El diálogo con la 4T fue decisión del PAN, pero informé a PRI y PRD, dice Creel

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).– La decisión de dialogar con el Presidente Andrés Manuel López Obrador no la comunicamos ni a Gustavo de Hoyos Walther ni a Claudio X. González porque es una decisión del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró Santiago Creel Miranda, vicepresidente de la Cámara de Diputados al precisar que solo estuvieron enterados los líderes del PRI y PRD.

“¿No están molestos Claudio X y Gustavo de Hoyos por dialogar con el Presidente?”, cuestionó el periodista Álvaro Delgado al Diputado panista durante la entrevista en el programa “Los Periodistas” en el que conduce junto con Alejandro Páez.

“No lo sé, no lo creo porque ya me lo hubieran comunicado”, respondió Creel Miranda. “Esto es una decisión de mi partido, sí quiero decirte que sí se la comuniqué a los presidentes del PRD y PRI, me dijeron ‘a ver qué pasa’. Dentro de mi partido con Marko Cortés tuvimos un primer diálogo y tomamos la decisión del diálogo”.