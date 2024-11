Sheinbaum dice que Embajador de EU cambia su opinión sobre México de un día para otro

La Presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los dichos del Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien arremetió el miércoles contra la política de seguridad del Gobierno mexicano al decir que no funcionó, y criticó que el Presidente anterior rechazara millones de dólares en ayuda de seguridad por motivos ideológicos.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhibió esta mañana al Embajador Ken Salazar como una persona que no es congruente en sus declaraciones. “¿Cuál declaración escuchamos, un día dice una y otro día otra?, destacó la Mandataria sobre las críticas del diplomático estadounidense a la estrategia de seguridad de México.

“Primero, vale la pena decirlo, hay diferencias entre lo que dice el Embajador un día, con lo que dice otro día, tal fue el caso e la Reforma Judicial, en una ocasión dijo que le parecía bien y una semana después dijo que iba a ser muy malo para México”, dijo la Presidenta al ser cuestionada sobre las declaraciones del Embajador de Estados Unidos.

Luego pidió poner un video en donde se observa a Ken Salazar defendiendo la estrategia de seguridad de México y otro en donde la critica.

“Entonces, ¿cuál declaración escuchamos, la de ayer o la de hace unos meses? Ese es el primer tema porque tiene que haber lógica en las declaraciones que hace uno, no puede uno declara una cosa y luego otra”, insistió Sheinbaum al contrastar las declaraciones del Embajador.

La Presidenta recordó que México es un país libre, independiente, soberano que se coordina con el Gobierno de Estados Unidos, como ocurrió con el Diálogo Bicentenario establecido entre el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el Presidente Joe Biden.

“El segundo tema es que México es un país libre, independiente y soberano, con Biden el expresidente López Obrador tubo diálogo de alto nivel en diferentes temas, migración, armas, seguridad”.

Sheinbaum Pardo sostuvo que habrá coordinación en diferentes temas, pero no subordinación.

“Hay coordinación y seguirá habiendo porque tenemos una frontera en común, tiene que haber diálogo de alto nivel, además somos socios comerciales pero no debe haber subordinación, eso no, México es un país independiente y soberano. Es una relación entre iguales entre dos países soberanos que compartimos familias, culturas, economía, comercio y problemas y esos problemas nos coordinamos para resolver”.

La Mandataria recordó que desde ayer se envió una nota diplomática: “Ayer hubo una nota diplomática, pero sobre todo es esta disparidad de declaraciones de loa misma persona”.

¿QUÉ RESPONDIÓ LA CANCILLERÍA A KEN SALAZAR?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó anoche que envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos luego de las críticas que su titular, Ken Salazar, hiciera en contra de la estrategia de seguridad el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Salazar ofreció una conferencia de prensa esta mañana donde afirmó que la estrategia de seguridad coloquialmente conocida como “abrazos, no balazos” que implementó el expresidente morenista y que la actual mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo, pretende seguir, no funcionó.

Es en respuesta a estas declaraciones que la Cancillería mexicana, encabezada por Juan Ramón de la Fuente, anunció el envío de una nota diplomática a la sede consular de Estados Unidos en México.

COMUNICADO. “Envía Secretaría de Relaciones Exteriores nota diplomática a Embajada de Estados Unidos por declaraciones del embajador Ken Salazar”.https://t.co/h1kWGSZkKb pic.twitter.com/FXuVCfPlyl — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 14, 2024

En la nota, señala, se manifiesta el extrañamiento de México ante los mensajes emitidos por Ken Salazar.

¿QUÉ DIJO KEN SALAZAR DE AMLO?

Ayer, el diplomático estadounidense señaló que la política de “abrazos, no balazos” no ha dado los resultados esperados, y advirtió que la “austeridad republicana” iniciada durante el Gobierno anterior representa un riesgo grave en materia de seguridad.

