No sólo es Mayer, Morena dio curules a “chapulines” del PRIAN en estados: militantes

La polémica por la diputación plurinominal para Sergio Mayer ha perdurado durante varios días. La dirigencia de Morena atribuyó el malestar a una campaña de intriga y exhortó a los militantes a enfocarse en el Plan C. Sin embargo, las bases en varios estados han expresado malestar por la inclusión y la entrega de candidaturas o cargos a varios “chapulines” procedentes del PRIAN.

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- La polémica e inconformidades dentro de la militancia morenista y simpatizantes de la Cuarta Transformación por la diputación plurinominal otorgada al actor Sergio Mayer se mantiene en el ojo del huracán desde hace días. La popularidad del personaje ha contribuido a viralizar esta situación, pero no es la única fuente de descontento dentro de Morena, ni el único personaje involucrado, ni la primera vez que se genera enojo por parte de las bases.

El caso de Sergio Mayer, aunque es el más visible por ser nacional y una figura de la farándula, no es un hecho aislado. En algunos estados a nivel local, también hay casos similares en los que la inclusión de expriistas, expanistas o figuras que no han sido afines a los principios de la Cuarta Transformación, han logrado cargos importantes, generando movilizaciones de simpatizantes de Morena inconformes por las decisiones de las dirigencias en la elección de sus candidatos.

“Ya solo falta que Fox o Salinas de Gortari entren a Morena con puestos”, sentencia Perla de la Rosa, activista política de izquierda en Chihuahua, simpatizante de la Cuarta Transformación e integrante del Frente Plural en Defensa de Ciudad Juárez. Esta agrupación se ha manifestado en contra de las candidaturas y los perfiles prianistas que Morena ha incorporado, y ha protestado contra la reelección del Alcalde juarense, Cruz Pérez Cuéllar, de extracción panista.

La activista añade: “No solo es Mayer. Mayer es nada, es todo el monstruo que han engendrado y, sobre todo, la traición. Están metiendo un caballo de Troya. Esto es una traición inconcebible, una distancia de la izquierda y del pueblo. No puedes decir que vas a luchar por el pueblo aliado con estos corruptos, porque a estos corruptos no les interesa la gente. Solo les dan la llave para seguir saqueando las bóvedas de cada ciudad y cada estado donde los han impuesto. Es una imposición, porque el voto popular se orientó a ciegas hacia Morena. La otra opción era devastación. ¿Cómo ibas a votar por Xóchitl? Se vencían solos”, sostuvo en entrevista con SinEmbargo Perla de la Rosa.

Al descontento se suma la respuesta de la cúpula morenista, que ha centrado las críticas del caso Mayer señalando que se trata de una campaña de intriga en redes orquestada por la derecha para distraer la atención de la Reforma Judicial. Rafael Barajas, conocido como “El Fisgón” y presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, quien criticó las voces dentro del partido que exigen separar a Mayer del cargo y dejarle la curul a su suplente- aludió en una entrevista con “Los Periodistas” que el descontento generado por la diputación a Mayer es un ataque a la dirigencia y que ya no es el momento para discutir lo que representa Mayer.

“¿Y la revolución de las conciencias?”, cuestiona al respecto en una entrevista Emmanuel Reyes, militante de Morena en Durango, que desde hace meses lucha y se manifiesta por las candidaturas de Morena a expriistas que lograron diputaciones locales y federales por la vía plurinominal en aquella entidad.

“Hoy la dirigencia nacional, lejos de ver que hay una respuesta positiva, nos menciona que aquellos que nos inconformamos somos traidores. Pero hay que recordar que cuando inició el Movimiento, el Presidente Andrés Manuel hablaba de las revoluciones de las conciencias. Esto se contrapone cuando te dicen: ‘Vota por el Plan C, no pienses quién va de candidato, tú vota por el Plan C’. Entonces, el partido a nivel nacional te impone a la persona que ha robado y atacado a Morena por años. Nos exigen que votemos por el monstruo, porque si no lo hacemos, el traidor eres tú. Esto se contrapone con ser personas que analizan y revolucionan sus conciencias”, apuntó Reyes.

