El Canciller Ebrard debe decidir entre la SRE y sus aspiraciones: Martha Bárcena

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- El Canciller Marcelo Ebrard debe decidir de manera inmediata si continúa al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) o deja su cargo para enfocarse de lleno es sus aspiraciones presidenciales rumbo a 2024, planteó la Embajadora eminente, Martha Bárcena.

La diplomática aseguró que el Canciller Ebrard tiene todo el derecho de tener aspiraciones presidenciales, pero dijo, para evitar cualquier tipo de malentendido, lo mejor sería separarse primero de su cargo.

“¿Un canciller puede tener aspiraciones políticas y aspiraciones presidenciales? Sin duda. ¿Debe seguir siendo Canciller de México cuando ya está en franca precampaña? De ninguna manera, es ilegal y es una confusión de que ya no se entiende si está defendiendo los intereses del país o los intereses personales”.

Bárcena indicó que la decisión de una potencial renuncia le corresponde únicamente a Marcelo Ebrard, y al Presidente Andrés Manuel López Obrador, evaluar este posible escenario.

“Yo creo que eso le corresponde a él [a Marcelo Ebrard] decidirlo y al Presidente evaluarlo. Yo lo que digo es que si yo estuviera en la posición del Canciller Ebrard y quisiera ser aspirante a la presidencia de la República pues entonces dedicaría todo mi tiempo a esas aspiraciones, pero si yo fuera Canciller sería mucho menos visible en los medios, explicando mejor y atendiendo las prioridades del Presidente y del Gobierno y no mis prioridades personales”.

Ante las recientes nominaciones de exgobernadores de otros partidos, como Quirino Ordaz, Miguel Aysa y recientemente con Carlos Joaquin González, que han sido designados como embajadores por el Presidente López Obrador, Martha Bárcena aseveró que el Canciller tiene la obligación de expresar su opinión sobre estos movimientos, pero recordó, al final del día el jefe del Ejecutivo federal es quien tiene la última palabra.

“El Canciller de México tiene la obligación de darle su opinión al Presidente, pero al fin y al cabo el Presidente es el que manda y constitucionalmente es el que designa a embajadores y cónsules. Ahí no hay vuelta de hoja, quien manda es el Presidente y si el Presidente da una instrucción de que va su caballo de Cónsul, pues va su caballo de Cónsul. Creo que no podemos poner en tela de juicio la autoridad última del Presidente”.

El Canciller Marcelo Ebrard Casaubón busca ser el candidato de Morena a la Presidencia de México en 2024. Las últimas encuestas lo posicionan a él y a Claudia Sheinbaum como los aspirantes de Morena mejor evaluados.

IMPROVISAN EMBAJADORES

Respecto a la reciente nominación de Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador saliente de Quintana Roo, para ser el próximo Embajador de México en Canadá, la cual ha sido calificada como una “designación política” Martha Bárcena aseguró que este tipo de prácticas no son exclusivas del Gobierno del Presidente López Obrador, aunque lamentó que “se piensa con error que se puede improvisar a un Embajador”.

“Esta practica de hacer designaciones políticas no es una práctica solamente del Presidente López Obrador se hicieron en muchas administraciones anteriores. La cuestión aquí es que el Presidente López Obrador había dicho en su campaña que ya no se iba a usar al servicio exterior para dar premios o exilios políticos sino que se iba a fortalecer la institución del servicio exterior”.

La diplomática afirmó que este tipo de designaciones afectan al país y al mismo Gobierno, pues dijo, no dejan claro si se tratan de designaciones políticas o de verdad existe un proyecto de política exterior.

“Creo que eso le hace daño al país como tal y al propio Gobierno del Presidente porque nadie tiene claro si esas designaciones obedecen a un proyecto de política exterior con instrucciones precisas y claras u obedecen nada más que de esa manera coadyuvan a la solución de problemáticas de política interna”.

Martha Bárcena afirmó que dentro del servicio exterior mexicano existe preocupación por lo recientes nombramientos, pues muchos de las personas elegidas no están preparadas para ejercer la diplomacia.

“Hay decepción y preocupación en miembros del servicio exterior no solo porque esta promesa parece no estarse cumpliendo sino porque hay una proliferación de nombramientos, a veces políticos, o aveces por afinidades ideológicas de personas que no están preparadas para ejercer la diplomacia y se piensa con error que se puede improvisar a un Embajador en tres meses y no es así”.