“Se tienen que invertir recursos en el tema de la seguridad, eso quiere decir que la austeridad, como se dice, republicana no va a trabajar para ayudar a tener una seguridad para el pueblo de México”, dijo en un primer momento. “La estrategia de abrazos, no balazos no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es de la prevención pero esos son programas que deben de seguir”.

El Embajador Salazar afirmó que la administración de López Obrador se cerró a la cooperación y financiamiento estadounidense en seguridad, lo que afectó la coordinación binacional, especialmente en el último año.

“El Presidente anterior no quiso recibir apoyo de los Estados Unidos, cerró la puerta a inversiones de arriba de 32 millones de dólares porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar a la seguridad del pueblo mexicano”, comentó.

Salazar igualmente criticó que se minimice la gravedad de la inseguridad y aseguró que la violencia es una realidad innegable en muchas regiones y que negar esta situación o culpar a administraciones pasadas de Estados Unidos no resolverá el problema. “El negar los hechos no ayuda, la inseguridad es una realidad en el país”, sentenció.

Al respecto, Salazar también hizo un llamado a la Presidenta Sheinbaum, para que en el nuevo presupuesto federal se asigne una inversión adecuada en materia de seguridad. Según el Embajador, la falta de recursos para los cuerpos policiales ha generado problemas de corrupción, pues los bajos salarios los exponen a riesgos. “Es necesario que los policías tengan mejores condiciones; pagarles poco fomenta la corrupción”, subrayó.

AMLO Y SALAZAR, UNA RELACIÓN TENSA

El Embajador también aclaró que la “pausa” en la relación bilateral en materia de seguridad no se debió a la Reforma Judicial, sino a una cerrazón del Gobierno de López Obrador que, según él, respondía a una postura ideológica que impidió una cooperación efectiva con Estados Unidos.

Lo que comentó Ken Salazar se refiere a las diferencias que hubo entre el Gobierno de López Obrador y el Embajador cuando este último habló en contra de la Reforma al Poder Judicial.

En ese momento, Salazar había dicho que la iniciativa, ahora promulgada, iba a ser un riesgo para la democracia mexicana y para la integración económica de América del Norte.

“Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para la democracia de México y para la integración de las economías de México, EU y Canadá. Comprendo la importancia de la lucha de México contra la corrupción judicial, pero la Reforma Judicial no resolverá la corrupción judicial ni fortalecerá al Poder Judicial”, dijo Salazar en conferencia de prensa.

En una línea similar, el entonces Embajador de Canadá, Graeme C. Clark, comentó que inversionistas canadienses habían externado sus preocupaciones ante la posible aprobación de la reforma impulsada por el entonces Presidente mexicano.

Tal como en esta reciente ocasión, el Gobierno de AMLO envió una nota diplomática a Washington tras acusar las declaraciones de Salazar como injerencistas e imprudentes.

“Últimamente, han habido actos de falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada, imprudente, del Embajador Salazar de ayer. Pero ya se hizo una nota diplomática, un extrañamiento. Desde luego que sostengo lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores: no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que sólo nos corresponde resolver a los mexicanos. Es un extrañamiento para la Embajada. Espero que esto no se repita”, dijo el mandatario en una conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Posteriormente, Salazar aseguró que su opinión únicamente tiene “espíritu de colaboración” entre ambos países.

“Como socios buscamos un diálogo honesto y abierto para seguir con el gran progreso democrático y económico que hemos alcanzado”, inició el Embajador en su cuenta de X.

El diplomático destacó la relación “sin precedentes” entre México y Estados Unidos como socios e iguales, por lo que reiteró que “la comunicación es crucial”, sobre todo cuando se trata de metas comunes en seguridad y relaciones comerciales.

Asimismo, expresó su disposición para dialogar con el liderazgo de México sobre la elección directa de jueces e intercambiar opiniones sobre los distintos modelos, tales como la “elección de retención”, el cual implica un proceso periódico mediante algún juzgador está sujeto a un referéndum celebrado al mismo tiempo que una elección general.