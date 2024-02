Xóchitl hace su “mañaneta” en predio de constructora a la que benefició, acusa Morena

La Inmobiliaria Marhnos edificó un complejo en Miguel Hidalgo en el año 2017 en la Colonia Granada de 3 torres y más de 360 departamentos, el cual Xóchitl Gálvez autorizó. Hoy, en otro predio de su propiedad, se organizan las conferencia de prensa de Xóchitl Gálvez, denunció Morena.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).– Xóchitl Gálvez Ruiz emplea para su conferencia de prensa que ella ha nombrado la “mañaneta” un predio que pertenece a la Inmobiliaria Marhnos, a la que benefició con permisos durante su gestión en Alcaldía Miguel Hidalgo y cuyo dueño Nicolás Mariscal Servitje la acompañó durante su reciente gira a España, la cual además habría financiado, según denunció este miércoles Víctor Hugo Romo, exalcalde de Miguel Hidalgo durante la conferencia de prensa semanal del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

“Que nos diga por qué hace su conferencia en las oficinas de una empresa que ella benefició cuando fue funcionaria pública. Eso se llama tráfico de influencias, eso es corrupción, para no darle vueltas, y todavía se pasea con el dueño de Marhnos en España”, cuestionó Mario Delgado luego de la presentación sobre esta nueva trama que involucra a la candidata del PRI y PAN.

Previamente, Víctor Hugo Romo exhibió que la Inmobiliaria Marhnos —que obtuvo contratos en los Gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto— edificó un complejo en Miguel Hidalgo en el año 2017 en la Colonia Granada de 3 torres y más de 360 departamentos, el cual Xóchitl Gálvez autorizó.

”Ella da los permisos, ella da las licencias, ella da las manifestaciones de construcción, ella genera la publicitación vecinal, se hace el desarrollo inmobiliario en su periodo. Son de 3 torres, 360 departamentos, un complejo de más de mil millones de pesos. Se ubica en la calle de Lago Filt 7 en la colonia Granada”, refirió Romo.

El exalcalde de Miguel Hidalgo denunció que Xóchitl Gálvez es “socia” y “parte” de Grupo Marhnos porque ella dio las licencias y contratos para este complejo, por lo cual, a su decir, ha incurrido en “conflicto de interés, tráfico de influencias, corrupción y la nueva modalidad del moche.

“Es el moche 4.0, ya no es la lana, literal, ya es te hago el favor de pagar tu viaje a España y organizarte la agenda, y a parte te presto mi casa, te presto mi edificio, no pagues renta, y ahí da las conferencias de prensa”.

Y añadió: “Y no sabemos qué otros favores y cuánto dinero esta desarrolladora inmobiliaria le está entregando a la campaña de Xóchitl Gálvez para financiar los ‘xochibots’”.

Mario Delgado ha denunciado desde el domingo 11 y este miércoles 14 de febrero que el PRI y PAN ha creado una “mafia digital” en redes sociales a la que han destinado “un millón de dólares semanales” en campañas digitales negras, tan solo en impulsar la etiqueta #NarcoCandidata, según sus estimaciones.

Romo acusó además que Grupo Marhnos “es una de las inmobiliarias preferidas del Calderonismo y Peñanietismo”, al haber sido beneficiada para construir al menos 7 hospitales Generales en el periodo del 2011 al 2015.

Sostuvo que estas obras fueron señaladas por sobrecostos como el Hospital de Ticul en Yucatán, que costó 5 mil millones de pesos cuando el costo calculado era de 500 millones de pesos. Indicó que en esta y otras obras hubo mala calidad en los materiales y fallas en los tiempos de entrega, además de “múltiples señalamientos de amiguismo y corrupción”.

“Viene más partes de esta historia de corrupción de Xóchitl Gálvez, decidimos darlo a conocer aquí con el presidente del partido, con Mario Delgado y con Tatiana Clouthier, pero es un modo de operación que delata esta red, este cartel inmobiliario de Xóchitl Gálvez, que no solamente en la Benito Juárez, no solamente con Santiago Taboada no solamente con Von en la Benito Juárez, sino, también ella del 2015 al 2018, en la alcaldía Miguel Hidalgo”, indicó Romo.