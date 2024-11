Sheinbaum cuestiona que Marilyn Cote se asumiera como médica. “Es tema penal”, dice

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el caso de la falsa psiquiatra Marilyn Cote implica un fraude con consideraciones penales, sobre todo al tratarse de medicamentos controlados.

“Este es un caso de fraude y además vinculado con temas de salud que es muy grave. A parte de un tema administrativo, es un tema penal, entonces no puede una persona ofrecer servicios de salud, que es algo delicado, cuando no tiene la cédula profesional para ello. En este caso ademas eran medicamentos controlados”, consideró la Presidenta al ser cuestionada sobre Marilyn Cote, una abogada criminalista exhibida en redes sociales por ofrecer servicios psiquiátricos en Puebla pese a no contar con cédula profesional o conocimientos sobre ello.