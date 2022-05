Padre de Yolanda acepta posibilidad de suicidio de su hija; confía en Fiscalía

Quintana Roo, 11 de mayo (Por Esto/SinEmbargo).- El padre de Yolanda Martínez Cadena, José Gerardo Martínez Bautista, afirmó que no está en desacuerdo con lo expuesto por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) de Nuevo León, en torno a la línea de investigación que afirma que su hija se suicidó, luego del hallazgo de un presunto mensaje de despedida escrito en un vaso desechable, en el cual habría ingerido dos tipos de veneno.

Tras sostener una reunión por más de una hora con el Vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez, don Gerardo Martínez comentó estar confiado con lo que la Fiscalía sostiene.

“No hay algo con lo que no esté de acuerdo, porque yo tengo siempre la confianza en la Fiscalía, porque aparte de ser autoridad, yo he logrado algo más allá, porque de alguna manera yo busco siempre sumar amigos y amistades, no andar peleando con nadie, enemistando a nadie contra nadie, yo lo que quiero es que haya transparencia en lo del suicidio de mi hija”, dijo a los medios.