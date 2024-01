Iowa arranca proceso electoral de EU con asambleas republicanas para elegir candidato

Los Ángeles/Iowa, 15 de enero (LaOpinión/AP).- Donald Trump ganó el lunes los caucus de Iowa, un triunfo crucial al inicio de las primarias republicanas que refuerza el vínculo del expresidente con los votantes del partido, aun cuando enfrenta desafíos legales que podrían complicar su intento de regresar a la Casa Blanca.

La magnitud del éxito de Trump aún no se dimensiona, pero los simpatizantes del expresidente soportaron un frío histórico y potencialmente letal para participar en las asambleas que se llevaron a cabo en escuelas, iglesias y centros comunitarios de todo el estado.

Son apenas los primeros resultados de lo que será una labor de varios meses por parte de Trump para asegurar una tercera nominación consecutiva por el Partido Republicano. Pero parecen enviar un mensaje inconfundible al partido de que la nominación es suya y materializa los obstáculos que enfrentan los demás aspirantes republicanos.

La exembajadora ante Naciones Unidas Nikki Haley, el Gobernador de Florida Ron DeSantis son los principales rivales de Trump en las primarias. Se disputan el segundo lugar en Iowa que les dé al menos algo de ímpetu de cara a futuras contiendas.

Ambos ya comenzaron a cambiar su enfoque. Haley se dispone a presentar una fuerte contienda en nueva Hampshire, donde espera tener más éxito con los votantes independientes del estado de cara a las primarias del 23 de enero. DeSantis, por su parte, se dirige directamente a Carolina del Sur, un bastión conservador en donde la votación del 24 de febrero podría resultar crucial, antes de partir rumbo a Nueva Hampshire.

Iowa no ha sido constante al momento de pronosticar quién representará a los republicanos en la elección general. El triunfo de George W. Bush en 2000 fue la última vez que un candidato republicano ganó en Iowa y posteriormente obtuvo la nominación del partido.

En medio de nevada y frío, los miembros de “caucuses” del Partido Republicano deberán reunirse en Iowa para elegir a su candidato presidencial, lo que marca el arranque del proceso electoral 2024 en Estados Unidos.

Aunque la primera elección primaria del país es en New Hampshire, las reuniones de delegados de los partidos son parte del proceso de elección, como ocurrirá en Iowa este lunes.

La reciente encuesta de Des Moines Register/NBC News/Mediacom antes de las asambleas electorales indica que el expresidente Donald Trump lidera en preferencias con un 48 por ciento, seguido por la exembajadora ante la ONU, Nikki Haley, quien se alza con un 20 por ciento de preferencias.

En tanto, el Gobernador de Florida, Ron DeSantis, se mantiene con menos del 10 por ciento de las preferencias.

Los 28 puntos porcentuales de ventaja de Trump, sin embargo, se alejan del 60 por ciento que prometió tener al llegar este proceso.

En un evento en Indianola, el expresidente Trump pidió a sus seguidores acudir a las asambleas.

“No puedes quedarte en casa. Si estás enfermo como un perro, dices: ‘Querida, tengo que lograrlo’. Incluso si votas y luego falleces, vale la pena”, afirmó el expresidente.

