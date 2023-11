AMLO destaca entrega de enseres y avance de censo; ya opera el Aeropuerto de Acapulco

El Presidente adelantó que el próximo miércoles 15 de noviembre estará de nuevo en Guerrero para supervisar los trabajos de reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que hasta el momento hay 48 personas fallecidas y 26 no localizadas, luego del paso del huracán “Otis” en Acapulco, Guerrero, y señaló que el Gobierno federal continúa para la entrega de las ayudas para la reconstrucción de la región.

El mandatario detalló que en Acapulco y Coyuca de Benítez, los dos municipios más afectados por el huracán, hay más de 20 mil elementos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y de la Guardia Nacional (GN) con la tarea de apoyar en la reconstrucción, y que el censo de damnificados está por concluir, el cual ha identificado más de 250 mil hogares dañados.

“Espero que la semana próxima comencemos a entregar de manera directa los apoyos, hogar por hogar. Al mismo tiempo, estamos poniéndonos de acuerdo con distribuidores de materiales de construcción para que no falte la grava, la arena, la varilla, block, el cemento, y que no se abuse en los precios porque la gente va a autoconstruir sus viviendas”, dijo.

López Obrador señaló que el Gobierno federal ha entregado, en promedio, tres mil paquetes de enseres (estufas, refrigeradores, camas, licuadoras, vajillas) al día, pero que son 250 mil viviendas las que necesitan las ayudas. “Hay un contrato de 30 mil [paquetes] ya firmado. Estamos buscando una opción para que en diciembre, antes de que finalice el año, tengamos todos los aparatos electrodomésticos y estén en los hogares de los damnificados”, compartió.

En una gráfica presentada durante la conferencia de prensa, se mostró que hay 10 refugios temporales instalados con 591 personas; que se cuenta con la presencia de 35 vehículos aéreos, mil 277 vehículos terrestres, 249 maquinarias pesadas; así como la entrega de 549 mil 049 despensas, 50 mil 474 canastas básicas, y un millón 180 mil 212 raciones de comida.

“Estamos trabajando para que no falten los alimentos, tanto la Marina como el Ejército tienen cocinas, que no falte la alimentación ni el agua. Se están repartiendo diariamente despensas. Ya se está restableciendo por completo el servicio de energía eléctrica, también la telefonía celular; las tiendas comerciales ya abrieron, no todas, pero sí las departamentales; hay seguridad porque se cuenta con más de 10 mil elementos de la Guardia Nacional para garantizar la tranquilidad, la paz en Acapulco y Coyuca de Benítez”, finalizó.

La playa principal de Acapulco fue limpiada entre ayer y hoy! Yo lo vi con mis ojos!…Buen trabajo! Ahora vamos a repetirlo, quitando los montones de basura que quedan en la playa y luego a limpiar todo Acapulco! Vamos a por ello, si se puede Gobernadora! https://t.co/4hEvDoG4uJ — José Andrés 🇺🇸🇪🇸🇺🇦 (@chefjoseandres) November 13, 2023

Asimismo, el mandatario adelantó que el próximo miércoles 15 de noviembre regresará a Acapulco para supervisar los trabajos de la reconstrucción.

AEROPUERTO DE ACAPULCO RETOMA ACTIVIDADES

La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda compartió esta mañana que el Aeropuerto Internacional de Acapulco retomó sus operaciones para vuelos nacionales comerciales desde hoy lunes 13 de noviembre.

Comparto una excelente noticia, tras el impacto del huracán “Otis”, me complace informar que el Aeropuerto Internacional de #Acapulco retomó sus operaciones comerciales para vuelos nacionales diurnos hoy lunes 13 de noviembre. (1/2) pic.twitter.com/sTp7LrHON8 — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) November 13, 2023

“Comparto una excelente noticia, tras el impacto del huracán ‘Otis’, me complace informar que el Aeropuerto Internacional de Acapulco retomó sus operaciones comerciales para vuelos nacionales diurnos hoy lunes 13 de noviembre”, escribió en sus redes sociales.

Antes del anuncio, el Aeropuerto Internacional de Acapulco estaba funcionando como puente aéreo humanitario gratuito para las autoridades y las aerolíneas, según lo confirmó Ricardo Dueñas, director general del Grupo Aeroportuario del Centro Norte, el pasado 30 de octubre.