La SRE manda nota diplomática a Washington por declaraciones de Ken Salazar vs. AMLO

— Información en desarrollo

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó esta noche que envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos luego de las críticas que su titular, Ken Salazar, hiciera en contra de la estrategia de seguridad el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Salazar ofreció una conferencia de prensa esta mañana donde afirmó que la estrategia de seguridad coloquialmente conocida como “abrazos, no balazos” que implementó el expresidente morenista y que la actual mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo, pretende seguir, no funcionó.

Es en respuesta a estas declaraciones que la Cancillería mexicana, encabezada por Juan Ramón de la Fuente, anunció el envío de una nota diplomática a la sede consular de Estados Unidos en México.

En la nota, señala, se manifiesta el extrañamiento de México ante los mensajes emitidos por Ken Salazar.

Hoy más temprano, el diplomático estadounidense señaló que la política de “abrazos, no balazos” no ha dado los resultados esperados, y advirtió que la “austeridad republicana” iniciada durante el Gobierno anterior representa un riesgo grave en materia de seguridad.

“Se tienen que invertir recursos en el tema de la seguridad, eso quiere decir que la austeridad, como se dice, republicana no va a trabajar para ayudar a tener una seguridad para el pueblo de México”, dijo en un primer momento. “La estrategia de abrazos, no balazos no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es de la prevención pero esos son programas que deben de seguir”.