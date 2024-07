Danny Padilla, el joven músico que reversiona clásicos del rock al regional mexicano

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- Por mucho tiempo los géneros musicales han estado peleados, algunos incluso llegan a tener cierto repele como el agua y el aceite, sin embargo, Daniel López Padilla, mejor conocido en la industria como Danny Padilla, apostó por reversionar clásicos del rock al puro estilo del regional mexicano.

Una de las primeras entregas de este proyecto fue “Los Malaventurados No Lloran”, tema perteneciente al álbum “Sinfonía Soledad” de Pxndx, y contrario a lo que cualquiera podría pensar, el cover que trabajó de la mano de Kross Vásquez, baterista de la agrupación, tuvo buena recepción.

En entrevista para SinEmbargo, el artista de 21 años de edad compartió que al igual que a varios de los fans de Pxndx, este sencillo, que salió a la luz en 2007, también llegó a formar parte de su playlist de vida.

“Con mi compita Kross fue una forma de trabajar muy chistosa, creo que Kross nunca se había montado a nada que tuviera que ver con el regional, entonces fue el proceso de aprender el ritmo de los corridos, que es muy diferente a lo que él toca, pero fíjate que Kross es una persona muy amable, o sea, en todo momento me dio la libertad creativa para hacer la rola”, añadió sobre su trabajo con el baterista de Pxndx.

El éxito de la nueva versión de “Los Malaventurados No Lloran” fue tal que hasta el exponente de corridos tumbados Natanael Cano le envió un mensaje para hacerle saber que le había gustado el cover que había hecho.

A partir de ahí, sus seguidores y otros internautas comenzaron a pedirle a Danny Padilla que realizara covers de otras canciones como “Espiral” de Porter, “Sognare” de División Minúscula, y hasta “Bailando solo” de Los Bunkers, asegurando que el artista estaba haciendo una “labor social importante” para que nadie reclame cuando se cambie de género musical en alguna fiesta.

Al ser cuestionado sobre si hay planes de sacar un material enfocado en covers, Padilla aseguró que “la gente no se espera lo que se viene en un par de meses”.

“Ya traía una jugada planeada con mis rolas, con mi música, pero todo ha cambiado, entonces queremos preparar un material muy bueno para el público en general, ahorita estamos soltando pedacitos de las rolas y quién sabe, a lo mejor, se hace un álbum, lo voy a dejar al aire, a lo mejor y se arma, yo creo que yo creo que sí”, expresó.

Al platicar sobre sus influencias musicales, el joven músico recordó que la primera canción que sacó en guitarra fue del trío estadounidense Green Day, sin embargo, fue su papá quien lo terminó acercando al regional mexicano con la música de Ariel Camacho.

“La verdad es que mi papá influyó completamente en mis gustos musicales porque me acuerdo cuando yo era un niño, mi papá me regaló un Nintendo y ahí venían varias canciones, venía Red Hot Chili Peppers, Aerosmith y ese tipo de bandas, dos mil eras, al estilo punk también podría decirlo, pero también mi papá fue el que me dijo de los corridos, ‘a ver, cántame esta canción, yo sé que no te gusta, pero hazme un paro para mí, yo la canto y tú la tocas'”.