En el mensaje titulado “La victoria del pueblo, ante las intrigas digitales”, la dirigencia de Morena apuntó que hay cuentas encubiertas en la red social X que coinciden con estructuras digitales construidas desde hace años en el campo conservador para desvirtuar, calumniar y desprestigiar al movimiento. Exhortó a su militancia a no replicarlas para “preservar la unidad y no arriesgar el objetivo superior de lograr las reformas del Plan C” y centrarse en la “tarea fundamental” de transformar el Poder Judicial y aprobar el resto del paquete de reformas propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta electa Claudia Sheinbaum.

“Esto es un llamado absolutamente de corte priista. El dinosaurio volvió a despertar. Ahí está, pero también, como lo dijo una compañera en un chat hacia el Presidente con mucho cariño: ‘Usted desató al tigre, ahora cuide que el tigre no los devore’. Queda claro que están dispuestos a seguir la fórmula priista de corporativizar el voto. Pero el voto no es un cheque en blanco y están siguiendo la fórmula del PRI. Morena tiene que corregir y es lamentable los signos que da”, opinó De la Rosa.

Emmanuel Reyes de Durango coincidió: “Hoy, lejos de que la dirigencia nacional de Morena recapacite, pareciera que nos quieren meter en el mismo sistema donde piden: ‘No digan nada, no cuestionen nada’. Esta situación ha generado que en muchos estados del país, como en Durango, no se generen los cambios esperados”.

Las controversias dentro de Morena no se limitan al actor y bailarín que recientemente marchó junto a la Marea Rosa. Desde hace tiempo, las bases del partido han manifestado su descontento por la aceptación de perfiles “prianistas” o personajes que antes eran críticos de Morena y del Presidente Andrés Manuel López Obrador, solo para obtener votos, una práctica conocida como política de cascajo.

Durante el proceso electoral y las campañas, en la Ciudad de México y en estados como Chihuahua, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Sinaloa y Zacatecas, militantes y simpatizantes de Morena realizaron protestas por el reparto de candidaturas a los llamados “chapulines”, perfiles provenientes de otros partidos. Para las bases morenistas esto es inconcebible, ya que el movimiento nació para erradicar la vieja política, los corruptos y los políticos que representan al PRI y al PAN.

En Durango, recientemente han surgido críticas hacia al menos dos figuras del PRI: Marina Vitela Rodríguez y Otniel García Navarro, quienes han obtenido cargos como Diputada federal y diputado local plurinominales, respectivamente.

Vitela Rodríguez, excandidata a la gubernatura de Durango, cuenta con una extensa trayectoria en el PRI, donde fue consejera política a nivel nacional, estatal y municipal, líder del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, secretaria general del comité estatal del PRI en Durango, y funcionaria sindical del ISSSTE. Hasta 2017 militó en el PRI y se unió a Morena en 2018. Actualmente, Vitela Rodríguez es diputada federal plurinominal por la primera circunscripción.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, persiste el descontento entre los miembros de Morena debido a la reelección de Cruz Pérez Cuéllar como alcalde y la nominación de sus afines como candidatos a diputaciones.

En febrero, se llevó a cabo una protesta contra la candidatura de Cruz Pérez Cuéllar, denunciando que fue una imposición debido a sus múltiples denuncias por corrupción, que hasta ahora no han prosperado. La manifestación terminó en enfrentamientos donde los participantes, entre ellos Perla de la Rosa, fueron agredidos.

Emmanuel Reyes y Perla de la Rosa explicaron que, en 2018, cuando muchos priistas y panistas se unieron a Morena, había un gran fervor e interés porque Andrés Manuel López Obrador ganara la Presidencia. En ese momento, ninguna de esas candidaturas fue cuestionada; incluso se podría decir que se les dio un voto de confianza a esos perfiles. Sin embargo, ahora la situación es diferente. A lo largo de seis años, la militancia ha visto que estos perfiles entran al Movimiento y no dejan de cometer corrupción o corruptelas.

