VIDEO: El Presidente explica, otra vez, cómo se dio el saludo a mamá de “El Chapo”

El mandatario mexicano compartió que la señora Loera Pérez le pidió que ayudara a su familia para que “El Chapo” tuviera visitas en la cárcel.

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador relató de nueva cuenta cómo fue que recibió una carta de María Consuelo Loera Pérez, madre del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Badiraguato, Sinaloa, el pasado 29 de marzo de 2020.

El mandatario reiteró que estaba supervisando los avances de la construcción de una carretera entre los municipios de Badiraguato y Guadalupe, y que personal de su Gobierno le advirtió que Loera Pérez se hallaba en el lugar y que le quería entregar una carta.

“Termina la exposición del avance del camino, nos subimos a la camioneta y está la camioneta de la señora [María Consuela Loera]. Me bajé y la fui a ver porque es una señora mayor. La saludé, me dio una carta y me dijo: ‘Es que no permiten a mis hijas visitar a su hermano en la cárcel. Te quiero pedir que nos ayudes para que vayan ellas a verlo’”, contó López Obrador.

Luego, el mandatario mencionó que la carta se la entregó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que a su vez, se la hiciera llegar a la Embajada de Estados Unidos en México.

“Y ya, ese es el gran vínculo, el gran escándalo. Fue un trámite”, dijo. “Y sí, le dieron la visa a una de las hermanas, un trámite”.

“Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Por eso resisto, si no ya me hubiesen destruido. No se puede participar en un proceso de transformación sin autoridad moral”, finalizó.

El pasado 29 de marzo de 2020, el Presidente sostuvo un breve encuentro con la madre de Joaquín “El Chapo” Guzman, hecho que fue grabado y compartido en redes sociales.

En las imágenes se aprecia a Loera abordo de una camioneta, mientras el Presidente se acerca a la camioneta. “Te saludo, no te bajes, no te bajes”, y López Obrador saluda de la mano a Loera. “Ya recibí tu carta”, le dijo y se regresó con su equipo.

Días antes, el pasado 22 de febrero de 2020, el Presidente había dado a conocer la carta que le envió la madre de “El Chapo” Guzmán, en la que le pidió apoyo para que sus dos hijas y ella puedan obtener visas humanitarias para viajar a Estados Unidos y que puedan visitar al capo. La misiva fue entregada por uno de los abogados de Guzmán en México.

El pasado 17 de julio de 2019, la carrera criminal de Joaquín “El Chapo” Guzmán llegó a su fin. Un Juez de Nueva York le dictó sentencia: cadena perpetua. El famoso criminal mexicano muy posiblemente morirá en una prisión de Estados Unidos.

“El Chapo”, de 65 años, ya había sido declarado culpable meses antes por un jurado de los 10 cargos que enfrentó, incluida la participación en una empresa criminal continuada y los cargos de tráfico de drogas, entre otros. El veredicto de culpabilidad resultó en una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin libertad condicional.