Ya terminó el censo de damnificados en Guerrero: AMLO; ahora sigue la reconstrucción

De acuerdo con el censo realizado por el Gobierno federal, hay más de 250 mil viviendas afectadas por el paso del huracán “Otis”, a las que la próxima semana se les empezarán a dar materiales para que las reconstruyan.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes que el censo que se llevaba a cabo en Guerrero para tener un registro de las afectaciones ocasionadas por el huracán “Otis” ya terminó, y que espera que la próxima semana el Gobierno federal empiece con la entrega de apoyos a las familias.

En su conferencia de prensa diaria, el Presidente señaló que el censo de casa por casa ya concluyó, por lo que ahora empezará la etapa de la reconstrucción de más de 250 mil viviendas.

“Ya terminamos el censo que se hizo casa por casa de damnificados, y ya estamos entregando enseres domésticos. Desde luego alimentos nunca han faltado, agua, despensas y ahora viene la construcción de las casas, parar las casas que se destruyeron, rehabilitar las que se afectaron, son más de 250 mil viviendas”, dijo.

Asimismo, mencionó que espera que la próxima semana el Gobierno federal empiece a entregar los apoyos a las familias afectadas para que empiecen a reconstruir sus viviendas.

“Tenemos el presupuesto para ayudar a todos los afectados. Vamos a empezar a entregar los apoyos para la autoconstrucción de vivienda. Espero que la semana próxima empecemos a entregar a cada familia los apoyos”, afirmó.

Ayer, López Obrador detalló que en Acapulco y Coyuca de Benítez, los dos municipios más afectados por el huracán, hay más de 20 mil elementos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y de la Guardia Nacional (GN) con la tarea de apoyar en la reconstrucción de más de 250 mil hogares dañados.

“Espero que la semana próxima comencemos a entregar de manera directa los apoyos, hogar por hogar. Al mismo tiempo, estamos poniéndonos de acuerdo con distribuidores de materiales de construcción para que no falte la grava, la arena, la varilla, block, el cemento, y que no se abuse en los precios porque la gente va a autoconstruir sus viviendas”, dijo.

López Obrador apuntó que el Gobierno federal ha entregado, en promedio, tres mil paquetes de enseres (estufas, refrigeradores, camas, licuadoras, vajillas) al día, pero que son 250 mil viviendas las que necesitan las ayudas. “Hay un contrato de 30 mil [paquetes] ya firmado. Estamos buscando una opción para que en diciembre, antes de que finalice el año, tengamos todos los aparatos electrodomésticos y estén en los hogares de los damnificados”, compartió.

“Estamos trabajando para que no falten los alimentos, tanto la Marina como el Ejército tienen cocinas, que no falte la alimentación ni el agua. Se están repartiendo diariamente despensas. Ya se está restableciendo por completo el servicio de energía eléctrica, también la telefonía celular; las tiendas comerciales ya abrieron, no todas, pero sí las departamentales; hay seguridad porque se cuenta con más de 10 mil elementos de la Guardia Nacional para garantizar la tranquilidad, la paz en Acapulco y Coyuca de Benítez”, finalizó.