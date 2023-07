Kevin Spacey niega acusaciones; “ser promiscuo no me vuelve una mala persona”, dice

Por Brian Melley

Londres, 14 de julio (AP).— Kevin Spacey negó que tomar a los hombres por la entrepierna fuera su movimiento “característico”, y se puso irritable al ser interrogado el viernes por la Fiscal en su juicio por agresión sexual en un Tribunal de Londres.

En un acalorado intercambio que requirió la intervención del Juez, se le preguntó a Spacey sobre las acusaciones de que tomó agresivamente a un hombre detrás del escenario en un evento benéfico de teatro.

“Sí, porque ahí es exactamente donde de donde lo agarró, ¿no es así?”, respondió la Fiscal Christine Agnew bruscamente.

”¿De verdad?”, dijo Spacey mientras miraba con incredulidad al Juez Mark Wall. “¿Él me acusó de agarrarle las bolas?”.

Alguien dijo: “Sí”, y Wall le dijo que respondiera a la pregunta de la Fiscal.

“No lo hice”, dijo Spacey.

El actor galardonado con dos Óscares se apegó a su testimonio del día anterior en el que insistió en que nunca agredió sexualmente a tres de los cuatro acusadores que alegan encuentros sexuales desconcertantes entre 2001 y 2013 que pasaron de toqueteos no deseados a caricias agresivas.

Spacey descartó las afirmaciones de un hombre como “pura fantasía” y dijo que tuvo encuentros consensuados con otros dos hombres que luego se arrepintieron. Aceptó las acusaciones de un cuarto hombre de tomarlo por la entrepierna, diciendo que había sido un “tropiezo” durante una noche en la que bebieron mucho.

Spacey estuvo irritable por momentos y se rio de otras preguntas en su última oportunidad de ganarse al jurado en un caso que podría afectar su capacidad de regresar al estrellato después de que las acusaciones de una conducta sexual inapropiada descarrilaran su carrera.

Kevin Spacey has arrived in court in London for cross examination. Yesterday he said one of the accusers had “stabbed him in the back” #KevinSpacey #London pic.twitter.com/MDr6y4THTf

— Frankie McCamley (@Frankie_Mack) July 14, 2023