Ulises Lara (FGJ-CdMx) rechaza la orden de arresto contra exgobernador de Chihuahua

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, iba a ser detenido este jueves en el restaurante Gin Gin de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Sin embargo, el titular de la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CdMx), Ulises Lara López, acudió al lugar y rechazó la orden de captura.

El ahora expanista es acusado de presunta corrupción y peculado, según las autoridades de ese estado. El operativo fue efectuado la noche de este miércoles por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, entidad que acudió al mencionado local en la Alcaldía Cuauhtémoc para notificarle su arresto.

De acuerdo con la información e imágenes presentadas en exclusiva por el periodista Ciro Gómez Leyva en su noticiero nocturno de la cadena televisiva Imagen TV, al lugar también llegó Ulises Lara López, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), quien informó que la dependencia capitalina decidió no colaborar con su contraparte chihuahuense para efectuar el arresto.

Otro video difundido por el periodista Gómez Leyva muestra al exgobernador de Chihuahua salir del restaurante y luego abordar la camioneta del propio Ulises Lara.

El 10 de julio pasado, el exmandatario acusó que la ahora Gobernadora Maru Campos y el también exgobernador priista César Duarte Jáquez –ahora en libertad domiciliaria– están detrás de las acusaciones que se han emprendido en su contra con la finalidad de inhabilitarlo y evitar que llegue al Senado de la República.

A través de un video de 12 minutos compartido en sus redes sociales, Corral Jurado, ahora colaborador de Claudia Sheinbaum, expresó que no tiene duda de que los procesos de investigación administrativa y penal en su contra son una revancha de César Duarte por haber revelado la presunta red de corrupción en la que desvió millones de pesos.

“Me dirijo a ustedes para compartir mi postura sobre la más reciente ofensiva mediática y ahora jurídica de María Eugenia Campos y César Duarte en contra de mi persona. Aunque el ‘Maruduartismo’ se empeñe en empatar los cartones. No somos, ni seremos iguales. No poseo ranchos, ni bancos, no me paseo en Dubái, ni en Miami, o en las Bahamas”, comentó entonces.

“No tengo duda de que los ataques serán cada vez más constantes con César Duarte fuera de la prisión, y sus operadores organizados. Están dispuestos a todo. Es su revancha contra quienes lo desenmascararon, y revelaron la red corrupta y corruptora que entretejieron para desviar miles de millones de pesos de todos los chihuahuenses”, expuso el exmandatario.

Aunque el #MaruDuartismo se empeñe en empatar los cartones, no somos, ni seremos iguales, yo no poseo ranchos, ni bancos, no me paseo en Dubái, ni vacaciono en Miami o las Bahamas; pero, sobre todo, a diferencia de ellos, yo nunca en mi vida me he robado un peso y jamás he… pic.twitter.com/46SiPE3d85

— Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) July 10, 2024