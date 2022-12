Inflación de EU se modera por quinto mes consecutivo y desacelera a 7.1% en noviembre

Los elevados datos de inflación de Estados Unidos han llevado a la Reserva Federal a subir los tipos de interés a un ritmo especialmente acelerado.

Madrid, 13 de diciembre (Europa Press).- La tasa de inflación de Estados Unidos se situó el pasado mes de noviembre en el 7.1 por ciento en términos interanuales, lo que supone un descenso de seis décimas respecto al dato de octubre, encadenando así cinco meses de moderación y registrando el menor incremento de precios de todo 2022, según se desprende de los datos difundidos este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo del país.

La subida del coste de la energía experimentó en el undécimo mes del año una moderación de 4.5 puntos, hasta situarse en el 13.1 por ciento. Este es el menor incremento de los precios energéticos desde que comenzó la espiral inflacionista del país en marzo de 2021.

A su vez, los alimentos se encarecieron un 12 por ciento interanual, cuatro décimas menos que el incremento de octubre y el menor dato desde antes del verano.

De esta forma, la inflación subyacente de Estados Unidos, que es el resultado de excluir del cálculo los precios de los alimentos y la energía, se situó en noviembre en el seis por ciento, tres décimas menos que el mes anterior.

Los elevados datos de inflación del país han llevado a la Reserva Federal de Estados Unidos a subir los tipos de interés a un ritmo especialmente acelerado. Durante 2022, el precio del dinero se ha elevado en casi cuatro puntos porcentuales.

En la última reunión de política monetaria, celebrada en noviembre, los banqueros centrales debatieron sobre la posibilidad de que sería apropiado ralentizar el ritmo de subidas de los tipos de interés desde el mes de noviembre. En sus últimas cuatro reuniones de política monetaria, la Fed ha subido el precio del dinero en 75 puntos básicos de forma consecutiva.

