos, sin contar con facultades para recetar estos medicamentos.

Vean esta joya 😂😂😂😂 pic.twitter.com/kSU2mI46mj — Fernando Vega (@Fer_Vegaaa) November 6, 2024

Una situación similar vivió una mujer identificada como Regina quien padecía ansiedad, pero fue diagnosticada por Cote con esquizofrenia pese a que nunca presentó síntomas característicos de este trastorno, como lo son las alucinaciones, por lo que, también le recetó antidepresivos y antipsicóticos. En el diagnóstico, al que tuvo acceso El País, se señala: “Cuenta con muy pobre aceptación de sí misma que le puede llevar a ser manipulada por los demás o por lo establecido sistémicamente”.

“Al fallar su sentido de realidad, se vive en la fantasía. Maneja altos niveles de angustia que con ayuda psicológica se pueden reducir o bien incrementarse para tensar el campo de acción y moverla hacia una conducta más proactiva. Conclusión: Trastorno Esquizotípico de la Personalidad con rasgos Obsesivo-Compulsivos. Rasgos también: paranoides, esquizoides, y narcisistas. Trastorno de la vida afectiva que reduce la expresión y la calidad de las relaciones sociales, casi autista”, se añade en el diagnóstico publicado en El País.

Sin embargo, la joven no quiso tomar los medicamentos que le recetó Cote, lo que molestó a la falsa psiquiatra, quien presionaba con intimidaciones para que ingiriera los fármacos, ya que le decía que de no seguir sus recomendaciones pronto se suicidaría. “Vas a tener alucinaciones visuales, auditivas, vas a perder el contacto con la realidad, y vas a atentar contra tu vida”, decía Cote a Regina, según refiere El País. Además, se mostraba molesta al sentir que la paciente desconfiaba de su experiencia como psiquiatra, por lo que hacía comentarios sobre sus presuntas influencias en la Fiscalía de Puebla.

Por su parte, Alitzel García sí tomó el medicamento que Cote le prescribió, confiada de la supuesta experiencia con la que contaba la abogada, sin embargo, su estado de salud no mejoró, al contrario, presentó mayores síntomas de ansiedad, lo que provocó que Marilyn le cambiara en diversas ocasiones el medicamento, sin resultados favorables.

Alitzel también contó su mala experiencia con la abogada en una reseña de Google, a la que Cote respondió con insultos y acusaciones de narcisismo. “Está usurpando las funciones de un psiquiatra”, dijo García. “Tuvieras los ovarios para pararte frente a mí Marilyn Cote y hacerme ver la sarta de difamaciones que estás diciendo, pero no tienes el valor. Tu herida narcisista es tan grande que después de dos años casi tres sigues fregando”, refutó por su parte Cote.

En otras malas opiniones se pueden leer acusaciones de malos tratos, negligencia y fraude por parte de la abogada. Algunas de las estas acusaciones fueron respondidas por la falsa psiquiatra, quien, para deslindarse de los señalamientos que la evidenciaban, aseguraba que se trataba de expacientes con algún trastorno.

El usuario identificado como Omar Vima aseguró que Cote no era psicóloga, motivo por el que cambió su antiguo consultorio al actual. Además, la acusó de pagar a otros usuarios para que le dejen reseñas favorables, comentarios que molestaron a Marilyn, quien respondió que el usuario se trataba de un expaciente al que diagnosticó con psicopatía. Asimismo, la falsa psiquiatra aseguró que contaba con todos los permisos medicos pertinentes.

“La señora no tiene la licenciatura en psicóloga, en su anterior oficina la descubrieron y por eso se cambio. Busquen información sobre ella y hallaran que es un fraude. Las fotos que pone son montajes, sus seguidores en redes sociales son comprados. Pago para salir en revistas y la televisión. Dice que tiene libros pero no existen los IBSN ni aparece su nombre en la comunidad científica. Cuiden su salud y dinero!! (sic)”, sostuvo el usuario de Google Maps.

“No eres Omar Vima impostor, eres un psicopata acosador de nombre Giovanny Muñoz, para su información la anterior clínica. Es propiedad de la Dra. El 80% del edificio, y está en venta. Contamos con todos los permisos tanto gubernamentales como profesionales y ahora somos parte y socios de hospitales MAC, no solo consultantes parte de todo eso es propiedad de la Dra. Los Moreno Valle fueron, son y serán Historia en Mexico. Debe tratarse su psicopatía lo hace más peligroso cada vez (sic)”, respondió Cote.