“¿Que repudiamos? no solo el chapulineo, la corrupción probada cuando estamos hablando de corrupción probada como lo que sucede en Ciudad Juárez, Chihuahua, y seguramente en muchos lugares del país. No solamente estamos hablando que se mandó a la banca a militantes que se la partieron para fortalecer a Morena y que lucharon creyendo en el obradorismo y que ahora están hechos de lado. Nada bueno puede surgir de la traición. Nada bueno puede surgir del aval de la corrupción. Nada bueno puede surgir de doblegar los principios y los anhelos de este país que se manifestaban en las urnas, doblegarlos por un poder facto”, expresó la activista chihuahuense.

De La Rosa destacó que Pérez Cuéllar, con raíces en el Partido Acción Nacional (PAN), ha manipulado el sistema para su beneficio.

“En Juárez, somos ahorita una sociedad sometida por el mayor corrupto de toda la historia de nuestra ciudad. Se ha robado la ciudad, haciendo cambio de uso de suelo de zonas verdes, como el Chamizal, que son necesarias para el ecosistema. Un corrupto mayúsculo que merece la cárcel desde hace años, que viene de la extracción del PAN, que es Cruz Pérez Cuéllar y Alejandro Pérez Cuéllar. No solo son chapulines, son los mayores corruptos con historias negrísimas relacionados con Nason García, porque ahora, justo hoy, están aprobando en Cabildo otorgarle un terreno a la iglesia de la Luz del Mundo. Entonces, no solo son chapulines, son gente deleznable. Si fueran gente proba, podrías decir: ‘Bueno, se equivocó en su vida, anduvo pajareando en otro partido, pero es gente que le va a hacer bien, pero no, son los más corruptos y probados. Este hombre brincó de ser ex panista casi por medio de una extorsión y quedó en 2018 como alcalde, y hoy por la marca Morena, que es la que arrasó (no es Mario Delgado , fue la marca Morena que arrasó en todo), ya ganó la reelección y entonces, con su poder y con su audacia, ha hecho toda una cadena de apoyo que le asegura la gubernatura para el 2027”.

La activista añadió que Pérez Cuéllar ha estado involucrado en actividades ilegales, incluyendo la detención de uno de sus guardaespaldas por la Policía Estatal, y que tiene vínculos con la gobernadora panista María Eugenia Campos. A pesar de los escándalos, Pérez Cuéllar ha recibido apoyo de las cúpulas de Morena, desconcertando a la comunidad.

Cruz Pérez Cuéllar, actual Alcalde de Ciudad Juárez, comenzó su carrera política en 1986 en el PAN, donde fue dos veces presidente estatal, así como diputado federal y local. Después de 28 años en el partido, fue suspendido en 2014 por expresiones negativas y renunció en 2015 para unirse a Movimiento Ciudadano. En 2018, se acercó a Morena y fue candidato a Senador por Chihuahua.

Pérez Cuéllar ha sido implicado en la “nómina secreta” del exgobernador César Duarte y enfrentó solicitudes de desafuero por parte de la Fiscalía General de Chihuahua debido a su presunta participación en el desvío de fondos durante su campaña a la gubernatura por Movimiento Ciudadano en 2016.

Por su parte, Emmanuel Reyes dijo que, en Durango en el año 2018 Morena ganó el 80 por ciento de las curules locales, exmiembros del PRI y del PAN. Según él, estos individuos colaboraron estrechamente con el exgobernador panista Rosas Aispuro Torres, quien al final de su administración fue señalado por malversación de fondos, endeudamiento y crisis económica en el estado.

“Estos personajes, que emigraron del PRI y del PAN y ahora están en Morena, fueron quienes articularon y aprobaron los créditos y la deuda pública a Aispuro Torres en Durango, créditos no se reflejaron en obras ni avances en el estado”, expresó.

Reyes mencionó que, tras investigaciones internas, descubrieron que Otniel García, ex priista y ahora en Morena, posee 12 propiedades valuadas en 130 millones de pesos, incluyendo una residencia valuada en 35 millones de pesos. Estas irregularidades fueron denunciadas ante las autoridades judiciales, resultando en una orden de arresto contra García, quien ahora es diputado plurinominal.

