VIDEO: Dos pasajeros agreden a piloto de avión antes de despegar de Londres a Creta

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).- En Grecia, un pasajero golpeó al piloto del avión previo al despegue, luego de que el piloto trató de calmarlo, pues según informes se encontraba en estado de ebriedad.

La aerolínea Wizz Air -dueña del avión donde ocurrió el incidente- informó que “se le pidió a la tripulación que fuera a la estación de policía del aeropuerto para presentar el caso”.

“Wizz Air se disculpa sinceramente por cualquier inconveniente causado, la seguridad de los pasajeros y la tripulación es la prioridad número uno de la aerolínea”, comunicó la empresa.

@wizzair guessing this is the reason our flight was delayed (5 minutes prior to boarding) for 12 hours… we were then LOCKED in the airport by security with no explanations? Again now been delayed getting on for nearly 24 hours. #wizzair pic.twitter.com/WTIslAlsN1

— Alice Minter (@Minter_Al) May 11, 2022