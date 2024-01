Elvira Sastre regresará a la capital mexicana para presentar su “Gira Imposible”

Elvira Sastre arribará a México el próximo marzo para presentarse en el Teatro Metropólitan con su “Gira Imposible” para fusionar dos de sus grandes pasiones: la poesía y la música.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- Una década de poemas quedó plasmada en Lo que la poesía aún no ha escrito (Visor Libros), la más reciente publicación de Elvira Sastre en la que realiza un recorrido por gran parte su trayectoria (2013-2020) a través de sus letras.

Para Sastre, esta publicación, que salió a la luz en mayo de 2023, le generaba cierta ilusión debido a que, por primera vez, tendría varios de sus textos conviviendo bajo un mismo techo.

“Dentro de la poesía y dentro de la vida profesional de una escritora hay, digamos, que etapas, fases y momentos. Siento que las publicaciones no consisten simplemente en ir añadiendo una piedra, después otra, y después otra, sino que de pronto hay que hacer como un poco de perspectiva y sentir si las cosas tienen un sentido, y los libros tienen un sentido. Para mí que todo fuera redondo, que fueran diez años, que fuera un momento en el que sentía que había dicho las cosas que he querido decir hasta ahora con la poesía, me parecía una buena idea tenerlo todo junto”, expresó la escritora en entrevista para SinEmbargo.

“Por otra parte, mis grandes poetas favoritos tienen poesías completas, entonces a mí me hace mucha ilusión tener un volumen así y también, por supuesto, creo que era una manera de hacerlo más accesible a la gente, que muchas veces me dicen ‘quiero comprar un libro tuyo, pero no sé cuál’, bueno, pues para la gente indecisa como yo tienen la opción de comprarse el volumen completo y tenerlos todos”, añadió entre risas.

Para Elvira, el ejercicio de reunir toda su poesía en un sólo lugar le ayudó a vencer el pudor generado por las letras y los pensamientos del pasado, de hecho, apuntó a este medio que los poemas que escribió hace algunos años le han ayudado a no ser tan dura consigo misma.

En este sentido, se sinceró al compartir que en diversas ocasiones se ha tenido que enfrentar al síndrome del impostor por “una auto exigencia y perfección absoluta que a mí me martiriza”.

“Tengo una buena relación con mi pasado profesional, la verdad. No me arrepiento de nada, creo que he tomado buenas decisiones, en su momento me he equivocado, en otros no, pero estoy contenta porque al final [los poemas] me han traído aquí. Estoy en un lugar muy bonito, así que no, no podría arrepentirme de nada”, destacó.

Elvira Sastre arribará a México el próximo marzo para presentarse en el Teatro Metropólitan, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, con su “Gira Imposible” junto a los músicos Manu Mínguez y María Gutiérrez para fusionar dos de sus grandes pasiones: la poesía y la música.

A pregunta expresa sobre cómo fue que inició su camino por los recitales, Elvira Sastre recordó que éste se empezó a forjar cuando con 20 años se mudó a Madrid, donde conoció y convivió con muchos cantautores y compositores.

Al ser una persona bastante tímida, Elvira empezó a trabajar de la mano de algunos músicos para agarrar seguridad y subirse al escenario a leer sus poemas. Hoy, este ejercicio ha sido uno de los más exitosos de la escritora.

“Me sentía mucho más segura porque estaba acompañada en el escenario y ahí fui haciéndolo, fue como descubrí que ahí se creaba algo nuevo y que era muy potente, que a la gente le llegaba de una manera mucho más directa”, rememoró.

“Es un trabajo conjunto, lo ha sido todos estos años con mi músico Manu Mínguez y este año, para este show nuevo que vamos a presentar en México, se ha unido María Gutiérrez también, que es otra cantante y guitarrista estupenda. Ha sido bastante divertido porque bueno, nos lo pasamos bien, que eso es importante, sentimos que no hay límites, que podemos hacer lo que queramos”, explicó un poco sobre la dinámica del show que está preparando para la CdMx.

Será el 30 de marzo cuando Elvira Sastre regrese a la capital mexicana, por cuarta ocasión después de su gira “Yo no quiero ser recuerdo” en 2022, para reunirse una vez más con un ferviente público que espera con ansias escuchar de viva voz los poemas de la española.

Los tickets para poder disfrutar de la “Gira Imposible” se encuentran a la venta a través del sistema Ticketmaster o en las taquillas del recinto.

“Estoy muy nerviosa, muy feliz, muy pletórica. Es un objetivo que nunca pensé que pudiéramos realizar porque es una locura, es un lugar mítico, es un aforo, el más grande que voy a tener en toda mi vida, la respuesta a la gente está siendo increíble, y como he dicho siempre, creo que es México el lugar donde esto podía pasar, no podía ser en otro país”, concluyó.