“Hoy nosotros cuestionamos este enriquecimiento ilícito de este personaje, que lo único que ha hecho y donde ha trabajado ha sido en posiciones de diputaciones locales. Comentarles que este personaje ya tiene órdenes de aprehensión en el estado de Durango y ahorita se encuentra amparado y esperando a poder tomar posesión de la diputación vía plurinominal.

En el caso de Marina Vitela, Reyes mencionó que, tras su mandato como Alcaldesa de Gómez Palacio, dejó un legado de controversias y descontento por el manejo de recursos en el municipio.

“Marina Vitela es una expriista que en su momento aprobó las principales reformas de Enrique Peña Nieto. Cuando fue candidata de Morena a la gubernatura de Durango, hubo un descontento social y de las bases. En 2022, cuando Mario Delgado visitó Durango para levantarle la mano a Marina Vitela como candidata a la gubernatura, fue recibido y despedido a huevazos. Durango es el primer estado en donde Mario Delgado fue recibido a huevazos debido a la inconformidad de las bases”, detalló.

Durante la realización de las tómbolas en Durango, se asignaron cinco espacios para candidatos plurinominales. Sin embargo, el proceso ha sido calificado como una burla por el miembro del partido, ya que narró que el único lugar que se sorteó fue el quinto, una posición que históricamente nunca logra ingresar, mientras que los otros cuatro lugares fueron reservados y asignados directamente a figuras específicas, generando aún más descontento.

El primer lugar en la lista plurinominal de Durango fue otorgado a Othniel García Navarro, mientras que las siguientes posiciones fueron ocupadas por individuos que anteriormente militaban en el PRI y el PAN, abundó.

“La verdad es que en Durango estamos decepcionados porque se trataba de generar, se trataba de que Morena representara un cambio, no solo de forma, sino de fondo. Ahorita la gente salió a votar en masa básicamente porque hay aceptación hacia Andrés Manuel, hacia Claudia y, más que nada, hacia los programas sociales que la gente está recibiendo. Pero siendo sinceros y analíticos, la gente no votó por estas personas”, abundó.

Los entrevistados y simpatizantes de Morena reiteraron su descontento, argumentando que estos individuos no se unieron al partido por ideales sociales o para beneficiar al pueblo, sino para mantener privilegios y poder, especialmente en partidos en declive como el PRI y el PAN.

“Andrés Manuel ha comentado que muchas personas no quieren perder sus privilegios. Morena está sustentado desde el 2018 en algo llamado esperanza, pero ahora ese cimiento llamado esperanza está siendo socavado por personas que vienen de otros partidos porque no quieren perder privilegios o no son aceptados en el PRI y el PAN, o simplemente porque ya el PRI y el PAN no les resulta rentable para mantener su comodidad y su estilo de vida al que estaban acostumbrados. La verdad es que los compañeros que han luchado durante años, son los que caminan, son los que recorren, son los que pegan las lonas, son los que convencen al vecino, y cuando llega el momento nacional, algunos dirigentes nacionales”, abundó Reyes.

Las élites del partido justifican la inclusión de estos perfiles argumentando la necesidad de obtener mayoría en el Congreso para apoyar las reformas propuestas por Andrés Manuel López Obrador y la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, para algunos miembros del partido, estas justificaciones son insuficientes y temen que estos individuos pongan en riesgo el futuro de Morena y la agenda de transformación.

Perla de la Rosa advirtió que representan un riesgo para el gobierno de Claudia Sheinbaum, ya que la lealtad dudosa de estos miembros, amenaza con socavar los principios fundamentales de Morena y desviar al partido hacia agendas que no reflejan los intereses originales del movimiento.

