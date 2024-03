ENTREVISTA ¬ La guerra sucia en redes seguirá; el INE no quiso entrarle: Almaguer

Esta tarde, el Consejo General del INE rechazó por unanimidad la propuesta de Morena para crear un protocolo de investigación, entre el órgano electoral, las autoridades federales y las empresas de redes sociales para identificar, prevenir y exponer campañas calumniosas automatizadas que difundan noticias o información falsa en el actual proceso electoral.

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).- El Diputado de Morena, Hamlet García Almaguer, lamentó que el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazara este día la propuesta del partido oficialista para crear un protocolo que ayude a identificar campañas negras en redes sociales, así como la difusión de noticias falsas.

En entrevista para “Los Periodistas”, Hamlet García detalló que en sus argumentos, los Consejeros del INE indicaron que no corresponde al órgano electoral la creación del protocolo, sino que se trata de un asunto legislativo.

“Nosotros hicimos los planteamientos en el INE, lo que se pidió es que a la par de las denuncias, el INE creara un protocolo para la atención de estos casos y lamentablemente no se contó con el consejo general, la propuesta fue rechazada, los consejeros quisieron rebotar al poder legislativo, que es tarea de la Cámara de Diputados y el Senado y que ya será en la siguiente elección. El Instituto puede hacer algo en este momento y se negó a realizarlo”.

El Legislador mencionó que Morena pidió al INE reaccionar ante el uso malicioso de las herramientas tecnológicas e indagar la campaña en redes sociales en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.

“¿Qué le pedimos al INE? Que reaccione ante el uso malicioso de las herramientas tecnológicas, la tecnología nos puede ayudar a resolver grandes problemas y es muy valiosa, pero mal usada genera una afectación a un principio fundamental que es la emisión libre del sufragio para eso se requiere información, no desinformación”.

Desde el Consejo General del INE denunciamos la operación estructurada de bots financiados desde el extranjero para atacar a la Dra. ⁦@Claudiashein⁩ y al presidente ⁦@lopezobrador_⁩ . Los datos los obtuvimos de ⁦@SinEmbargoMX⁩ y ⁦@JulianMaciasT⁩ pic.twitter.com/OnKtOGuWHD — 🇲🇽 Hamlet Almaguer (@hamlet_almaguer) March 14, 2024

La Consejera Dania Ravel Cuevas argumentó que el INE carece de la infraestructura para llevar a cabo esa tarea y señaló de que no existe una base legal para investigar a las llamadas granjas de bots.

“No existe una base legal para que el Instituto Nacional Electoral identifique, analice o estudie el fenómeno de granjas de bots, es un mecanismo que no tenemos regulado, luego por eso se nos acusa de que queremos legislar, de que queremos usurpar el lugar de los legisladores. Además, parece que el objeto primordial que se está buscando no es sancionar, a lo mejor, administrativamente, en el caso de que detectemos estos fenómenos, sino, más bien, exponer públicamente a quienes están detrás de estas cuentas”.

Al respecto, Hamlet García afirmó que con esta determinación el INE prácticamente está lanzando al Presidente de la República a un circo romano sin que tenga la oportunidad de defenderse.

“Se trata de censura, de una batalla desigual, que digo batalla, prácticamente están lanzando al Presidente de la República a un circo romano sin tener oportunidad de defensa. Todos lo pueden atacar, se pueden hacer contrataciones millonarias a través de redes sociales, se pueden hacer pautas, se pueden utilizar los medios masivos de comunicación pero el Presidente no se puede defender, evidentemente es una batalla desigual”.

El Diputado de Morena mencionó que pesar de que los ataques y la difusión de noticas falsas en contra del Presidente no han tenido una repercusión en las encuestas, es necesario sancionar a quienes encabezan esta guerra sucia.

“Son calumnias, son noticas falsas que no han tenido una repercusión en la intención de voto según lo que reflejan las encuestas, pero no nos conformamos con eso porque sería como dejar pasar los delitos en un grado de tentativa, no lograron su objetivo pero sí lo han intentado. Se tienen que sancionar, se tienen que prevenir, pero es una muestra de cómo la derecha juega sucio, no está dispuesta a respetar las reglas democráticas y también vemos una articulación de intereses, por eso las reacciones desde España y los intentos de injerencias desde otras naciones porque ya están viendo cómo se van a quedar otros seis años sin esos negocios para sus corporaciones transnacionales”.

García Almaguer aseguró que conforme avance la campaña los ataques se irán intensificando, por lo que hizo un llamado a los militantes de Morena y simpatizantes a cerrar filas y acudir a las urnas el 2 de junio para prevenir cualquier intento de la oposición de reventar la elección.

“Los ataques van a arreciar pero hacer un llamado a los simpatizantes y militantes a cerrar filas con el Presidente de la República. Él no exageró cuando dijo que ya están poniendo el caminito para intentar anular la elección, están preconstituyendo estos elementos. Se va a resolver con el voto en las urnas para prevenir cualquier afectación al proyecto de nación”.

Nuestro presidente @mario_delgado, denunció la guerra sucia que ha emprendido la oposición para difundir noticias falsas y calumnias en contra al presidente López Obrador y de nuestra candidata @Claudiashein en la cual están gastando más de 1 millón de dólares a la semana. En… pic.twitter.com/EwTozRiGli — Morena (@PartidoMorenaMx) February 11, 2024

El pasado 22 de febrero, Morena presentó su queja ante el INE para que se investigue una “estrategia digital financiada desde el extranjero” con base en la cual se pretende asociar al narcotráfico al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a su partido.

Un día antes, el dirigente del partido guinda, Mario Delgado Carrillo, había denunciado en conferencia de prensa una estrategia internacional de gran envergadura, promovida por la derecha, la cual tiene la intención de socavar el proceso electoral en México.

Delgado explicó que detrás de las campañas en redes sociales que buscan afectar al movimiento hay una red de cuentas falsas respaldada por la agencia internacional Atlas Network, una agencia internacional que se dedica a impulsar el neoliberalismo y combatir a gobiernos de izquierda, la cual tiene integrantes mexicanos como el magnate Ricardo Salinas Pliego y organizaciones como el IMCO.

En meses recientes, el Presidente López Obrador y la candidata de Morena Claudia Sheinbaum han sido el blanco de The Atlas Network con la reciente campaña emprendida en redes sociales que busca ligarlos con el crimen organizado, a través de una estrategia de redes sociales impulsada por bots y un trollcenter, que a su vez respaldan a la candidata del PRI-PAN Xóchitl Gálvez, como exhibió Julián Macías Tovar, activista contra la desinformación digital e integrante del partido español Podemos.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado