El concierto sinfónico oficial de Los Caballeros del Zodiaco llega a México

La interpretación de la Sinfónica Sincrophonia estará acompañada de un espectáculo visual e invitados especiales, como la soprano Irma Flores y el cantante Mauren Mendo, la voz oficial de los temas de Saint Seiya en Latinoamérica.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- El 3 de septiembre el concierto sinfónico Los Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya Pegasus Fantasy: A Symphonic Experience cautivará a todos los seguidores de Los Caballeros del Zodiaco con un espectáculo que incluye más de 40 temas, invitados especiales y un espectáculo visual que se realizará en la Arena Ciudad de México.

“Los Caballeros del Zodiaco todos los millennials sabemos quienes son y crecimos con ellos. Este concierto lo estamos planeando como una experiencia sonora y visual, en el caso de audio vamos a tener más 80 músicos en escena entre orquesta y banda, obviamente nuestros invitados especiales entre ellos Irma Flores”, señaló Erika Rodríguez, promotora del evento, en entrevista a Magazine.

Erika comentó que para el apartado visual contarán con 3 pantallas gigantes y un escenario con elementos muy representativos para que todos los asistentes puedan ver y disfrutar de Los Caballeros del Zodiaco.

La Sinfónica Sincrophonia está encabezada por el director Rodrigo Cadet, para quien se cumple un sueño de la infancia. “Será una experiencia extraordinaria, un concierto de muy alta calidad para los fans y no tan fans, porque la música de esta serie viene desde el corazón y estoy seguro que nos hará vibrar a todos. Puedo decir que yo he esperado 30 años para este concierto, desde que era niño y me levantaba temprano para ver las caricaturas”, compartió el director en un comunicado.

Entre los invitados especiales están la soprano Irma Flores, quien interpreta a Jazmín en Aladdin, y Mauren Mendo, el intérprete oficial de los temas de Saint Seiya en Latinoamérica.

El reto más importante para poder realizar Los Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya Pegasus Fantasy: A Symphonic Experience fue poder contar con el apoyo de Toei Animation.

“Es el primer concierto oficial en toda Latinoamérica, [el reto fue]subir al barco a Toei Animation para sacar los permisos por el uso de los personajes y la música, ese fue un reto, nos tomó unos años conseguir esas licencias y después el decidir hacer este concierto en la Arena Ciudad de México, queremos que sea un evento que no se ha hecho en otra parte del mundo de esta manera, un sinfónico diferente queremos cambiarle la cara a como se han estado haciendo los sinfónicos no sólo de anime sino todos los que hemos visto, queremos intentar algo nuevo”, reveló Rodríguez.

Erika Rodríguez, quien compartió que su Caballero del Zodiaco favorito es Cáncer, explicó que los boletos ya están a la venta en las taquillas de la Arena Ciudad de México y en Superboletos, agregó que varias secciones ya se quedaron sin boletos por lo que hay que darse prisa.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.