La Fiscalía de Puebla catea consultorio de Marilyn Cote; hay 5 denuncias en su contra

Por Claudia Hernández

Ciudad de México, 14 de noviembre (PeriódicoCentral).- La abogada y falsa psiquiatra en Puebla, Marilyn Cote, tiene cinco denuncias de sus expacientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las autoridades han obtenido información que les hace suponer que no sólo usurpó una profesión, sino que falsificó documentos y pudo haber causado daños a la salud de personas.

El mediodía de este jueves 14 de noviembre agentes investigadores realizaron un cateo en su consultorio como parte de las indagatorias.

El Fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, indicó que la mujer, hasta el momento, no está detenida, pero tampoco se encuentra prófuga de la justicia.

La @FiscaliaPuebla cateó el consultorio donde al parecer Marilyn N. proporcionaba atención psiquiátrica y prescribía medicamento controlado a pacientes, asegurando documentos con aparente falsificación para ejercer profesiones. Al momento se han recibido 5 denuncias de víctimas.

La institución de procuración de justicia penal continúa las investigaciones por el delito de usurpación de profesión y otros que resulten.

En conferencia de medios, la Fiscalía de Puebla indicó que el 6 de noviembre tomó conocimiento sobre una persona que daba atención psiquiátrica y expedía medicamentos de uso controlado sin la acreditación correspondiente.

La Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Riesgos Sanitarios, realizó la suspensión de labores del consultorio colocando sellos de clausura e iniciando el procedimiento correspondiente.

La Fiscalía de Puebla indicó que hasta el momento ha recibido cinco denuncias de personas que contrataron los servicios de la supuesta psiquiatra Marilyn Cote, desde el año 2019 a la fecha.

Algunos de los pacientes aportaron, recetas y/o copias de recetas, en las cuales se realizó la prescripción de diversos medicamentos de uso controlado.

Los agentes han encontrado documentos falsos que confirman la hipótesis de que se ha ejercido profesiones sin contar con los requisitos y la autorización legal correspondiente.

Higuera Bernal señaló que sobre este hecho hay una investigación amplia, que no se limita solo a Marilyn. Además, tienen una diversidad de casos y los están investigando de manera simultánea.

VIRALIZAN CASO DE MARILYN

A inicios de noviembre, usuarios de redes sociales exhibieron a Marilyn Cote por ejercer la psiquiatría sin contar con cédula profesional.

El caso de Marilyn Cote entre otras cosas expone la FACILIDAD con la que alguien puede rentar un consultorio en una torre médica y dar consulta; y eso pasa en TODAS las torres (Ángeles, Médica Sur) mientras se pague la renta.

De igual forma, varias personas acusaron que la mujer recetaba medicamentos controlados con una cédula de su propio psiquiatra.

En las publicaciones señalaban que la persona se ostentaba como experta con licenciaturas, maestría e incluso doctorado, pero todo era falso.

COTE RECETA PROZAC POR BIPOLARIDAD

Sólo con un test aplicado durante la primera sesión, es como la pseudo psiquiatra, Marilyn Cote Mendieta, diagnosticaba a sus pacientes para después medicarlos.

Desde el anonimato, uno de sus expacientes compartió a CENTRAL, su experiencia al haber acudido con la abogada en el 2021. Fecha en la que ya “consultaba” desde las Torres Médicas, ubicadas en Anillo Periférico Ecológico 3507, en San Bernardino, Tlaxcalancingo.

Sin ser psiquiatra, Marilyn Cote recetaba a sus pacientes Venlafaxina, Risperidona y Quetiapina. Todas causan: mareos, pesadillas, náuseas, vómitos, diarrea y hasta disminución del deseo sexual. Era criminal lo que hacía. Merece cárcel.

El joven expuso que llegó al consultorio de Cote Mendieta a la edad de 15 años, tras ser recomendada a sus padres.

Fui cuando tenía 15 años, ahora tengo 18. (La primera sesión) fue el 20 de diciembre del 2021, se la recomendaron a mis papás. Fui por primera vez a las Torres Médicas de Puebla”.

