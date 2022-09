Ken Salazar dice que no frenarán alertas de viaje; también hay violencia en EU, dice

El diplomático estadounidense en México señaló la importancia de las alertas de seguridad, las cuales permiten la protección de sus ciudadanos y civiles que transiten por nuestro país; AMLO anteriormente dijo que dichas advertencias eran “de mal gusto” y de “metiches”.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que continuarán las alertas de seguridad que emite el Departamento de Estado para alertar a ciudadanos y empleados del Gobierno estadounidense.

“Eso no va a cambiar […] la responsabilidad de nosotros es proteger a nuestras gentes, a nuestros empleados” dijo durante el evento Inter.mx Expansión Summit 2022 en la Ciudad de México.

El representante estadounidense reconoció los problemas de seguridad que atraviesa tanto nuestro país como Estados Unidos, hecho que lo ha externado con sus dos presidentes y concluyó que es un tema pendiente de ambos gobiernos para lograr la prosperidad.

“Hay muchos problemas con la seguridad, pero no nada más en México, también en Estados Unidos. Lo he hablado con los dos presidentes, no puede haber prosperidad si no hay seguridad”.

Sin embargo, destacó que se ha reactivado la comunicación y entendimiento sobre este tema, puesto que por muchos años no había un diálogo sobre la seguridad entre ambos países, por lo que expresó ue hay interés de parte de Estados Unidos a que México sea un país seguro.

Durante la conferencia matutina del miércoles 7 de septiembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra las alertas de seguridad que emite el Gobierno de Estados Unidos para exhortar a sus ciudadanos a que no visiten entidades mexicanas debido a la inseguridad y violencia.

“Es de mal gusto, es de metiches, o sea eso no es serio, pero ya quedó como práctica política y todo eso hay que irlo haciendo a un lado”, señaló.

El mandatario aseguró que el Gobierno está trabajando en la garantía de la paz y la tranquilidad diaria, por lo que le parece innecesario que Estados Unidos lleve a cabo esas prácticas, llegando incluso a hacer lo mismo dentro de sus propios estados.