“Ahora, lo más terrible que muchos prevemos (ojalá se nos haga la lengua chicharrón) es que están metiendo un caballo de Troya para que nada de lo que Claudia pudiera proponer en avance en la 4T se realice porque, ¿cómo puedes hacer una realidad distinta con los mismos corruptos? La gente como Cruz Pérez Cuéllar, que es nuestra realidad inmediata, pues son gente que está asociada a cosas como el Opus Dei, Luz del Mundo, estos son panistas recalcitrantes”, expresó.

En otro contexto, Reyes comparó la situación actual de Morena con lo sucedido al Partido de la Revolución Democrática (PRD), advirtiendo que, si no hay cambios significativos, Morena podría enfrentar una degradación similar.

“No hay movimientos impolutos, pero si en este momento no empezamos a generar un cambio, el tema de Morena se va a ir degradando. Repito: si Morena ganó fue por la aceptación que tiene Andrés Manuel y por los programas sociales, no por la moralidad […]”, expresó.

OTROS “MAYERS” O PRIANISTAS INCÓMODOS

La molestia de algunas bases de militantes de Morena por la incorporación de perfiles que antes criticaban tanto al partido Morena como al Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a políticos del PRI, PAN o PRD, se ha arrastrado desde el año pasado y se intensificó durante las campañas electorales y el proceso electoral, desencadenando diversas protestas.

En Yucatán, por ejemplo, casos emblemáticos como los de los diputados locales Rommel Pacheco y Jorge Ramírez Marín provocaron movilizaciones entre los morenistas de esa entidad. El caso de Rommel Pacheco, celebrado por Claudia Sheinbaum en octubre del año pasado por su inclusión como legislador, fue tan criticado como el de Sergio Mayer. Pacheco, quien apenas un año antes celebraba junto con la panista Mariana Gómez del Campo la no aprobación de la Reforma Eléctrica propuesta por el Presidente López Obrador, gracias a sus votos en contra.

La Ciudad de México también fue escenario de protestas por parte de las bases inconformes durante la campaña. El 19 de febrero, decenas de simpatizantes se congregaron frente a la sede de Morena en Polanco para protestar contra la distribución de candidaturas a “chapulines” provenientes del PRI y PAN, mientras ignoraban a las bases del partido. Juan Cáceres, líder de la Coordinación Nacional de Fundadores, Militantes y Simpatizantes de Morena (Conafumsm), estuvo presente y destacó la necesidad de incluir a las bases y a los líderes auténticos del partido en las candidaturas.

En Tabasco, la Coordinación Nacional de Fundadores, Militantes y Simpatizantes de Morena (Conafumsm) lideró diversas manifestaciones y protestas denunciando la sistemática exclusión de las bases en la selección de candidatos del partido, así como la imposición de candidaturas por parte de la cúpula liderada por Mario Delgado Carrillo.

En Guerrero, simpatizantes de Morena encabezados por Silvestre Arizmendi, Zeferino Gómez y Antonio Helguera acudieron a finales de febrero a la sede del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en la Ciudad de México para exigir una audiencia con los dirigentes del partido y manifestar su inconformidad por la designación de candidatos para los próximos comicios. Fómez Valdovinos, aspirante a la candidatura de Morena para alcalde de Acapulco, criticó la metodología de selección y la priorización de “chapulines” que solo buscan beneficios personales.

En Puebla, al menos una veintena de municipios también expresaron en marzo su descontento por la presunta imposición de candidatos para las alcaldías. El 5 de marzo, aspirantes como Miguel Aguilar, Higinio Flores, Mario Rendón, Miguel Rodríguez, Jesús Pacheco, Alfonso Genis y Mercedes Pérez ofrecieron una rueda de prensa donde alertaron sobre las inconformidades por el reparto de candidaturas en municipios como Tepeaca, Ajalpan, Huehuetla, Zacatlán, Cuautempan, Tepetzintla, Ahuehuetitla, Nealtican, Cuapiaxtla, Chietla, Hueytlalpan, Atlixco, Atempan, Zaragoza, Teziutlán, Acatzingo, San Pedro Cholula, Tepeaca, Tlacotepec de Benito Juárez, Izúcar de Matamoros y Huauchinango.