Detalló que, en su primera sesión como paciente, les cobraron a sus padres seis mil pesos por la aplicación del test; sin embargo, este no lo aplicó Marilyn Cote Mendieta, sino la persona que trabajaba con ella como secretaria, quien le pidió contestar preguntas en una computadora.

Entre las preguntas se incluían algunas de tipo “sí o no”, “verdadero o falso” e incluso escalas de Likert, donde se le cuestionaba sobre qué tan identificado se sentía con determinadas situaciones.

El primer día que fui yo no la conocí, esa primera vez no tuve contacto con ella, su secretaria me pasó a una computadora y me dijo que respondiera las preguntas”.

La primera vez que tuvo contacto con la supuesta psiquiatra ocurrió en la segunda sesión. Durante esta, según el joven, ella le entregó una treintena de hojas con las que ya había determinado su diagnóstico y el plan de tratamiento.

Tenía impresas 37 hojas del diagnóstico. Me dijo “esto es lo que tienes”, vamos a trabajar con esto”.

Como en la mayoría de los casos de sus pacientes, Marilyn Cote diagnosticó al joven con trastorno narcisista maligno histriónico de la personalidad, conducta sociopática.

Actualización del caso Marilyn Cote: Ya apareció, pero violó y ocultó los sellos de suspensión Su asunto lo llevarán sus asesores porque dice q aunque ella es abogada, ya lleva AÑOS ejerciendo como MÉDICO. Es TLAXCALTECA!!! No es poblana ni italiana como se menciona en…

Al mismo tiempo, recuerda que, según sus pruebas, el entonces adolescente había desarrollado ciclotimia. Un padecimiento que, si no era tratado, le generaría trastorno bipolar severo.

Durante tres meses, el joven asistió a las sesiones de Marilyn Cote. Para estas, sus padres destinaban de mil 200 a mil 400 pesos por semana, ya que sólo iba una vez cada siete días.

Aunque la medicación no se la recetaron en la segunda sesión, el expaciente explicó que pronto le prescribieron Prozac, también conocido como Fluoxetina, un medicamento antidepresivo.

Fui durante tres meses, una vez por semana, y me recetaron medicamento, Prozac (…). No me lo recetaron de inmediato, pero tampoco tardaron mucho; fue en las primeras sesiones”, explicó.

El joven destacó que no experimentó efectos secundarios adversos ni secuelas, ya que dejó de asistir después de tres meses de tratamiento.

Uno de los motivos, comentó, es que “no me caía muy bien” y que se sentía incómodo con algunos comentarios o consejos de Cote durante las sesiones.

Recordó que Cote Mendieta le aconsejó no manipular a una persona a menos que estuviera seguro de lograr su objetivo, además de compartir anécdotas sobre presuntas experiencias vividas mientras estudiaba Medicina y Psicología en Italia.

Daba consejos inapropiados o hacía comentarios extraños. Dijo: ‘Si vas a manipular a alguien, no lo hagas a menos que estés seguro de que vas a lograr tu objetivo’”, relató el joven.

PACIENTE DE COTE NO DESCONFIÓ

Ni durante o después de acudir con Marilyn Cote, el joven o sus padres notaron que no tenía estudios en Psiquiatría. Explicó que en el consultorio había portadas enmarcadas de revistas que la habían entrevistado, junto con sus supuestos diplomas y reconocimientos. Esto no le dio motivos para desconfiar.

Tenía impresas y enmarcadas portadas de revistas donde no se veía editada y nunca cuestioné que fueran falsas. Jamás pensé que fueran algo así y lo que mencionaba tener de preparación tampoco las cuestioné”.

Sin embargo, su decisión de dejar de acudir con la supuesta psiquiatra no fue cuestionada por sus padres, ya que a su madre no le parecía profesional.

Por lo que, ahora que se enteró de que la formación de Cote Mendieta en Psiquiatría es falsa, señaló que no contempla denunciar. Aunque ya lo discutió con su familia, duda de obtener un resultado favorable ante las autoridades.

“No hemos considerado denunciarla; surgió como tema de conversación, pero no estamos seguros de si llegaría a algo formal”, concluyó.

