Con sus propias palabras

Aclaro, por si hiciera falta, que no soy psicoanalista ni nada que se le parezca, pero me parece que la explicación que Andrés Manuel dio este jueves para justificar su decisión de no asistir a la entrega de la medalla “Belisario Domínguez” a Elena Poniatowska –a la que definió como la mejor escritora de México y llenó de elogios— clarifica la actual condición mental y anímica del Presidente de México.

Este es su razonamiento, tal cual, cuando se le preguntó durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional si asistiría a la entrega de la presea a la autora de La noche de Tlatelolco en la antigua sede del Senado de la República:

“No creo, porque ya no voy a esos actos porque hay muchas agresiones. Están, hablamos de que están muy enojados nuestros adversarios, entonces montan espectáculos y tengo que cuidar la investidura presidencial, porque para tener fama pueden faltarme al respeto, humillarme.

“Tengo que cuidar la autoridad porque eso les daría gusto a los adversarios, potentados, a los corruptos, a los que quieren vernos como colonia, y no aceptan de que somos un país independiente y soberano. Entonces hay que cuidarse y hay que cuidar la investidura presidencial, pero sí me da mucho gusto que se le haya entregado la Medalla Belisario Domínguez a Elenita”.

Tamaña declaración presidencial me llevó a revisar algunas otras, vertidas tan sólo en los últimos tres días. Transcribo aquí algunas de ellas, tomadas textualmente de las trascripciones periodísticas. Todas van con “sic”, conste. Los invito a leerlas con atención, relajados, sin prejuicios ni dobles intenciones:

Andrés Manuel volvió a amenazar el lunes pasado con demandar a César de Castro, el abogado de Genaro García Luna, por difamación a la investidura presidencial de México al intentar involucrarlo con recibir financiamiento de cárteles de narcotráfico. Dijo:

“Lo que buscan es mezclar todo. Lo que declaró el abogado de García Luna. Si yo estaba metido, si yo había recibido dinero en la campaña cuando enfrenté a Fox. Estoy esperando el momento porque lo voy a demandar. No es difamar a Andrés Manuel, sino al presidente de México. Se tiene que respetar”.

Sobre el presunto involucramiento por parte de la Fiscalía General de la República del coordinador del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez –que sigue en su puesto, tan campante–, en el asesinato de 40 migrantes enjaulados en Ciudad Juárez, comentó:

“Nosotros llegamos aquí para demostrar que es posible gobernar sin corrupción, amiguismo, nepotismo ni influyentismo; ninguna de esas lacras, esto es un cambio. Vamos a esperar el resultado y vamos a actuar”.

Al hablar sobre la recomendación de promover una reforma judicial en México, el Primer Mandatario de la Nación criticó que un tribunal haya concedido un amparo al Mochaorejas y su banda para invalidar su condena por 50 años por presuntas violaciones a sus derechos humanos. Comentó:

“Ayer dieron a conocer que están queriendo darle libertad al Mocharejas. ¿No es lo que hicieron cuando están juzgando a García Luna?, el mismo día están liberando las cuentas de su esposa que se tenían congeladas. Yo creo que es la reforma más complicada”.

Al anunciar que dejará algunas recomendaciones para cuando termine su gobierno, el próximo 30 de septiembre de 2024, puntualizó:

“Voy a dejar algunas recomendaciones para el futuro, por ejemplo no hubiese estado mal que el gobierno hubiese adquirido un banco grande, por ejemplo esto de Banamex que están vendiendo. ¿Por qué el gobierno no tiene su banco? ¿Por qué tenemos que pagar tanto de comisiones?”

López Obrador aseguró que el periódico estadounidense Washington Post ha disminuido su calidad, al pasar de investigaciones tan conocidas como la del caso Watergate, al publicar columnas de Enrique Krauze para presuntamente atacar a su gobierno.

“Cada vez están peor. Antes, el Washington Post hizo aquella investigación extraordinaria donde se descubrió toda una trama de ocultar información por parte del presidente Nixon y eso le costó la Presidencia… pero eso (ya pasó). Ayer publicando una información un artículo de Krauze donde dice que al señalarlos de ser periodistas vendidos o alquilados al conservadurismo, yo los pongo en riesgo, porque los pueden asesinar. ¿Quién los va a asesinar, si nosotros siempre hemos luchado de manera pacífica?”

Sobre la supuesta participación del ex presidente Vicente Fox Quesada, por él ya desmentida, en negocios relacionados con la comercialización de cannabis.

“No sé los detalles de la legislación actual, creo que hay una porción que una persona puede consumir, el asunto es la comercialización, el hacer un negocio de eso y más si se ocupó un cargo como el de Presidente de México.

“Independientemente de si es legal o no, es una inmoralidad, si tienen dinero y quieren hacer negocios, hay una abanico de posibilidades, de hacer negocios lícitos, pero no es posible que esto se acepte como si se tratara de poner una cadena de fondas o tiendas de ropa, cualquier otro negocio”.

Respecto a la venta libre en Estados Unidos de Naloxona, un medicamento que revierte la sobredosis de fentanilo, hizo esta afirmación:

“Entonces en vez de ir al fondo, esto lo digo con todo respeto ¿vamos a paliativos? Algunos pueden decir: es que así no van a haber fallecimientos, pero se da que esto va a convertirse en un medicamento para que no haya la adicción, ¿o es nada más prolongar la agonía?, ¿y quién hace ese fármaco?, ¿por qué no atender las causas?”

Les aseguro que este ejercicio puede repetirse cada semana, recabando las afirmaciones del Presidente de la República sólo durante sus homilías matutinas desde el púlpito del salón Tesorería de Palacio Nacional. Seguro pescarán más de una perla.

Textual. Sin comentarios. Válgame.

CONDONACIONES. Mal se vio la jefa de Gobierno capitalina, que por cierto anda muy dadivosa estos días, al anunciar que condonaría los adeudos de impuesto predial a aquellos capitalinos que deban esa contribución por el año 2017 y anteriores. Con ello, presumió la propia Claudia, se beneficiará a los propietarios de unas 500 mil viviendas en CDMX, alrededor de una cuarta parte del total. El impuesto eliminado representa unos cuatro mil millones de pesos. Nadie le dijo a la Sheinbaum Pardo que por ley, cualquier impuesto queda condonado a los cinco años, o sea en este caso, de 2017 para atrás. Tampoco le explicaron a la activa corcholata que su pomposo anuncio puede desmotivar al otro millón 500 mil propietarios cumplidos que sí pagan puntualmente sus impuestos. Aguas.