En Quintana Roo, la Senadora de Morena, Maricruz Carrillo Orozco, una de las fundadoras del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en ese estado, denunció públicamente en marzo la exclusión de la base y los fundadores del partido de los puestos de elección popular. Según sus declaraciones recogidas por medios locales, la legisladora acusó que estos cargos se otorgaron a personas ajenas que simplemente van cambiando de puesto en puesto sin tener un arraigo real en el partido.

Emmanuel Reyes y Perla de la Rosa también destacaron que muchos de estos perfiles llegaron al poder y a las curules más por la inercia de Morena que por sus propios méritos. Es por este motivo que desde las campañas y durante las candidaturas se han dado manifestaciones e inconformidades.

“Ahorita la gente salió a votar básicamente porque hay una aceptación a Andrés Manuel, Claudia y también por los programas sociales que está recibiendo la gente, pero siendo sinceros y analíticos, la gente no votó por estas personas”, apuntó Reyes.

“Eso es una falacia, el pueblo no votó por ellos, esto fue el efecto AMLO. La gente iba a votar por Morena… si hubieran puesto una piedra, la piedra ganaba, iba a ganar Morena por ser Morena y además por la estructura que ha logrado desarrollar”, destacó de la Rosa.

En Veracruz, María del Carmen Pinete Vargas, quien militó en el PRI desde 1975 hasta 2021, cuando se cambió al PVEM, fue la candidata de la Alianza Sigamos Haciendo Historia en el distrito 1 en Pánuco y ganó con al menos el 59.47 por ciento de los votos. Rosa María Hernández Espejo, exmilitante del PRD y periodista hasta 2018, compitió por Morena en el distrito 12 en el Puerto de Veracruz y ganó con el 56.25 por ciento de los votos, equivalentes a 93,781.

Otros candidatos con pasado priista incluyen a Nancy Sánchez Arredondo, exdirigente del PRI en Baja California (1989-2019), Diputada electa por el distrito 2 en Mexicali; y Olga Juliana Elizondo Guerra, excandidata por el distrito 7 en Reynosa, quien ha sido parte de Morena, PVEM y PT.

También es relevante mencionar que Sheinbaum incorporó a su equipo de campaña a Javier Corral, exgobernador panista de Chihuahua, y a Alejandro Murat, exgobernador priista de Oaxaca, presentándolos como parte del equipo de trabajo que dará forma a su proyecto de Gobierno y plan de desarrollo 2024-2030.

En Oaxaca, Sheinbaum también sumó a su campaña a dos expriistas vinculados al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz y al expresidente Enrique Peña Nieto: el excandidato a Gobernador Eviel Pérez Magaña, último titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno de Peña Nieto, y Mariana Benítez Tiburcio, Subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales en la entonces PGR de Jesús Murillo Karam. Ambos exfuncionarios fueron abucheados el 24 de septiembre durante un evento al que asistió Claudia Sheinbaum para firmar un “acuerdo de unidad por la transformación”.

También habría que recordar que en diciembre, un grupo de exmilitantes del PRI, entre ellos el exgobernador mexiquense Eruviel Ávila, acusado de operar en contra de Morena en las elecciones de 2017, anunciaron la creación de una “Alianza Progresista” para apoyar a Sheinbaum. Aunque la entonces candidata, ahora virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo y Mario Delgado Carrillo no los integraron en algún puesto dentro del equipo de precampaña, durante el proceso electoral en las candidaturas para diputados federales por el Estado de México se evidenció la influencia del exgobernador Eruviel Ávila, ya que uno de sus cercanos, Luis Enrique Martínez Ventura, quien renunció al PRI en 2018, se presentó como candidato a diputado federal por el distrito 32 de Chalco y ganó. En ese mismo estado también hubo candidatos de Morena con pasado panista y perredista, como la exdirigente panista Julieta Villalpando, Diputada Federal por el Distrito VI Coacalco Tultitlán, y Gerardo Ulloa Pérez, quien militó en el PRD hasta 2018 y se postuló por Morena en el distrito 29 de Ciudad Neza, ambos resultaron ganadores.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.