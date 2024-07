Tlalpan se opone a sondeo sobre nuevo juego mecánico que implicaría tala de árboles

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- La Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México se manifestó este domingo en contra de la consulta que lleva a cabo el parque de diversiones Six Flags para dar a conocer a los vecinos la construcción de un nuevo juego mecánico que implicaría la tala de 150 árboles.

Por medio de una tarjeta informativa, la demarcación aclaró que el personal del parque de diversiones, ubicado en el sur de la capital del país, nunca se acercó a las autoridades o a la población para pedir su opinión.

Los residentes recordaron que la Alcaldía Tlalpan ha sido merecedora del reconocimiento “Ciudad Árbol” por tres años consecutivos gracias a su activismo por el cuidado, mantenimiento y conservación de los árboles de la CdMx, por lo que consideraron fundamental alzar la voz que salió a la luz de la voz de los vecinos afectados.

“Nos pronunciamos en contra de la consulta vecinal que la Secretaría de Medio Ambiente, y el propio parque de diversiones realizan desde el 13 hasta el martes 16 de julio, toda vez que es parcial, no informa claramente, pero, sobre todo, no pregunta si las y los tlalpenses están dispuestos a perder una parte del bosque. Para la alcaldía, que tiene el reconocimiento ‘Ciudad Árbol’ que otorga Arbor Day Foundation como parte del programa Tree Cities of de World de la FAO, la restitución de árboles no es suficiente motivo para pretender talar árboles que se encuentran en edad adulta y que hoy son un auténtico pulmón para la Ciudad”, expuso la Alcaldía.