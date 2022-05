Padre de Yolanda Martínez dice que su hija fue víctima de feminicidio y no se suicidó

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).– El padre de Yolanda Martínez Cadena, cuyo cuerpo fue encontrado el 8 de mayo, aseguró que su hija fue víctima de feminicidio y no de un suicidio, como señala la investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGE) de Nuevo León.

La dependencia informó la semana pasada que la posible causa de muerte de la madre de 26 años desaparecida en Monterrey era suicidio, al igual que en le caso de Debanhi Escobar, una nueva necropsia reveló otra causa.

El señor Gerardo Martínez aseguró que una autopsia realizada por peritos forenses de Guatemala podría señalar un feminicidio.

“Aquí quiero yo principalmente lavar el nombre de mi hija, porque dijeron que se fue por su propia voluntad”, expresó. “Pero aquí manifiesta la autopsia que no fue suicidio, fue feminicidio, es cuestión de recabar si fue por golpe, si fue por alguna sustancia, pero todo está en investigación”.

Sobre los peritos, señaló que acudieron de manera voluntaria a apoyarlo.

“Vinieron de manera gratuita para que yo no me quede con ninguna duda y para saber si hay delincuencia”, dijo.

Dijo también que Yolanda más que en depresión, estaba desesperada en encontrar trabajo, ya que se aproximaba el cumpleaños de su hija Keyla y necesitaba dinero para festejarla.

“Porque se había manifestado que a lo mejor mi hija sufría de alguna depresión, aquí les digo que sí anduvo desesperada y los últimos tiempos, porque venía el cumpleaños de mi nieta y ella quería de alguna manera generar algún dinero, pero no logró llegar porque andaba buscando trabajo y alguien me le puso el pie, ya no llegó”, destacó.