En esa misma plataforma se pueden encontrar más opiniones en las que se acusa a Marilyn Cote de fraude, de brindar malos diagnósticos, de maltratar a sus pacientes y de intentar dar más consultas para cobrar más dinero, aunque la mayoría de esos comentarios no fueron respondidos por la falsa psiquiatra. “ES UN FRAUDE, no tiene estudios en psicología, no es médico, no es psiquiatra PIDAN QUE MUESTRE SUS CÉDULAS PROFESIONALES y comprobarán que no tiene”, dijo el usuario Vayo Ramirez.

“Acudimos a una cita y nos fue muy mal, poco profesionalismo y seriedad de la doctora, lástima porque al ver la oportunidad de hacer más dinero no dudó en poner trabas a la cita que nunca pudimos tener, es triste porque realmente necesitábamos su ayuda pero bueno, no es la única psicóloga y la buscaremos por otro lado. Del uno al diez le doy un 1.”, expuso el usuario Alejandro Mendoza Libreros en una opinión de hace cinco años.

“No caigan en las manos de esta estafadora y usurpadora de profesión. Da diagnósticos sin sustento y receta medicamentos sin licencia, puesto que no tiene cédula como médico psiquiatra, siendo un psiquiatra el único médico facultado para recetar medicamento. Respecto a la terapia, esta persona NO ofrece terapias estructuradas. Solo recomienda hacer ejercicio, te insulta y te diagnostica como narcisista o como psicótico”, opinó el usuario identificado como S PD.

“Parece que desconoce lo que es un cuadro psicótico real. Tampoco trabaja en ninguna universidad extranjera, y mucho menos fue premiada por Forbes. Dichos reconocimientos son producto del photoshop. Igual inventa una clínica que no existe, en San Diego, y pone fotos robadas de supuestos médicos que ‘’trabajan ahí’. Debes dejar de dar consulta, y de inventar diagnósticos y clínicas inexistentes, ‘Marilyn CoOoout’”, añadió el usuario S PD en una opinión de hace cuatro años.

“Si lo que quieren es gastar dinero y recibir insultos este es el lugar. La señora no es profesional, no toma notas, no sabe lo que hace y siempre te da largas para cobrarte consulta sobre consulta, dictámenes que no tienen sentido. Es más para destruirte en lugar de construirte. Es altamente confrontante e inventa cosas, tales como diagnósticos incluso falla en conocimientos básicos en psicología, no es una persona adecuada para ejercer esta profesión”, expresó el usuario Giovanni Mancuso Munoz.

“Después de investigarla, pude llegar a la conclusión que desafortunadamente ella es un fraude, miente sobre su origen étnico, no habla bien ingles, italiano y ninguno de los otros idiomas, los libros supuestos escritos por ella son inexistentes (carecen de ISBN), la clínica en San Diego no existe, nunca atendió a las universidades europeas y norteamericanas que menciona, son foto montajes hechos por ella utilizando los logos de instituciones como Forbes, Universidad de San Diego, FBI, NBC San Diego, Universidad de Oslo, (incluso estos supuestos premios presentan fuertes faltas ortográficas en ingles) ya existe una investigación al respecto con las autoridades (sic)”, añadió.

“Después de recibir un diagnostico completamente falso y aterrador, acompañado de un mal trato de esta persona puse una denuncia en su contra a CONAMED. ¿Cree usted que alguien miente tanto le pueda dar un buen diagnostico ético o la ayuda que necesita? Yo perdí alrededor de 1000 dólares, poniendo daños a mi salud, ¿cuánto querés perder vos? ya fuiste advertido (sic)”, concluyó Giovanni Mancuso Munoz en una opinión que expuso hace cuatro años.

El escándalo por la usurpación de funciones en la que habría incurrido Marilyn Cote también destapó un supuesto engaño en contra de Bryant, un joven de 27 años de edad, a quien Cote diagnosticó con trastorno de personalidad, esquizofrenia y psicopatía maligna, pretexto que utilizó para mantenerlo retenido y dopado, lo que también le sirvió para obligarlo a casarse con ella, según relató la madre de la víctima.

