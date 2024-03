Los reyes de Suecia cancelan su recorrido por el Tren Maya; Presidencia lo aclara

Al ser cuestionado esta mañana sobre el cambio en el itinerario de los reyes de Suecia, el Presidente López Obrador aseguró desconocer lo que había ocurrido.

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).- El rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia de Suecia cancelaron este jueves su recorrido por el Tren Maya que estaba programado para hoy como parte de su visita por México.

La vocería de la Presidencia de la República aclaró durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador la razón por la que los reyes suecos no realizaron su viaje a bordo de la obra insignia del mandatario federal.

Los monarcas tenían planeado conocer la región maya en la megaobra del Gobierno actual, como lo confirmó el titular del Ejecutivo hace unos días; sin embargo, al ser cuestionado esta mañana sobre el cambio en el itinerario de los reyes de Suecia, el Presidente López Obrador dijo desconocer lo que había ocurrido.

“Yo no sabía eso, es que ahora ya cualquier cosa que sucede…”, respondió a la periodista que lo abordó casi al término de su conferencia de prensa diaria, en Baja California.

Ante la insistensia de la reportera, el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, respondió en lugar del mandatario federal, manifestando que hubo “un problema de horarios”, por el cual no pudieron subir al Tren Maya.

“Presidente, ¿por qué no se subieron los reyes al Tren Maya?”, cuestionó la periodista a la que Ramírez Cuevas contestó: “Por un problema de horarios, no coincidieron el itinerario”.

No obstante, el Presidente López Obrador fue sorprendido ante la noticia de que no pudieron cumplir con su actividad programada por el sureste. “Yo no sabía eso”, aclaró.

Más tarde, el medio sueco Aftonbladet publicó un reportaje donde argumentó que la pareja real canceló viaje por las críticas y cuestionamientos que los ambientalistas han hecho sobre el proyecto y su impacto en los pueblos y la selva maya.

Visita de los Reyes de Suecia 🇸🇪 a la extraordinaria Zona Arqueológica de Uxmal. La cultura maya, como

Los medios mexicanos confirmaron la suspensión del viaje, pero no detallaron cuál fue el motivo para que ya no se llevara a cabo su recorrido por el mega proyecto del titular del Ejecutivo, inaugurado el pasado 1 de diciembre.

Para este jueves, los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia tenían contemplado visitar el sur del país para conocer la zona arqueológica de Uxmal y reunirse con representantes de los pueblos originarios maya y yaqui.

En Mérida, asistirían a una hacienda histórica en compañía de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado, y del Embajador de México en Suecia, Alejandro Alday González.

Luego, autoridades mexicanas y los reyes suecos cenaría en otra hacienda con autoridades locales, como despedida previo a regresar a la capital del país para viajar de regreso a Estocolmo, Suecia.