Este 12 de noviembre, Aurora, madre de Bryant, concedió una entrevista afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla. La señora, originaria del estado de Veracruz, acudió a presentar una denuncia contra Marilyn Cote y relató el viacrucis que su familia vivió tras conocer a esta falsa psiquiatra, a quien contactó en octubre de 2020, luego de varias recomendaciones y de indagar en Facebook sobre su trabajo.

La madre de Bryant aseguró que, aunque ella vivía en Nueva York, buscó en Internet algún médico que pudiera ayudar a su hijo. Entre sus búsquedas encontró a Marilyn Cote en Puebla, por lo que su hijo se volvió paciente de la supuesta doctora. La tía de Bryant lo llevó al consultorio ubicado en el piso 17 de las Torres Médicas Angelópolis para tratar un tema de adicciones, pero en lugar de brindarle un diagnóstico de su salud mental, Marilyn Cote ofreció al joven, de entonces 24 años, trabajo de publicista para dar a conocer su clínica.

Al conocerlo, inmediatamente dijo que lo quería contratar para que trabajara en el consultorio. El pretexto fue que hablaba inglés y podría llevar los temas de mercadotecnia y redes sociales. “Es güero, tiene ojos azules y en el momento no me di cuenta, pero ha de haber dicho: ‘aquí está mi máquina de dinero para engañar a la gente (diciéndoles) que era un doctor extranjero que viene de la clínica California’”, consideró la madre del joven.

🔴 #MarilynCote no solo se hizo pasar por psiquiatra, también aprovechó su farsa para engañar a Bryant, un joven de 27 años de edad. Le dijo que tenía trastorno de personalidad, esquizofrenia y era un psicópata maligno. #AmbasManos | @C_Lobato https://t.co/y6joee8TXO pic.twitter.com/byLeX4fnio — Ambas Manos (@Ambas_Manos) November 13, 2024

Cuando Aurora preguntó por el estado de salud de su hijo, Cote le dijo que era un psicópata maligno, que tenía esquizofrenia, que tenía trastorno de personalidad y que era bipolar. “Todas las enfermedades que ella cura las tenía mi hijo. Me dijo: yo se lo voy a curar en tres meses, le voy a dar tratamiento y aparte va a trabajar conmigo”, dijo. Por esto, Bryant se quedó en la entidad mientras su madre trabajaba en Estados Unidos.

Marilyn se ganó la confianza del joven hasta volverlo su novio, fue aquí donde comenzó la pesadilla, ya que la falsa psiquiatra le compró una cédula de doctor argumentando que no le pasaría nada porque tenía mucho dinero e influencias. En tanto, la convivencia se volvió más cercana hasta que durmieron juntos. Y, una vez más con engaños, la abogada persuadió a Bryant para que se casara con ella.

Fue en diciembre del 2020, cuando la falsa psiquiatra le propuso matrimonio al joven y le regaló un reloj, incluso grabó en video el momento, aprovechando que Bryant se encontraba en un evidente estado de vulnerabilidad. En una entrevista al medio de comunicación N+, Aurora aseguró que la supuesta psiquiatra montó una relación sexual con su hijo para obligar a Bryant a casarse con ella, mientras que a ella le dijo que estaba enamorada de su hijo y que él sólo debía preocuparse por “quererla”.

“Me enamoré de su hijo, lo amo, quiero todo con él. No se preocupe por nada, él solo debe preocuparse por quererme, por amarme y trabajar conmigo”, le habría dicho Cote, quien aseguró que en ese momento tenía 29 años de edad, a la madre del joven, pero en realidad, lo traía drogado, dopado todo el tiempo, sostuvo la señora Aurora. No obstante, a principios del 2021 contrajeron nupcias a escondidas.

Marilyn Karina Cote Mendieta, quien sólo cuenta con cédulas emitidas por instituciones nacionales, como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Colegio Libre de Estudios Universitarios, en donde cursó la carrera de Derecho y la maestría en Criminalística, respectivamente, y por la Escuela Libre de Psicología, en donde estudió psicología, tiene hasta este 14 de noviembre para presentar ante las autoridades competentes los documentos que la acreditan como psiquiatra, profesión que usaba para diagnosticar trastornos y prescribir medicamento controlado.

– Con información de Ambas Manos y Periódico Central.

